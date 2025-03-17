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南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

2025-03-17 15:35:05 文字：省錢旅遊達人
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省錢旅遊達人

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近期全台都被粉紫風暴籠罩，中部地區最大最美的麝香木園區，就是位在南投中寮的粉紅山丘瑰蜜甜心玫瑰園，由三兄弟種植出來的粉紅山丘麝香木秘境，規模一年比一年大，今年甚至廣達6000坪，除了麝香木，瑰蜜甜心玫瑰園還有錫葉藤、九重葛和黃花風鈴木等美麗的花卉，難怪遊人如織，大家紛紛奔赴這場美麗的盛宴！

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

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粉紅山丘麝香木花期

每年的2月底~3月底是麝香木的開花期，但最大盛開期是3月中旬，所以想賞花就得趁現在，強烈建議平日比假日好，早點來又比晚點來好，8:00一開園就要入場，至少陽光比較美，還能避開摩肩接踵的人潮

瑰蜜甜心玫瑰園在哪裡？

瑰蜜甜心玫瑰園附近景點

瑰蜜甜心玫瑰園位在南投的中寮鄉，剛好是我阿木的故鄉，小時候都去山上的外婆家玩，疫情前還跟小阿姨和二舅媽，陪同阿嬤回故鄉探親，順便走訪了金龍山法華寺泡麵土地公妖怪創界糖狗村和較少人知道的仙峰日月洞，都在粉紅山丘麝香木的附近，可以順便打包一起玩

瑰蜜甜心玫瑰園交通

自行開車🚗

請導航【瑰蜜甜心玫瑰園】，從台中市區開車約莫1小時即可抵達，但國道三號下來會先進入一個加油站🧯，才能彎進前往瑰蜜甜心玫瑰園的小路↪️，雖然有點奇怪，但請相信導航，繼續往前開就對了！

大眾交通🚌

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

 

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

搭乘【彰化客運6929】 號公車，從南投到鄉親寮的班次，抵達後再換中寮鄉公所的基本民行巡迴公車🚐，到【下城站】下車，就能抵達目的地了

瑰蜜甜心玫瑰園停車場

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

這就是瑰蜜甜心玫瑰園的停車場，停車收費$100，不限時間，建議早點到比較好停車，我們是早上8:00的開園時間抵達，車位還算好找，不然就要下午3:00以後再來，否則假日真是一位難求！

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

不開車的話也可報名參加旅行社的一日遊，有遊覽車可搭，但因為路面不寬，假日蠻容易塞車，我們週日早上10:30左右離開，就已經塞到水洩不通，車陣綿延長達1~2公里，感覺全台灣人都擠來看麝香木了吧？而且馬路上還有各式各樣的小販，販賣各種農特產和零食等，熱鬧程度不輸大坑步道，我們還順便買了一顆芥藍菜和爆米香回家😄

瑰蜜甜心玫瑰園門票

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瑰蜜甜心玫瑰園目前門票$100，國小以下孩童免費，平日人少可自行投入，但假日人山人海，入口處就會有人負責收錢蓋章了

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

一走進來就先被滿山遍野的粉色花海圈粉了，這麼夢幻的地方，看得大家都少女心噴發，難怪被稱作粉紅山丘，因為數大便是美啊～😍

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

沿途都有這種指標，指向不同的地方，包括九重葛、瑰蜜甜心玫瑰園和洗手間等，另外還提醒大家園區全面禁菸🚭，也就是說在開心賞花的時候，不會莫名聞到破壞氣氛的煙臭味，這點真是深得我心啊👍！

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

我們一入園就先去拍這個浪漫的紫藤隧道，雖然規模不如淡水紫藤花園，但也已經相當浪漫好拍了📸

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這種紫藤花的學名叫錫葉藤，取其諧音也有許願藤的寓意，紫色的花看起來就是莫名有種神秘的美感，難怪在百花齊放的春天，也少不了它的一席之地

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

穿過紫藤隧道就來到九重葛浪漫花牆，從這個角度拍過去的景色真是美絕了！所謂的萬紫千紅，應該就是如此這般吧！

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因為我們去得早，早上8:00的園區還能看見遠方的山嵐，這樣一幅雲無心以出岫，讓大家都看呆了，陶淵明的《歸去來兮辭》，形容得可真是貼切！

 

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這一整片的九重葛花牆正盛開中，拍起來的效果也不輸我們在田中拍到全國最大的九重葛花瀑，花一次門票可拍到這麼多種類的花，也相當划算了！

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雖然才早上8:00，園區內就已呈現一種People mountain people sea的盛況，想拍照都還得想盡辦法避開人群，好不容易覷到一個空檔，趕緊上前和路牌拍一張，我身上的黃色洋裝剛好跟最上面的黃花風鈴木相互輝映，不枉我每次拍照穿搭都想破腦袋，效果的確美賣！

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

從底下往上拍的角度剛好捕捉到大自然的畫布：黃金風鈴木的黃，錫葉藤的紫和麝香木的粉，正好交織出一幅如此春意盎然的畫面

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

瞧瞧我的黃衣站在粉色的麝香木中，遙遙和黃花風鈴木相互呼應，多麼相得益彰啊！雖然只有一顆，不像新竹峨嵋湖的黃花風鈴木步道那麼多，但確實具備神來一筆的畫龍點睛效果

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

上次去霧社拍櫻花走古裝風，這次來拍麝香木我不僅穿上碎花小洋裝搭配草帽的南歐風，還不忘帶了之前跳敦煌舞的黃色大披巾來當道具，誰知頻頻被二位好友吐槽，都說我的披巾顏色太搶鏡了，但我還是拍得自得其樂，反正來拍照的網美哪個不使出渾身解數，為了拍出人生大片，各種裝扮都有，輸人不輸陣啊！

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

 

老道具摺扇上次沒派上用場，這次當然不可缺席，不然只買來跳旗袍舞，豈不可惜？反正跳舞的家私總是比別人還多，甚麼扇子、鈴鼓、油紙傘全部來上一輪，愛拍照的人光是這樣也能玩很久😅

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瑰蜜甜心玫瑰園裡還有這個南瓜馬車，搭配粉色的麝香木當背景，也是兵家必爭之地，人人都想坐上去拍照，才能滿足那顆夢幻少女心啊！

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

還有這顆花叢中的巨大石頭，也是熱門據點，光爬上去就要費盡洪荒之力，還好我身手矯健沒被難倒，我跟同伴忙著互拍時，還聽到路人竊竊私語，說我們一定很會拍，想請我們幫忙拍照，但因時間有限還得趕回台中吃飯店的把費，所以這次就沒空幫人拍照，不然早就拍成精的我們，可是很會指導美姿美儀的呢😆！

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

麝香木近拍的特寫也不錯，細密的花兒隨風搖曳時煞是好看，雖然照片無法呈現，但底下拍的影片可看到滿山坡花朵搖曳的身姿

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

 

把臉靠近花叢中當特寫，正好拿萬里無雲的晴空當背景，拍起來是否很有雜誌封面的感覺？

南投縣中寮鄉南投賞花｜粉紅山丘麝香木秘境,6000坪瑰蜜甜心玫瑰園門票停車

瞧瞧瑰蜜甜心玫瑰園的主人還特地找了一塊山坡空地，排出【粉紅山丘】的字樣，在這邊取景也是很多IG的熱門照，不過我們趕著去清新溫泉飯店吃大餐，快快拍完就速速閃人了！這個位在南投中寮的麝香木秘境的確好拍，雖然今年的熱門程度已經不屬於秘境了👇

 

瑰蜜甜心玫瑰園

地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號

電話：0920-027855

開放時間：8:00~18:00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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