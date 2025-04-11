永豐棧酒店位在台中市台灣大道二段，
交通還算便利滿適合來台中旅遊或洽公的旅客。
Ruby 透過是在第三方訂房平台預訂，
一晚約三千出頭，以週六的住宿價格來說，算是合理。
大廳的裝潢簡單舒適，給人一種溫馨的感覺。
不過，Ruby 覺得房內的設備稍顯老舊，仍使用傳統鑰匙開門的方式
每間房僅提供一把鑰匙，對於多人入住來說稍嫌不便。
這次入住的是【B館-經典雙床房 Classic Twin Room】，
約10坪空間，有兩張單人床。
房內擺放了兩張小沙發，
可供用餐或休憩，但清潔度有待加強。
電視一台為基本配備，但房內鏡子正對床，
這點對 Ruby 來說有點介意。
房內提供礦泉水兩瓶及衣櫃。
浴室內未提供一次性盥洗用品，如需可至櫃檯購買，
基本的吹風機與熱水瓶則皆有配備。
也有提供沐浴乳、洗髮乳及潤髮乳皆為淡淡的清香，
使用感受尚可接受。
此外，浴室內設有大浴缸，可供泡澡放鬆，
但 Ruby 入住時發現地板仍有些濕滑，可能是清潔後未完全乾燥。
飯店內設有兒童遊樂室，原本以為可以免費使用，
結果發現需額外支付 $300 元才能入內，
連大人陪同也需另付 $100 元，整體來說並不划算，因此選擇放棄。
飯店的停車位數量有限，並非所有房客都能順利停車。
若較晚回來可能已無空位，飯店現場亦未張貼相關公告，
入住時也未特別提醒，導致需自行尋找外部付費停車場。
這點讓 Ruby 感到不便，成為未來可能不再選擇入住的原因之一。
飯店早餐設於 B1，場地為宴會廳改造而成。
用餐的對面也有廁所還算滿方便的。
早餐的餐點種類有中式粥品、小菜
燙生牛肉湯(一次限拿兩片)
生菜沙拉區
吐司、歐式麵包（附果醬）
自煮麵條、米粉、滷肉飯
炸物（薯條、雞塊）
水果、優格
火腿、燻鮭魚
牛奶配的麥片
水煮蛋、小香腸
咖啡、茶類、果汁等
早餐整體口味中規中矩，
能填飽肚子即可，味道則因人而異。
整體來說，永豐棧酒店的交通便利，
房價也算合理，但設備較為老舊，
部分服務與設施的安排仍有很大的改善空間。
尤其是停車問題與兒童遊樂室需額外付費的部分，
讓入住的感受有些不太滿意也感到有些遺憾。
【飯店資訊】
👉永豐棧酒店
🛣️ FB官方粉絲團請點此 / ig官方粉絲團請點此
🏠台中市西屯區臺灣大道二段689號
☎️(04)2326-8008
📧 tempus@dunqian.com
此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，
圖片皆為Ruby拍攝與完成，
❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐
回訪率⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。
💁♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530
如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，
每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，
如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。