【韓國食記】明洞烤麵包漢堡

在首爾明洞吃早餐除了連鎖店ISAAC TOAST外，內行的都吃這家明洞烤麵包漢堡餐車，餐車出沒在明洞地鐵站附近，有許多電視節目報導過，早上生意也非常好，這間除了吐司外，還有蔬菜捲飯和熱騰騰的魚糕，算是西式結合傳統的韓式早餐，來吃看看與ISAAC TOAST有什麼不同吧！

▲餐車有個明顯的紅底招牌，有韓文、中文、日文和英文菜單，點餐完全沒有難度。

▲似乎是在日本的電視節目報導過，難怪當天周圍的客人都是日本人居多。

▲明洞烤麵包漢堡菜單：有ABCD四種不同組合早餐，另外還有單點的蔬菜飯捲和魚糕，飲料有香蕉牛奶和咖啡兩種。

▲等待的時間店員送上了熱騰騰的魚糕熱湯，實在太暖心了。

▲A餐吐司 火腿+雞蛋+乳酪+生菜 4000韓元：價格比ISAAC略為便宜，吐司也是使用整塊奶油去烤非常香，滿滿的生菜吃得很過癮，我覺得與ISAAC最大的差異就是醬料，這間使用了常見的番茄醬，與ISAAC特製醬料有極大差距，雖然這間也不錯吃，但我還是投票給ISAAC。

▲蔬菜捲飯 3000韓元：裡面的餡料有火腿、紅蘿蔔、醃黃瓜，吃起來很清爽也頗有飽足感，搭配吐司一起吃蠻不錯的。

雞蛋糕短評：早餐除了著名的ISAAC 還可吃這家明洞烤麵包漢堡餐車，這個餐車上過許多節目也是明洞明店，等待時店員很熱心送上熱湯，除了招牌吐司外有關東煮、飯捲等選擇。



餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【明洞烤麵包漢堡美食資訊】

地址：52 Myeongdong 8-gil, Jung District, Seoul, 南韓

電話：無

官網：konest.com

營業時間：07:00–10:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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