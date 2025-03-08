2025萬金杜鵑花展．一起出花在哪裡？

​今年的 2025萬金杜鵑花展．一起出花 可不只有一個展區，而是 金山、萬里雙主場，讓大家一次看個過癮！金山中山溫泉公園 - 全台唯一「杜鵑美術館」，還有12座藝術裝置，白天夜晚都超美！萬里瑪鋉溪人行步道 & 萬里觀光公園 - 日式庭園「映山園」，搭配 50 年花農技術培育的超強杜鵑花海，絕對是攝影控的天堂！

活動時間 ：2025年2月27日（四）～3月30日（日）

活動地點 ：金山中山溫泉公園 & 萬里觀光公園

乘車資訊： 搭乘 1815公車，在「萬里橋頭站」下車，步行至萬里觀光公園，沿著瑪鋉溪人行步道漫步，再轉車前往金山中山溫泉公園，最後還能到金山老街吃美食，來個完美的一日遊！



Advertisements

萬金杜鵑​-金山中山溫泉公園展區

如果說櫻花是日本春天的代表花卉，那杜鵑花就是北台灣春天最美的風景！大家可能不知道，新北的萬里區與金山區是全台最大、品質最好的杜鵑花苗產區，這裡花農栽培杜鵑花已經超過50年，年產量多達600萬株，供應全台超過8成的杜鵑花苗，妥妥是台灣的杜鵑花故鄉！

全台唯一杜鵑美術館

金山中山溫泉公園 2025萬金杜鵑花展今年還特別設置了全台唯一的「杜鵑美術館」，讓杜鵑花不只是花，還變身成一座座藝術作品，讓人彷彿走進了一場夢幻的春日花園！

走進「杜鵑美術館」，沿途可見矩陣排列的幾何造型杜鵑，錯落於步道間的小型溫室展示著稀有品種，水池邊映照著繁花倒影，還有一條條彷彿被花朵包圍的杜鵑小徑，讓人不自覺沉浸在杜鵑花海中。

在美術關中我們可以看到許多種植精美的杜鵑花，平戶杜鵑、臺灣原生種杜鵑（烏來杜鵑、金毛杜鵑）、久留米杜鵑在溫室中綻放，到訪的旅人一定要來這拍上美照才能離開喔!(PS:館區6點後會休館，要記得提前出發喔~)



Advertisements

一起出花12座花藝裝置藝術

此次花展除了邀請到新東方花藝美學大師、CNFlower 創辦人凌宗湧，與法國時尚花藝大賽冠軍吳尚洋，兩位重量級藝術家分別在公園兩端打造出代表性的杜鵑花景。除了兩位大師的經典作品，還邀請在地花農與藝術家跨界合作，創造12座絕美的杜鵑花藝裝置，並加入浪漫的夜間燈光秀，無論白天還是晚上都非常值得來拍美照！

花浪｜一起設計

第一個要跟大家分享的花藝作品，是由「一起設計」團隊創作的《花浪》。波浪形的木製座椅彷彿被風吹動的花瓣，坐在上面可以感受到杜鵑花隨風搖曳的律動，彷彿置身於一片隨風蕩漾的花海中。這座作品不只是一件裝置藝術，也是一處可以親身感受的景觀設計，讓人靜靜坐著，感受春日陽光灑落在花叢間的片刻寧靜。

應許之地｜火山花店

踏入這片由火山花店打造的空間，宛如走進了一場超現實的夢境。噴鍍金屬的結構在陽光下閃閃發光，彷彿給大地披上一層奇幻的薄紗。杜鵑花點綴在金屬裝置之間，強烈的對比讓花朵的柔美與金屬的冷冽相互輝映，站在這裡，會有種被許願般的魔法感，彷彿走進一座神秘的祕境，等待著花開之間的奇蹟。

躑躅園｜禾欣 Nature Bliss

「躑躅」是杜鵑的別名，這座以杜鵑花環繞的水池造景，讓人彷彿進入詩意的日式庭園。花朵倒映在水面上，微風輕拂時，水波蕩漾，這裡的氛圍靜謐而優雅，站在池邊欣賞花影，就像與大自然進行一場無聲的對話。無論是白天或夜晚，都能感受到屬於春日的靜謐與詩意。



Advertisements

潮生花影｜有時風景

這座作品把萬里的山海地景轉化為藝術語言。竹架編織出起伏的山形，布料隨風輕輕飄動，宛如春風拂過山巒，讓空氣中都瀰漫著流動的詩意。隨著風的吹拂，杜鵑花朵被隱隱約約藏在竹架與布幕之間，讓人忍不住想停下腳步，感受這片映山浮氣中若隱若現的花影。

屏鵑｜工二建築 feat. 自愛

屏風緩緩拉開，叢叢杜鵑彷彿從縫隙中悄然探出，這座作品以「屏風」為靈感，將花卉隱藏於設計結構之中，讓觀者隨著步伐移動，逐漸發現花朵的蹤跡。花卉的美麗往往藏在不經意的角落，需要用心才能發現。

夢迴金山，杜鵑幻境｜休日植物店

在這座作品中，杜鵑花與半透光的布料相互交織，圓球與垂竹交錯排列，層層堆疊出若有似無的夢境氛圍。走進其中，光線從布幕間灑落，像是夢境中微光閃爍。這裡是最富有詩意的打卡景點，隨手一拍就像是電影場景般浪漫。

韌性｜花影花藝

以竹子為主角，搭配燈光與杜鵑花，展現出生命的舞動感。蜿蜒的竹編結構在夜晚點燈後，宛如一場盛大的花卉舞會，讓人感受到大自然的靈動。這座作品在白天與夜晚展現截然不同的氛圍，尤其在點燈時刻，光影映照在竹架與花朵之間，像是一場流動的詩篇。

門前｜浪花花藝

這座作品由藝人陳艾琳打造，以老甕、木門搭配杜鵑花，彷彿將時間封存在花叢中。懷舊的氛圍讓人忍不住想靠近，感受那些關於過往歲月的溫柔記憶。這裡已經成為花展中最熱門的打卡景點，彷彿穿越時空的小角落，讓人一秒進入復古電影場景。

浮生花巢｜棚屋

以木材拼接出巢穴般的結構，層層疊疊的線條彷彿花朵綻放的節奏。透過色彩與結構的層次，這座作品詮釋了花卉的生命力與自然韻律。走進花巢裡，會有一種被大自然包覆的溫暖感，像是春天獻給每一位旅人的擁抱。

擷取時光花園｜煙花蕨醒

用枯木、小水池與老物件搭配盛開的杜鵑花，打造出一處彷彿被時間遺忘的夢幻空間。這裡是整個花展中最具有詩意的角落，靜靜坐在一旁，感受時間緩慢流動，任花朵在水面映照出生命的美麗。

假日市集＆DIY活動

今年的萬金杜鵑花展(金山中山溫泉公園)，不只是一場視覺盛宴，更是一場關於土地、自然與藝術的對話。週末來這裡不只可以拍美照，還有小農市集擺攤，販售當地特色美食，以及手作花藝DIY活動，甚至可以免費泡腳溫泉，根本是春日療癒行程！

2025萬金杜鵑花展｜萬里觀光公園

2025萬金杜鵑花展 的 萬里觀光公園 內的杜鵑花溪畔美景與優美的自然風情，絕對是喜歡 寧靜、自然感滿滿 的景點的旅人必訪的米靜，萬里觀光公園​、萬里瑪鋉溪人行步道，讓遊客能夠一邊沿著溪畔散步，一邊欣賞粉嫩杜鵑花海，現在就讓我們帶大家區一起出花吧！

日式庭園「映山園」

​到訪 萬里觀光公園 首先必逛的景點就是，那超美的日式庭園造景「映山園」杜鵑花園，用碎石、板道搭配日式造景打造出濃濃的日式氛圍，而走在步道間還能欣賞到金湧泉、石牆瀑布、枯木花卉等等超美的造景，來這裡賞花根本就是秒飛日本的祕境阿~

3/8杜鵑裝扮趣味競走活動

除了日式庭園步道 萬里瑪鋉溪人行步道 最受人注目的就是這道藝術門廊，走過它彷如讓人穿梭於另一個時空，萬里的最美杜鵑花造景非它莫屬~對了！3/8更會在萬里瑪鋉溪畔舉辦杜鵑裝扮趣味競走活動，喜歡運動的人一定要來賞花遊玩喔~

如果說萬金杜鵑花展是一場繽紛的自然饗宴，那麼萬里瑪鋉溪人行步道就是這場旅程中最童趣可愛的小插曲！沿著溪畔慢慢散步，會發現腳下的人行道上竟然也藏著驚喜 可愛的杜鵑花彩繪步道，把整條溪畔變成一幅色彩繽紛的畫布。忍不住讓人想多拍幾張照片，直接變身「網美系步道」！

新北一日遊景點推薦

這次的萬金杜鵑花展不僅賞花美到像走進童話故事裡，連周邊的景點跟美食都很有誠意！從日式庭園造景到世界級花藝裝置藝術，真的讓人感受到這片土地上的花農用心與浪漫。搭配金山老街美食與北海岸療癒海景，來一趟新北一日遊景點推薦，直接把賞花行程升級成超Chill的春天小旅行。 2025萬金杜鵑花展｜賞花+美食+美景，讓我們一起出花 遊玩吧！

2025萬金杜鵑花展．一起出花資訊 推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

官網：新北市政府觀光旅遊局

展期：2025/2/27 (四) - 3/30 (日)

地點：金山中山溫泉公園 / 萬里觀光公園 / 瑪鋉運動公園

特別活動：

3/8 杜鵑裝扮趣味競走活動

例假日小農市集 & DIY手作活動