為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

台中鍋燒意麵推薦 台中南屯區小吃 台中小吃推薦 黎明路小吃 more
2025-04-10 10:00:00 文字：小米食
share
小米食

小米食
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

湘春家鍋燒意麵｜鍋燒一韻入味，特色家常味

 

 

 

嚐鮮台中南屯黎明路上的新潮麵食湘春家鍋燒意麵，將古早味鍋燒意麵結合創意與特色點心，搭配上滿滿滿新鮮的海陸食材，還有獨家千層酥皮吃法，就成了湘春家獨一無二的滋味，今天中午就決定來這裡吃碗用心家常味！
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

湘春家鍋燒意麵 ｜環境介紹

位在台中黎明路上的湘春家鍋燒意麵，就在母品牌墨妃家京品燒肉的隔壁，旗下有四間店，分別在南屯、西屯、北區及大里都可以品嚐到。

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

湘春家將家常美食鍋燒意麵美味升級並添入創意元素，結合上特色點心飯食，是鄰近居民、學生族群與上班族的正餐覓食好去處。

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

外觀摩登簡約，走一個清新活潑的綠色調，內用空間小巧精緻，古典優雅的青碧色遊走於牆面，予人一份愉悅的料理氛圍。

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

以掃碼QRCode方式點餐，完成後等待叫號至櫃檯取餐即可，用餐完畢後，後方有自助餐盤回收區。

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

提供飲料機與冰淇淋暢享，汽水的口味都很特別，個人蠻愛蘋果SO打得～冰淇淋味道也做得不錯

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

鍋燒提供11種特色湯頭，除了經典原味，還有許多精心開發的創意風味，像是胡椒白湯、黃咖哩與滿滿滿山海食材的豪華海陸等，另外像是牛奶湯底結合上獨家酥皮吃法也蠻酷的，還有促咪的中式小點陪襯，品項多元豐富，吃一個禮拜也不會重複，金讚！

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

台中小吃台中南屯區美食台中南屯區小吃

湘春家鍋燒意麵｜店家介紹與停車資訊

  • 湘春家 鍋燒意麵-南屯黎明店｜南屯午晚餐｜滬西麵食｜家常湯麵｜新上海風｜
  • 評分： / 4.8
  • 地址：408台中市南屯區黎明路二段210號( 地圖 )
  • 電話：04 2380 8816
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 20:00,
    星期二: 11:30 – 20:00,
    星期三: 11:30 – 20:00,
    星期四: 11:30 – 20:00,
    星期五: 11:30 – 20:00,
    星期六: 11:30 – 20:00,
    星期日: 11:30 – 20:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

🅿️ 鄰近收費停車場：流星停車場、路邊停車格

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

湘春家鍋燒意麵菜單MENU

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

▎MENU：請點我

用餐需知：

低消一份餐食/人
掃碼QRCode線上點餐

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

◍━━ 優惠好康 ​━━◍

▸ 消費滿300｜即可轉一次抽籤球
▸ 滿500｜可轉二次

(取自 湘春家鍋燒意麵 官方)

湘春家鍋燒意麵餐點介紹

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

酥皮牛奶-鍋燒意麵 ＄210

配置一塊特色千層酥皮，麵體選用的是少見的寬扁鍋燒意麵，內含豬肉片、鮮蝦、炸豆腐、貢丸、大量高麗菜、青江菜、豆芽菜、玉米筍和一顆半熟蛋等配料給得很豐富，餐點還有附一碗暖心甜品真不錯

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

湯頭清甜帶有淡雅奶香，屬於清爽型，酥皮沾附湯汁後，有點像酥皮玉米濃湯的口感，喜歡濃厚風味的朋朋，感覺可以選擇咖哩風味

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

豪華海陸-鍋燒意麵＄270

 ▸  加點-煉乳滋粑-3入＄65

將食材豪華再升級，湯頭鮮爽清甜，寬扁意麵咬起來帶點厚度與嫩Q，除了基本配料班底，還多了干貝、白蝦、蛤蜊與一大片虱目魚，大食量的話，請直取這碗

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

加選的煉乳滋粑，深深擊中大小朋友的心臟，酥黏Q的炸麻糬，淋上煉乳、白芝麻與花生芝麻粉，三塊一下子就秒殺了

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

東北大拌飯＄150

 ▸  加點-皮蛋尬豆包＄47

 ▸  加點-富貴雙方-2入＄139

將臘腸、黃瓜塊、海苔絲、豆枝、1/2溏心蛋與東北辣醬豪邁拌勻，就成了這盅東北大拌飯，每口借沾染上大辣椒與青辣椒的開胃辛辣，非常唰嘴，份量也給得很海派大方

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

加點的皮蛋尬豆包是很討喜的組合，薄脆豆包夾入濃醇香滑的皮蛋，佐酸甜脆又多汁的泡菜，咬下是極為解熱的清新口感，意外成為米的最愛小點

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

富貴雙方不只是墨妃家燒肉的人氣小點，拿來當家常料理的配菜也很合拍！以四方餅皮包夾入炸豆包與蜜汁火腿，咬下是脆香蜜甜的促咪口感，孩子米也愛極了這盤喜氣小食

台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦
台中市南屯區湘春家鍋燒意麵 ｜黎明路家常美味，創意麵食，台中南屯美食推薦

湘春家鍋燒意麵店家地圖

湘春家鍋燒意麵分店資訊

 ▎南屯黎明總店 
電話：04-2380 8816
地址：台中市南屯區黎明路二段210號

 

 ▎西屯福順店
電話：04-2463 3838
地址：台中市西屯區福順路321號

 

 ▎北區漢口店
電話：04-2237 0000
地址：台中市北區漢口路四段304號 

 

 ▎大里店 （預計 3/5 開幕）
電話：04-2483 9068
地址：台中市大里區中興路二段153之1號

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

湘春家鍋燒意麵

phone0423808816
place台中市南屯區黎明路二段210號
4.48 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.75
share place
延伸閱讀
【苗栗美食】賴新魁麵館-三義總店｜苗栗80年人氣麵店，古早味麵食、大骨湯、滷味小菜。三義美食推薦 - 貪吃猴的幻想
 貪吃猴
[台南食記] 煲棧~中西區美食推薦！鄰近美術館二館的復古風日式餐廳！用料豐富的海鮮粥品、鍋燒意麵！
 狡兔
[台北台式]南港區松山站 「磚窯古早料理南港創始店」超人氣古早味的澎湃美味手路/高cp又美味/聚餐小吃都合適/雞肉超必點/餐點選擇多多/附菜單
 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚
一刺生魚片丼飯握壽司 | 台北後站商圈美食．食材用心用餐氛圍佳．日式丼飯料鮮味美超好吃！
 寶小銘
新北土城粥品麵食小吃(寵物友善)捷運海山站美食【粥大福土城學府店】近20種雞湯熬煮粥品與多款現煮麵食。辣菜脯/老油條無限吃/飲料無限暢飲(粥大福菜單)
 小紫吃喝玩樂~
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up