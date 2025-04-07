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【布袋/咖啡店】COTD之海風吹拂下的曠野露營車咖啡店-HIWAVE 海味咖啡

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2025-04-07 18:28:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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有沒有那種因為一間店，就讓你想去到其他縣市的衝動？ 我有。

海味咖啡自從二月底開幕後，就一直旋繞在我心中久久不能散去

於是，連假前我就帶托醬開了快4小時車衝往這間嘉義布袋的-HIWAVE CAFE 海味咖啡

 

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海味位在嘉義布袋，即使下交流道都要開將近半小時的鄉野小鹿

越來越偏僻加上兩側的魚塭越來越多，人煙越來越少真的讓我一度覺得自己走錯

（再次佩服那種找到這種店家的人）

 

我這次算蠻幸運的，因為海味咖啡事實上只有五六日營業

加上這週碰到連假，我真的很擔心平日前往又要錯過，或是又碰到人潮爆滿的假日

不過也因為碰到連假，所以海味這週從週三就開始營業

 

海味咖啡是利用露營區Night out外的空地蓋成的，事實上這次我跟朋友本來想趁機入住

無奈最近天氣真的太差，如果露營碰到下雨真的會很悶

 

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Hiwave銀藍色的露營車就坐落在碎石子地上

旁邊零星搭著布幔的亭子跟隨意的露營座椅，再用石塊、仙人掌點綴

整體氛圍真的說有多chill就有多chill~

搭上海風的吹拂，風裡淡淡的鹹味，真的有種在海岸邊露營度假的氛圍

(只是有鑒於這天大陰天隔不久又下雨，所以就少了那就少了抹漂亮的光影)

 

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餐點目前很簡單，真有少數的咖啡、氣泡飲跟甜點品項

我點了最基本的拿鐵咖啡 ＄140 跟當日限定甜點 日式培茶生乳捲 $140

我覺得餐點跟價位都是中規中矩，不過來到這裡本來就不是為了餐點不是嗎？

 

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最後當然是說寵物友善

毛孩來到這裡很自由，基本上可座椅也可落地玩耍！

店內也有一隻親人親狗的店狗（雖然我忘記問他叫什麼了）

不過海味跟馬路並沒有完整的擋起來，旁邊也還有停車場

所以毛孩落地玩耍的話還是要小心喔～

 

 

HIWAVE CAFE 海味咖啡

 

地址：625嘉義縣布袋鎮999號

營業時間：五六日 13:00–18:00

電話：0909435519


檢視較大的地圖 

 

 

文章標籤
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Hiwave cafe海味咖啡

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place嘉義縣布袋鎮999號
3.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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