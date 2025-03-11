南投鹿谷溪頭旅遊別忘記安排老景點【溪頭妖怪村】，咬人貓麵包、松林町日式特色商店街以及日式妖怪造景讓大人小孩都驚喜連連。

溪頭妖怪村由明山別舘（溪頭妖怪村主題飯店）經營，位於溪頭森林自然園區旁，來溪頭妖怪村建議可以跟溪頭森林遊樂區、竹山紫南宮或是杉林溪等安排一日遊行程，適合全家共遊。

南投鹿谷「溪頭妖怪村」，咬人貓麵包、松林町日式特色商店街!

溪頭妖怪村是位於溪頭森林遊樂區出入口處旁的特色商圈，開車前來飯店住宿旅客可直接進入飯店停車場，非住宿旅客可停至溪頭第一、第二停車場（約步行五分鐘）。

★大眾運輸：

1.台中高鐵站轉乘台灣好行至溪頭

2.台中烏日車站轉乘台灣好行至溪頭

3.台中干城站搭乘客運至溪頭

■ ADD:南投縣鹿谷鄉興產路2-3號

明山森林會館&妖怪村導覽圖（以上圖片擷取自 官網 )

溪頭松林町商圈搭配明山別舘（溪頭妖怪村主題飯店）腹地不小，來妖怪村玩建議結合溪頭森林遊樂區，可以選擇入住明山森林會館。

妖怪村商圈內有美食小吃但選擇不多，建議可以在附近用餐後再過來，溪頭有很多在地美食餐廳可以選擇。

擁有日式村落感的松林町商店街，除了有枯麻和八豆妖出沒，還有妖怪郵政局。

高掛的紅色燈籠與大紅鳥居散發著濃濃日式風情，商圈內有很多伴手禮及在地農產品販售商家。

商圈內知名伴手禮咬人貓麵包及咬人貓酥餅由久保田烘焙坊推出，店鋪營業時間：10：00-19：00 、咬人貓麵包出爐時間：10:30及14:30。

有點可怕的眼球巧克力一顆不便宜，要價70元。

山妖大轉盤及平安鼓前的廣場假日都會有街頭藝人演出，表演時總會吸引很多遊客圍觀。

很喜歡妖怪食堂主題餐廳（青山食堂）旁通往森林別墅木屋區的街道，真的有漫步日本鄉村街道的美好感受。

三眼鳥居也是來溪頭妖怪村必拍的場景之一，三顆大眼球就大喇喇的掛在紅色鳥居下。

妖怪村迷你版千本鳥居，呼應妖怪村主題還有眼球燈籠高高掛。

三眼鳥居前還有短鼻天狗。

森林別墅木屋區就算沒有入住也要過來走走，這一區也有些妖怪主題造景可以拍照，還可以沐浴森林裡。

穿過白骨橋後左手邊是河漲屋，仿合掌屋建築搭配森林造景還挺好看，當天河漲屋是沒有開放的狀態。

整座森林都是住宿區，住在森林裡的感覺挺不錯。

妖怪車站有人想上車嗎？

很不錯的鹿谷旅遊景點，到溪頭或是杉林溪遊玩可以將妖怪村一起安排入行程裡，好玩也好拍還可以買伴手禮。

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