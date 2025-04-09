上個月，嘉義縣政府、長庚醫院附近新開一家甜品店「糖水屋」

是從朴子市開過來的第二家分店

有雪花冰、豆花、剉冰、燒仙草、......等冷熱甜湯

當然嘉義特產豆漿豆花也是有的，還有無糖豆漿可以選擇，就是貼心啦

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商家名稱：糖水屋-太保店(嘉義縣朴子市祥和一路西段69號)

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營業資訊：05-3361758 10:30-21:00(售完即收)

分店資訊：

▪ 朴子創始總店(嘉義縣朴子市文化里海通路64-2號)

餐點介紹：雪花冰/剉冰/豆花/季節限定

用餐日期：2025.04



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▲糖水屋-太保店 店面

▲糖水屋-太保店 用餐環境

裝潢簡單，採光佳、夠明亮又不刺眼

(客串演出: J哥)

▲糖水屋-太保店 用餐環境

檯面維持得很乾淨， 配料都存放在冷藏櫃中，且都有各自專屬的夾子或湯杓

糖水屋-太保店 菜單(拍攝日期：2025.04)

▲糖水屋-太保店 製作過程

▲糖水屋-太保店 製作過程

豆漿豆花 NT 45/ 小

既然是在豆花店家多又競爭激烈的嘉義，對豆花的評價可要稍微嚴格些

今天共吃兩碗小份豆漿豆花(小份=三種配料)，其中一碗是試營運期間打卡贈送的，可以挑選豆漿或糖水，但不能選配料。

「無糖豆漿」本身香氣很淡，但也沒有加水充量的那種很稀的水味。第一碗(配料：芋頭、雙色芋圓、脆圓)可能是因為有熬煮蜜芋頭的糖水而使得豆漿喝起來微帶甜韻；第二碗(配料：粉粿、紅豆、大豆)則真的喝起來更不甜。

「芋圓」算大顆，表面軟Q、中間則有咬勁，有芋香和小小芋頭顆粒，我喜歡！地瓜圓則就是甜味但沒有明顯地瓜香。

▲「豆花」軟嫩，不到非常濃郁綿密，但也是有綿綿的細沙口感，可有85分

▲「芋頭」雖然全熟但本身不是澱粉質夠高的好芋頭，所以口感不僅不綿而是偏硬，還有一些粗纖維，口感不佳又非常甜，不好吃

▲「彩色脆圓」則就是內外口感一致的軟嫩，但沒什麼勁，沒有很喜歡

▲第二碗配料：粉粿、大豆、紅豆

這三個都是我平常不會選擇的配料。 我本來就蠻討厭「粉粿」那一整坨軟又黏牙的口感 ，不過他們家的粉粿雖然軟但不黏牙，反而有點像果凍，但仍舊不尬意，便不予更多評價；「大豆」則多是破半、沒有完整的，粒粒相黏、不易分開，而且過於甜膩，一口就讓我喉嚨癢和生痰，不願再多吃；「紅豆」則雖然也是多數破開但還保留完整豆粒，豆皮薄、肉不會有明顯的沙感，也不像大豆那麼死甜，也就比較順口了

總結，今天吃了兩碗小份無糖豆漿豆花，共六種不同配料

其中我最喜歡芋圓，其次是紅豆；脆圓和粉粿則口感不如意；至於蜜芋頭和大豆則過於死甜而不推薦

無糖豆漿和豆花不到頂標或讓人特別有印象，但也優而不差(85分)囉

嘉義縣市旅遊資訊參考

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以上。