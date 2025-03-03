汐止聚餐推薦，問汐止人有沒有聚餐可推薦的餐廳，10個人裡有8個一定推薦銘記越南美食，老字號的銘記越南美食在汐止已經開業20餘年，隱身在汐止都會區裡，老闆是道地的越南人，為了發揚越南美食文化，占地百坪的環境裡一點一滴都充斥的越南特色，從景觀庭院、環境布置、越南國服、餐點風味，彷彿讓你一秒踏進越南啊！當然，好吃的越南料理才是大家推薦的關鍵，延續老闆父親的好手藝，光是菜色就超過百種任你選，正宗風味吃過一次就被圈粉啦！

銘記越南美食｜地理位置

銘記越南美食位在汐止的康寧街上，離高速公路很近，店內有提供免費停車場，開車過來的朋友直接開進來就OK

銘記越南美食｜戶外空間

戶外還設置的休憩庭園，滿滿綠意植栽圍繞其中，就像走進小森林一樣，天氣好時，用餐後也可以到這邊坐坐，很不錯耶

銘記越南美食｜用餐環境

內用區域也很寬敞，特別設置了半戶外用餐區，布置得很有越南氛圍，每一桌都用了籐編板間隔起來，珠簾放下來就很有小包廂的氣氛

整個園區裡也養了好多鸚鵡跟小動物，每一隻看著都好可愛，小朋友們也目不轉睛地盯著牠們耶

銘記越南美食｜內用區

主要的內用區可以容納80個人，從4人桌到10人大圓桌通通有，挑高的環境配上大面積的玻璃窗讓店內的採光很明亮，整體布置也很有異國氣氛，別看銘記越南美食位置很多，我11點入座，不到11:30幾乎就客滿了，而且通通都是有訂位的客人，生意真的爆好，想來一嚐越式料理的美味建議要提前訂位啊

另外，這裡也提供三間獨立包廂，如果有包場的需求都可以打通喔，很多家庭聚會都會預訂這裡

你以為銘記的位置就這樣?! 不~他還有一個2樓的用餐空間，沿著戶外的樓梯走上去

這個區域可以容納5~60人左右，還備有投影設備，非常適合公司行號的聚餐或是開會耶

銘記越南美食｜菜單

銘記提供了上百道正宗越式料理，從前菜到米食、鍋類、飯後甜品，真的超級齊全，今天帶著公婆來銘記吃好料，早就上網爬文一輪，看看大家都推薦些什麼啦，不然光看這些菜單保證選擇障礙，如果你人數夠的話我也蠻推薦直接點他的6、8、10人套餐，經典菜色都在裡面，也不用燒腦點菜

銘記越南美食｜推薦菜色

銘記招牌拼盤 510元

招牌拼盤式很多的推薦的必點菜色，幾乎每桌都有點喔，裡面包含鮮蝦生春卷、甘蔗蝦、蝦肉炸春捲、串燒豬，4種招牌越式前菜都吃的到，一旁還附上各式香菜跟生菜，都可以包著一起吃，這些香菜都是店家自己在後院種植，保證新鮮啦

我非常愛這個串燒豬，烤好後鹹香四溢，單吃就很夠味

鮮蝦春捲用了米紙包了小黃瓜、生菜、蝦肉...，吃起來口感爽脆，層次很豐富

沾點用了花生粉、海鮮醬、魚露調製的特調醬汁更對味

甘蔗蝦式連小朋友都愛的一道，把蝦漿裹在甘蔗心下去炸到酥脆，每一口都是鮮啊，你也可以沾點魚露，多了鮮甜滋味

甘蔗心裡面也吸飽了很多食材的精華，也可以入口咀嚼品嘗一下喔

炸春捲可以包著新鮮的生菜，解膩又爽口，這吃法真的很不錯，都不會覺得膩口

越式炒牛河 230元

裡面的河粉吸飽了醬香，牛肉口感滑嫩不柴，加上芽菜的清脆，吃起來不油又順口，沒多久就被清盤啦

蓮梗鮮蝦涼拌 280元

整隻鮮蝦配上叉燒肉、蓮梗、生菜、花生粉，淋上酸甜醬汁下去攪拌均勻，擺在蝦餅上一口吃進去，卡滋卡滋的滋味讓我們欲罷不能，有時候還冒出蝦肉的彈牙、花生香氣，我們都超愛這道生菜的吃法，太涮嘴了

咖哩雞法國麵包 200元

濃郁的咖哩醬汁搭配裏頭鮮嫩的雞腿肉，光這個醬汁就很無敵，如果給我一碗白飯絕對吃光光

這一道式附上一份法國麵包，外酥嫩鬆軟的麵包沾上咖哩醬，吃上一口就停不下來

浴火椰蝦 630元

很浮誇的浴火椰蝦，用了椰子殼當盛具，周圍掛上滿滿白蝦，光視覺上就很震撼，一上桌還要點火讓椰子殼加熱一下，繞蝦子跟裡面的湯頭吸飽椰香氣味

每一隻蝦子真的肉多又厚實，全都被愛吃蝦子的兒子搶光光

蝦子可以沾特製的胡椒醬汁，一點嗆味更能突出蝦肉的鮮甜

我覺得他的湯頭很特別，整個椰子水下去當作湯頭，不加一滴水熬成，喝起來有種特別的風味，蠻清爽的，會愛的人就會愛

金髮爆發魚 720元

天啊~這絕對是銘記的大菜，名字叫做金髮爆發魚，一上桌真的"魚如其名"，用了整尾尼羅紅魚下去酥炸，而且是帶著魚鱗一起下油鍋，魚頭用了涼拌青木瓜點綴，真的變成金髮啦，服務人員說尼羅紅魚的魚鱗是可以食用的，吃起來很像爆米香的味道，而且還能增添魚肉的口感層次

除了魚肉之外還附上一大籃的生菜、香菜、米紙，這道料理非常有趣，是要自己動手DIY的，本來還以為很麻煩，結果大夥包的不亦樂乎，超好玩的，自己包好也很有成就感

別怕~服務人員會一一教你怎麼包啦，哈哈

先用生菜當底，你也可以加上裡面的香菜，像是辣薄荷、紫蘇、九層塔、薄荷通通放進去

再來取下一塊魚肉，要包含魚鱗喔，一插一挖，魚肉馬上取下，非常EASY

最後捲起來就大功告成，沾上魚露一切就完美了，尼羅紅魚的肉質很嫩，我覺得魚鱗非常加分啊，每一口都帶著脆脆的口感，裡面的各種特殊香菜跟魚頭上的涼拌青木瓜也是關鍵，咀嚼後散發不同風味，一層一層的，值得慢慢品味

越式羊肉爐(冬季限定) 980元

冷冷的天當然要來一鍋冬季限定的羊肉爐，跟我們一般的火鍋很不一樣，超大的盤面可以放火鍋食材，湯底已經先用了大白菜、枸杞、紅棗、豆皮、下去熬煮十小時，芋頭、山茼蒿、白蘿蔔、凍豆腐、帶皮羊肉，想吃的時候再放下去煮，這樣也不會搞得一整鍋煮的爛爛的

羊肉已經先煮熟，入鍋沒多久就可以撈起食用喔

羊肉非常嫩口，一點羊羶味都沒有

湯頭帶著紅棗的甜，有了蔬菜下去熬煮，甜而不膩口，喝起來身體都暖暖的了，我覺得整體跟台灣的羊肉爐有點不同，越式羊肉爐感覺比較清爽無負擔一點

這算是我第一次吃到這麼正統的越式料理，每一道都讓我驚呼耶，像我其實沒那麼愛涼拌的食物，但銘記的蓮梗鮮蝦涼拌我真心很愛，金髮爆發魚捲成春捲的吃法也超讚，每一道份量都很大，真的很適合多人聚餐，這次飽到沒空間吃他們家的甜點，等下次再訪再一次嘗個過癮

店家/景點資訊

銘記

評分： / 4.4

地址：221新北市汐止區康寧街536-1號( 地圖 )

電話：02 2692 7015

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 11:00 – 21:00,

星期三: 11:00 – 21:00,

星期四: 11:00 – 21:00,

星期五: 11:00 – 21:00,

星期六: 11:00 – 21:00,

星期日: 11:00 – 21:00

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