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2025年新北三峽大熊櫻花林最新花況(2/16)

園區內4000多株的櫻花分別有三色寒櫻、香水櫻、吉野櫻等等

目前香水櫻盛開，形成櫻花隧道，繁花錦簇、美不勝收

另外還有龍貓站牌可以與櫻花同框喔，非常好拍

之後八重櫻、富士吉野櫻與染井吉野櫻陸續綻放

【三峽大熊櫻花林】

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三峽大熊櫻花林影片

三峽大熊櫻花林介紹

春天來臨，台灣的賞櫻季節也悄然展開

三峽大熊櫻花林是北台灣最受歡迎的賞櫻勝地之一

擁有超過4000株櫻花，每年1月至3月迎來壯觀的櫻花海

三峽大熊櫻花林交通資訊

大熊櫻花林位於新北市三峽山區，建議自行開車或騎車前往。

自行開車：Google Maps導航：搜尋「三峽大熊櫻花林」

停車資訊：園區提供停車場，但假日車流較多，建議提早抵達

亦或者可以訂購KKDAY賞櫻專車，就不用自己開車囉

三峽大熊櫻花林票價資訊

在kkday平台購買門票享有75折優惠喔(約為190元)

現場掃QR CODE即可入場

現場的票價如下，大人每人為250元(不可抵消費)

三峽大熊櫻花林園區地圖

園區地圖可以看到每個區域種植的櫻花品種

目前入口處的三色寒櫻已經落葉，建議前往250公尺的香水櫻

正是盛開之時

三峽大熊櫻花林櫻花花況(02/16)

三峽大熊櫻花林的櫻花已經陸續綻放！

目前園區內的香水櫻已達最佳觀賞期

大概就是入園區後大概250公尺就會看到櫻花了

龍貓隧道有一個龍貓站牌，大家有秩序的排起隊要與龍貓拍照

龍貓身後就有一片櫻花林，龍貓、櫻花同框滿浪漫的

沿著動線往上走，往瀑布的方向就可以由更高的角度看山坡的櫻花樹

其實真的現場滿壯觀的，搭配遠山的山腰也有櫻花盛開

形成這一幅美畫

接著在往山下走，就可以看到這個櫻花隧道

現在爆開，所以櫻花超錦簇的，好久沒有在台灣看到這麼多櫻花了

接下來，台灣八重櫻、富士吉野櫻與染井吉野櫻將會在2月下旬至3月中旬陸續登場

大家可以期待一下花況，建議山上前可以撥打電話詢問一下

三峽大熊櫻花林評價

02/16前去造訪因為是假日而且櫻花盛開

開車交通真的是大打結，同時還要考驗開車技術

不過塞這麼久是值得的，現場三色寒櫻已經滿開狀態

形成了櫻花隧道，大家拍的不亦樂乎

如果新北地區想要賞櫻可以把握時間，但十分推薦要平常日前去喔

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三峽大熊櫻花林景點資訊

營業時間：

一月～二月07:00~19:00

三月 07:00~17:00

地址：新北市三峽區竹崙路228號之一

電話：02-2668-1386

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交通資訊

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