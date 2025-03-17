近期全台都被粉紫風暴籠罩，中部地區最大最美的麝香木園區，就是位在南投中寮的粉紅山丘瑰蜜甜心玫瑰園，由三兄弟種植出來的粉紅山丘麝香木秘境，規模一年比一年大，今年甚至廣達6000坪，除了麝香木，瑰蜜甜心玫瑰園還有錫葉藤、九重葛和黃花風鈴木等美麗的花卉，難怪遊人如織，大家紛紛奔赴這場美麗的盛宴！

粉紅山丘麝香木花期

每年的2月底~3月底是麝香木的開花期，但最大盛開期是3月中旬，所以想賞花就得趁現在，強烈建議平日比假日好，早點來又比晚點來好，8:00一開園就要入場，至少陽光比較美，還能避開摩肩接踵的人潮

瑰蜜甜心玫瑰園在哪裡？

瑰蜜甜心玫瑰園附近景點

瑰蜜甜心玫瑰園位在南投的中寮鄉，剛好是我阿木的故鄉，小時候都去山上的外婆家玩，疫情前還跟小阿姨和二舅媽，陪同阿嬤回故鄉探親，順便走訪了金龍山法華寺、泡麵土地公、妖怪創界糖狗村和較少人知道的仙峰日月洞，都在粉紅山丘麝香木的附近，可以順便打包一起玩

瑰蜜甜心玫瑰園交通

自行開車🚗

請導航【瑰蜜甜心玫瑰園】，從台中市區開車約莫1小時即可抵達，但國道三號下來會先進入一個加油站🧯，才能彎進前往瑰蜜甜心玫瑰園的小路↪️，雖然有點奇怪，但請相信導航，繼續往前開就對了！

大眾交通🚌

搭乘【彰化客運6929】 號公車，從南投到鄉親寮的班次，抵達後再換中寮鄉公所的基本民行巡迴公車🚐，到【下城站】下車，就能抵達目的地了

瑰蜜甜心玫瑰園停車場

這就是瑰蜜甜心玫瑰園的停車場，停車收費$100，不限時間，建議早點到比較好停車，我們是早上8:00的開園時間抵達，車位還算好找，不然就要下午3:00以後再來，否則假日真是一位難求！

不開車的話也可報名參加旅行社的一日遊，有遊覽車可搭，但因為路面不寬，假日蠻容易塞車，我們週日早上10:30左右離開，就已經塞到水洩不通，車陣綿延長達1~2公里，感覺全台灣人都擠來看麝香木了吧？而且馬路上還有各式各樣的小販，販賣各種農特產和零食等，熱鬧程度不輸大坑步道，我們還順便買了一顆芥藍菜和爆米香回家😄

瑰蜜甜心玫瑰園門票

瑰蜜甜心玫瑰園目前門票$100，國小以下孩童免費，平日人少可自行投入，但假日人山人海，入口處就會有人負責收錢蓋章了

一走進來就先被滿山遍野的粉色花海圈粉了，這麼夢幻的地方，看得大家都少女心噴發，難怪被稱作粉紅山丘，因為數大便是美啊～😍

沿途都有這種指標，指向不同的地方，包括九重葛、瑰蜜甜心玫瑰園和洗手間等，另外還提醒大家園區全面禁菸🚭，也就是說在開心賞花的時候，不會莫名聞到破壞氣氛的煙臭味，這點真是深得我心啊👍！

我們一入園就先去拍這個浪漫的紫藤隧道，雖然規模不如淡水紫藤花園，但也已經相當浪漫好拍了📸

這種紫藤花的學名叫錫葉藤，取其諧音也有許願藤的寓意，紫色的花看起來就是莫名有種神秘的美感，難怪在百花齊放的春天，也少不了它的一席之地

穿過紫藤隧道就來到九重葛浪漫花牆，從這個角度拍過去的景色真是美絕了！所謂的萬紫千紅，應該就是如此這般吧！

因為我們去得早，早上8:00的園區還能看見遠方的山嵐，這樣一幅雲無心以出岫，讓大家都看呆了，陶淵明的《歸去來兮辭》，形容得可真是貼切！

這一整片的九重葛花牆正盛開中，拍起來的效果也不輸我們在田中拍到全國最大的九重葛花瀑，花一次門票可拍到這麼多種類的花，也相當划算了！

雖然才早上8:00，園區內就已呈現一種People mountain people sea的盛況，想拍照都還得想盡辦法避開人群，好不容易覷到一個空檔，趕緊上前和路牌拍一張，我身上的黃色洋裝剛好跟最上面的黃花風鈴木相互輝映，不枉我每次拍照穿搭都想破腦袋，效果的確美賣！

從底下往上拍的角度剛好捕捉到大自然的畫布：黃金風鈴木的黃，錫葉藤的紫和麝香木的粉，正好交織出一幅如此春意盎然的畫面

瞧瞧我的黃衣站在粉色的麝香木中，遙遙和黃花風鈴木相互呼應，多麼相得益彰啊！雖然只有一顆，不像新竹峨嵋湖的黃花風鈴木步道那麼多，但確實具備神來一筆的畫龍點睛效果

上次去霧社拍櫻花走古裝風，這次來拍麝香木我不僅穿上碎花小洋裝搭配草帽的南歐風，還不忘帶了之前跳敦煌舞的黃色大披巾來當道具，誰知頻頻被二位好友吐槽，都說我的披巾顏色太搶鏡了，但我還是拍得自得其樂，反正來拍照的網美哪個不使出渾身解數，為了拍出人生大片，各種裝扮都有，輸人不輸陣啊！

老道具摺扇上次沒派上用場，這次當然不可缺席，不然只買來跳旗袍舞，豈不可惜？反正跳舞的家私總是比別人還多，甚麼扇子、鈴鼓、油紙傘全部來上一輪，愛拍照的人光是這樣也能玩很久😅

瑰蜜甜心玫瑰園裡還有這個南瓜馬車，搭配粉色的麝香木當背景，也是兵家必爭之地，人人都想坐上去拍照，才能滿足那顆夢幻少女心啊！

還有這顆花叢中的巨大石頭，也是熱門據點，光爬上去就要費盡洪荒之力，還好我身手矯健沒被難倒，我跟同伴忙著互拍時，還聽到路人竊竊私語，說我們一定很會拍，想請我們幫忙拍照，但因時間有限還得趕回台中吃飯店的把費，所以這次就沒空幫人拍照，不然早就拍成精的我們，可是很會指導美姿美儀的呢😆！

麝香木近拍的特寫也不錯，細密的花兒隨風搖曳時煞是好看，雖然照片無法呈現，但底下拍的影片可看到滿山坡花朵搖曳的身姿

把臉靠近花叢中當特寫，正好拿萬里無雲的晴空當背景，拍起來是否很有雜誌封面的感覺？

瞧瞧瑰蜜甜心玫瑰園的主人還特地找了一塊山坡空地，排出【粉紅山丘】的字樣，在這邊取景也是很多IG的熱門照，不過我們趕著去清新溫泉飯店吃大餐，快快拍完就速速閃人了！這個位在南投中寮的麝香木秘境的確好拍，雖然今年的熱門程度已經不屬於秘境了👇

瑰蜜甜心玫瑰園 地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號 電話：0920-027855 開放時間：8:00~18:00