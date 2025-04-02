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宜蘭縣宜蘭市【陽明公園】宜蘭市全齡式共融公園(宜蘭市李科永紀念圖書館旁) ! 磨石子溜滑梯、立體攀爬組，有趣又好玩

2025-04-02 14:55:04 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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2025最新親子公園宜蘭市陽明公園位在宜蘭市立圖書館/李科永圖書館旁溜滑梯，這座宜公園裏的設施適合3~10歲小朋友，有磨石子溜滑梯、體能攀爬組、旋轉圓錐攀爬組，也提供適合全齡層的體健遊戲場域，真的很棒。再結合幾米圖書館，裡面有廁所、可愛幾米公仔超好拍，這樣就是可靜可動的市民活動空間了！

  • 名稱：宜蘭陽明公園資訊地址：宜蘭市陽明路277號
  • 時間：全天24小時開放
  • 廁所：無，可使用宜蘭李科永圖書館內廁所

📍宜蘭星級推薦：宜蘭10間星級飯店

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宜蘭陽明公園交通停車

自行開車：Google導航輸入宜蘭市陽明公園即可到達

停車場：宜蘭市陽明公園宜蘭市立圖書館付費停車場，開車來很方便

宜蘭陽明公園親子遊樂場

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宜蘭市立圖書館/李科永圖書館旁有溜滑梯公園了！

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是宜蘭市第一個全齡式共融式公園，雖然相比外縣市的設施，相對陽春了些，但小孩子玩的開心最重要啦

宜蘭縣宜蘭市【陽明公園】宜蘭市全齡式共融公園(宜蘭市李科永紀念圖書館旁) ! 磨石子溜滑梯、立體攀爬組，有趣又好玩

宜蘭市陽明公園佔地約500坪，內設親子遊樂區、健身器材區、綠蔭步道及休憩區
並配置磨石溜滑梯、體能攀爬組、上肢牽引器及扭腰器等多元化的休閒設施

磨石溜滑梯

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宜蘭縣宜蘭市【陽明公園】宜蘭市全齡式共融公園(宜蘭市李科永紀念圖書館旁) ! 磨石子溜滑梯、立體攀爬組，有趣又好玩

這是園區最醒目也是最大的設施，多功能的玩樂，小孩子玩的超開心的

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也有攀爬繩

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也有攀爬繩

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幾何球型攀爬組

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這個要小小孩才玩的開心，大小孩可能會卡住哦

旋轉圓錐攀爬組

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可旋轉的圓錐形攀爬組，小孩推、大人也推，快樂聲四起～

體能攀爬組

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多功能體能攀爬組，有攀岩牆、平衡木、平衡繩索～

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來練習當個小小攀爬家吧

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鍛鍊孩子平衡感！

健身器材區

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有常見的上肢牽引器、扭腰器
背面是陽明大學附設醫院、宜蘭幾米圖書館，所以走過來還可以

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這裏雖然不算大，但可以結合一旁的李科永圖書館，可靜可動，這樣反倒成為很棒的休息區
希望將來可以像其他縣市一樣多一些可以玩樂的設施，這才是縣民之福啊！

宜蘭陽明公園附近景點美食

宜蘭縣宜蘭市【陽明公園】宜蘭市全齡式共融公園(宜蘭市李科永紀念圖書館旁) ! 磨石子溜滑梯、立體攀爬組，有趣又好玩
有「幾米圖書館」之稱的「宜蘭市李科永圖書館」，周遭及內部也有一些幾米的裝置藝術，熊讚圖書巴士、巨型貓頭鷹超萌！裡面還有咖啡廳，適合帶小朋友來看書，大人可以閱讀雜誌、借聽CD

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分享宜蘭20座特色親子公園、免費溜滑梯，包含大碗公溜滑梯、二層樓溜滑梯、螺旋溜滑梯、磨石子溜滑梯，最讚的是「羅東運動公園」裡的兒童遊戲區「泡泡森林公園」，還有宜蘭特色溜滑梯飯店，小孩子超開心！

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