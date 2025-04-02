自從去年去過義大利之後，全球五大洲我大概剩下非洲還沒去過，於是把原本想去土耳其的行程，硬是改為去埃及，畢竟從小看《尼羅河女兒》的漫畫長大，對於這個神秘古國還是有一定幻想，所以2025的第一飛就是鎖定埃及之旅。由於台灣並沒有直飛埃及，所以這次參加友泰的川越埃及之旅，必須先搭四川航空去成都天府國際機場轉機，現在就來幫大家開箱一下四川航空的飛行初體驗和成都天府國際機場吧！

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四川航空去哪裡搭？

我們這次是從台北松山機場飛場➡️四川成都天府國際機場，對居住在台北的人來說很方便，但中南部的捧油就不見得了，畢竟沒有自己開車或機場接送的話，還要搭高鐵轉捷運，不如直接搭客運去桃園更省事！不過這次參加友泰的團才$52000，跟去年去義大利的團費差不多，主因還是在大陸轉機的緣故，光是機票就能省很大啊！

而且從松山機場飛還是有好處的，因為機場小，通關相對迅速，比起大排長龍的桃園機場，松山機場的通關速度跟上次去越南從清泉崗飛一樣，既省時又省力，的確各有利弊啊！

俗稱天府之國的四川，自是美女如雲，空姐也多半高挑漂亮，因為有肖像權的顧慮，所以這幾張空姐照片是去官網借的

台北飛成都多久？

從台北松山機場飛到四川成都天府國際機場，航程大約3小時左右，飛機上會供應一頓餐食。台北飛成都算短途飛行，所以座位上是沒有個人電視螢幕的，必須長程飛行才有，但去程的影片都比較老舊，回程的影片就好看多了，我還看了《九龍城寨之圍城》及半部的《談判專家》，沒看完的原因是後來機艙的視頻故障，真是殘念！

四川航空的飛機餐

剛開始在網路上做功課時，有聽到人家說四川航空的飛機餐不好吃，因此根本不抱任何期待，沒想到餐點一端出來，還真有點超乎預期，看起來是白飯搭配醬菜，還有餅乾和水果，吃完還有一顆烤饅頭，比我想像中豐盛多了，味道也不差！不過終極祕密武器是這個👇

老干媽辣椒醬，原先以為會很辣的，其實並不會，因為是老干媽是豆瓣醬而非普通的辣椒醬，空姐每一位旅客都會問是否要加點辣椒醬？

有了這個秘密武器的加持，四川航空的飛機餐果然更加美味可口！強烈建議一定要加啊！這麼好吃的老干媽辣椒醬，聽說台灣全聯也買得到，下次我再去全聯找找

成都天府國際機場

飛行三小時之後就抵達四川成都的天府國際機場了，大陸的安檢比很多國家都還嚴，去年在北京首都國際機場就領教過了，我們也只能逆來順受

四川成都的天府國際機場雖然沒有北京首都國際機場那種大到還要搭輕軌的規模，但倒是頗為乾淨明亮，對它的第一印象就很好！

而且機場內有許多超酷的裝置藝術，比如這個類似波浪竹子的休息座位（圖片取自官網）

還有這些曲線型的超大金屬雕塑（圖片取自官網），查了一下才知道原來都是中央美術學院擔綱設計，難怪遠遠一看就十分惹人注目！不過我們還是急著找可以躺平兼充電的地方，幸好偌大的天府國際機場設置了不少舒適的座位和充電區，帶給旅人相當大的方便！而且天府國際機場的貴賓室聽說也是一等一，不過我的信用卡沒優惠，自費又不划算，所以就沒進貴賓室休息了

成都的天府國際機場也有好幾個免稅店可以逛，有些甚至是24小時營業，香水化妝品或菸酒等一應俱全，想打發等待的無聊，正好可趁機來逛逛

四川最可愛的吉祥物莫過於熊貓了，天府國際機場到處可見它的身影，就連免稅店的專櫃上也擺了一隻

不過我們逛最多次的還是這家專賣四川當地伴手禮的紀念品店，不只有更多大小熊貓，還有四川名產和特色小吃，但機場價格自然不便宜，這個貨架上的大熊貓198人民幣，小隻的也要138人民幣，結果我只買了一個保溫瓶$750和一包王老五狗屎糖$250，加起來也差不多花了$1000台幣。如果只是想填飽肚子，除了機場二樓有美食街，這個四川特產店旁邊還有一家7-11，大約再走五分鐘就看到了，零食和點心相對物美價廉，我們就採購了一大堆預備帶去埃及吃

在成都轉機等到半夜1:30才終於搭上前往埃及的航班，經過大約8~9小時的漫長飛行後，終於抵達了開羅機場

埃及開羅機場

還沒出關就先看到機場的金字塔和雕像，此刻我們是真真正正踏上這個神秘國度的土地了

清晨的開羅機場，看起來還是大夢初醒，交通並不繁忙，此時埃及的溫度跟台北也差不多，沒有夏天那種難以忍受的酷暑，難怪冬天才是埃及旅遊的旺季！接下來我們就要去拜訪第一個景點～薩拉丁城堡的穆罕默德阿里清真寺了！