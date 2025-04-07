搬新家，是一場選物與自我風格的練習。而沙發，就是這之中最難、卻最值得花時間挑選的一件事。決定一點一滴開箱我們的家，我們全家親訪台北三家知名沙發工廠後的真實購買經驗，最後選擇了這款沙發，也想藉由這篇分享讓正在找沙發的你少走一點彎路。

拆除中的新家客廳，右下角是落塵區，準備要變身啦！

開箱愛加沙發杜拜款：真的有夠剛好

為什麼選這張沙發？

我們家的新客廳，留給沙發的牆面約 280 公分。整體風格是我最喜歡的「北歐自然系」，想像中的沙發要有清爽線條、耐看的淺灰色、而且坐起來要舒服、不塌陷。

走進愛加沙發的展示空間時，目光馬上被這款 杜拜沙發吸住。簡單俐落的線條，沒有繁複的滾邊，反而更凸顯布料與比例的乾淨。試坐之後更驚豔，它的坐墊竟然可以滑出來（設計有滑軌）——我這種天天盤腿坐的人根本覺得被設計懂了！

開箱新家客廳，沙發挑選心得

關於布料：德國貓抓布真的很強

我們選擇的布料是店長大推的 德國貓抓布，除了可以防抓、耐磨、防潑水，它的手感也不像過去傳統的粗布料那麼硬邦邦，反而柔軟又溫潤。

當初現場有潑水測試，我記得倒上一杯水後，水珠就在表面滑來滑去，用衛生紙一擦就乾。這對有毛孩、有小朋友、甚至常吃東西在沙發上的人來說真的太重要。

L 型沙發：切開還是連體？

說到這段真的可以拍成家庭辯論會。

我主張要切開，這樣移動時會更方便，但家人說：「會不會滑來滑去很煩啊？」還為了這件事討論超久。

後來我們選擇切開式的 L 型沙發後，實際使用下來發現移動真的變得很彈性，像是客人多的時候我還能把 L 型那塊拉出來當單人座，功能性大大加分。

尺寸與坐感設定

坐墊我選擇偏硬版本，因為不喜歡那種「一坐就陷」的感覺。店長建議我坐看看他們家的「中硬」與「加硬」版本，我試了三種才決定。選擇偏硬，對我這種長時間工作＋久坐的人來說非常剛好。

我們家從沙發背牆到電視牆總長約 400 公分，最後選的沙發寬度為 280 公分，加上茶几跟走道空間，真的剛剛好。空間保有呼吸感，視覺也不壓迫。



愛加沙發杜拜款，德國貓抓布近看有雲朵感，搭配我選的藍色抱枕

愛加沙發泰山店門市體驗

我們是開車前往愛加沙發的泰山總工廠店，從捷運或機捷來其實也不遠。門口可停車，展示空間在二樓，一走上去就有種「舒服」的感覺：沒有壓力、沒有推銷，只有安靜試坐與慢慢挑選的自由。

展示空間寬敞、布料超過 50 種，每款都可以摸摸看。也有提供耐刮測試與潑水試驗，加上現場還會分析「是否養寵物」「是否有過敏體質」來推薦材質，真的感覺是從生活出發，不只是賣你一張沙發而已。

愛加沙發工廠參觀體驗

我們也親訪了另外兩間台北沙發工廠

1. 赫里亞手工沙發（台北創始店）

點我看 Google 地圖

第一站是赫里亞，門市空間比較像傳統家具店轉型的展示空間，進門要脫鞋，空間稍微擁擠一些，但沙發本體設計真的好看，有精品感。

沙發支撐性不錯，五年保固。缺點是價格比較高，而且我們家人很在意「坐久會不會塌」的問題，上網查了一下發現有部分網友分享過凹陷經驗，這讓我們有點猶豫。

2. 沙發先生家居（新北體驗館）

點我看 Google 地圖

這家是被廣告轟炸到加入名單的（笑）。現場空間不大，要走進巷子裡爬樓梯到二樓。店員超級熱情，介紹超詳細甚至有點「不訂會不好意思走」的感覺 XDD

他們的沙發選項非常多，價位也有平價款。但家人覺得坐感偏軟、包覆感一般。加上對於訂製款收全額付款這件事感到不安心（畢竟還沒看到成品），所以我們最後也沒有選擇這家。

3. 愛加沙發工廠（泰山店）

https://ijasofa.com/

這是我們最後參觀的，也是最有感的。試坐了多款沙發後，我們直接鎖定杜拜款，再慢慢挑顏色與布料。從門市人員到工廠結構解說都很專業，甚至會問到我們「平常沙發都怎麼坐？」「是不是常看電視坐很久？」這些細節，讓我真的感覺他們不是在「銷售」，而是在「協助」。

使用一個月後的心得報告

滑軌坐墊太讚了 ：盤腿族的天堂

偏硬坐感久坐不累 ：支撐超夠

德國貓抓布好清又好看 ：完全防潑水、貓咪抓不破

切開式 L 型更彈性 ：可以分開當座位用

家人都很滿意：長輩試坐也說舒服

結語：沙發不是最便宜，而是最適合你的生活

買沙發這件事，沒有標準答案。每個家庭的空間不同、生活習慣不同、審美也不同。

最後我們沒有選最貴的、也不是最多廣告的，而是選了「最像我們的生活」的那一張沙發。

希望你也能挑到那張陪你度過每一個放空週末、每一場家庭聚餐的命定沙發。

常見問題 FAQ

Q1：沙發工廠跟一般傢俱店有什麼差異？

工廠可客製，材質透明、保固明確，沒有中間商加價，選項也更貼近實際生活需求。

Q2：沒有大預算也能買到好沙發嗎？

可以！只要清楚需求，像愛加就會依預算給出實用又美觀的配置方案。

Q3：貓抓布真的有那麼厲害？

實測打翻飲料立刻擦乾沒痕跡，也不怕寵物抓。手感不像以前那麼粗糙，現在的貓抓布真的很進步。

Q4：客製流程會很繁瑣嗎？

完全不會。現場試坐、丈量空間、選布料，60 分鐘就能完成所有需求溝通。

Q5：保固真的會用到嗎？

用得到，也用得安心。尤其坐墊結構若出問題，有保固比自己找人維修便宜又方便。

沙發推薦，我推薦愛加沙發

📌 如果你正在為「沙發」這件事感到焦慮，希望這篇能幫助你釐清一些方向。選對沙發，就是為生活找回舒服的節奏 💛