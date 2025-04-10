湘春家鍋燒意麵｜鍋燒一韻入味，特色家常味

嚐鮮台中南屯黎明路上的新潮麵食湘春家鍋燒意麵，將古早味鍋燒意麵結合創意與特色點心，搭配上滿滿滿新鮮的海陸食材，還有獨家千層酥皮吃法，就成了湘春家獨一無二的滋味，今天中午就決定來這裡吃碗用心家常味！



湘春家鍋燒意麵 ｜環境介紹

位在台中黎明路上的湘春家鍋燒意麵，就在母品牌墨妃家京品燒肉的隔壁，旗下有四間店，分別在南屯、西屯、北區及大里都可以品嚐到。

湘春家將家常美食鍋燒意麵美味升級並添入創意元素，結合上特色點心飯食，是鄰近居民、學生族群與上班族的正餐覓食好去處。

外觀摩登簡約，走一個清新活潑的綠色調，內用空間小巧精緻，古典優雅的青碧色遊走於牆面，予人一份愉悅的料理氛圍。

以掃碼QRCode方式點餐，完成後等待叫號至櫃檯取餐即可，用餐完畢後，後方有自助餐盤回收區。

提供飲料機與冰淇淋暢享，汽水的口味都很特別，個人蠻愛蘋果SO打得～冰淇淋味道也做得不錯

鍋燒提供11種特色湯頭，除了經典原味，還有許多精心開發的創意風味，像是胡椒白湯、黃咖哩與滿滿滿山海食材的豪華海陸等，另外像是牛奶湯底結合上獨家酥皮吃法也蠻酷的，還有促咪的中式小點陪襯，品項多元豐富，吃一個禮拜也不會重複，金讚！

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湘春家鍋燒意麵｜店家介紹與停車資訊

湘春家 鍋燒意麵-南屯黎明店｜南屯午晚餐｜滬西麵食｜家常湯麵｜新上海風｜

評分： / 4.8

地址：408台中市南屯區黎明路二段210號( 地圖 )

電話：04 2380 8816

營業時間

星期一: 11:30 – 20:00,

星期二: 11:30 – 20:00,

星期三: 11:30 – 20:00,

星期四: 11:30 – 20:00,

星期五: 11:30 – 20:00,

星期六: 11:30 – 20:00,

星期日: 11:30 – 20:00

星期一: 11:30 – 20:00, 星期二: 11:30 – 20:00, 星期三: 11:30 – 20:00, 星期四: 11:30 – 20:00, 星期五: 11:30 – 20:00, 星期六: 11:30 – 20:00, 星期日: 11:30 – 20:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

🅿️ 鄰近收費停車場：流星停車場、路邊停車格

湘春家鍋燒意麵｜菜單MENU

▎MENU：請點我

▎用餐需知：

▸ 低消一份餐食/人

▸ 掃碼QRCode線上點餐

◍━━ 優惠好康 ​━━◍

▸ 消費滿300｜即可轉一次抽籤球

▸ 滿500｜可轉二次

(取自 湘春家鍋燒意麵 官方)

湘春家鍋燒意麵｜餐點介紹

酥皮牛奶-鍋燒意麵 ＄210

配置一塊特色千層酥皮，麵體選用的是少見的寬扁鍋燒意麵，內含豬肉片、鮮蝦、炸豆腐、貢丸、大量高麗菜、青江菜、豆芽菜、玉米筍和一顆半熟蛋等配料給得很豐富，餐點還有附一碗暖心甜品真不錯

湯頭清甜帶有淡雅奶香，屬於清爽型，酥皮沾附湯汁後，有點像酥皮玉米濃湯的口感，喜歡濃厚風味的朋朋，感覺可以選擇咖哩風味

豪華海陸-鍋燒意麵＄270

▸ 加點-煉乳滋粑-3入＄65

將食材豪華再升級，湯頭鮮爽清甜，寬扁意麵咬起來帶點厚度與嫩Q，除了基本配料班底，還多了干貝、白蝦、蛤蜊與一大片虱目魚，大食量的話，請直取這碗

加選的煉乳滋粑，深深擊中大小朋友的心臟，酥黏Q的炸麻糬，淋上煉乳、白芝麻與花生芝麻粉，三塊一下子就秒殺了

東北大拌飯＄150

▸ 加點-皮蛋尬豆包＄47

▸ 加點-富貴雙方-2入＄139

將臘腸、黃瓜塊、海苔絲、豆枝、1/2溏心蛋與東北辣醬豪邁拌勻，就成了這盅東北大拌飯，每口借沾染上大辣椒與青辣椒的開胃辛辣，非常唰嘴，份量也給得很海派大方

加點的皮蛋尬豆包是很討喜的組合，薄脆豆包夾入濃醇香滑的皮蛋，佐酸甜脆又多汁的泡菜，咬下是極為解熱的清新口感，意外成為米的最愛小點

富貴雙方不只是墨妃家燒肉的人氣小點，拿來當家常料理的配菜也很合拍！以四方餅皮包夾入炸豆包與蜜汁火腿，咬下是脆香蜜甜的促咪口感，孩子米也愛極了這盤喜氣小食

湘春家鍋燒意麵｜店家地圖

湘春家鍋燒意麵｜分店資訊

▎南屯黎明總店

電話：04-2380 8816

地址：台中市南屯區黎明路二段210號

▎西屯福順店

電話：04-2463 3838

地址：台中市西屯區福順路321號

▎北區漢口店

電話：04-2237 0000

地址：台中市北區漢口路四段304號

▎大里店 （預計 3/5 開幕）

電話：04-2483 9068

地址：台中市大里區中興路二段153之1號