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【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加強，兒童遊戲室玩需額外付費，停車位有限量，早餐味道中規中矩｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

永豐棧酒店 永豐棧 台中住宿 台中住宿推薦 more
2025-04-11 14:54:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

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永豐棧酒店位在台中市台灣大道二段，

交通還算便利滿適合來台中旅遊或洽公的旅客。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

Ruby 透過是在第三方訂房平台預訂，

一晚約三千出頭，以週六的住宿價格來說，算是合理。

大廳的裝潢簡單舒適，給人一種溫馨的感覺。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

不過，Ruby 覺得房內的設備稍顯老舊，仍使用傳統鑰匙開門的方式

每間房僅提供一把鑰匙，對於多人入住來說稍嫌不便。

這次入住的是【B館-經典雙床房 Classic Twin Room】

約10坪空間，有兩張單人床。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

房內擺放了兩張小沙發，

可供用餐或休憩，但清潔度有待加強。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

電視一台為基本配備，但房內鏡子正對床，

這點對 Ruby 來說有點介意。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

房內提供礦泉水兩瓶及衣櫃。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

浴室內未提供一次性盥洗用品，如需可至櫃檯購買，

基本的吹風機與熱水瓶則皆有配備。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

也有提供沐浴乳、洗髮乳及潤髮乳皆為淡淡的清香，

使用感受尚可接受。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

此外，浴室內設有大浴缸，可供泡澡放鬆，

但 Ruby 入住時發現地板仍有些濕滑，可能是清潔後未完全乾燥。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

飯店內設有兒童遊樂室，原本以為可以免費使用，

結果發現需額外支付 $300 元才能入內，

連大人陪同也需另付 $100 元，整體來說並不划算，因此選擇放棄。

飯店的停車位數量有限，並非所有房客都能順利停車。

若較晚回來可能已無空位，飯店現場亦未張貼相關公告，

入住時也未特別提醒，導致需自行尋找外部付費停車場。

這點讓 Ruby 感到不便，成為未來可能不再選擇入住的原因之一。

飯店早餐設於 B1，場地為宴會廳改造而成。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

用餐的對面也有廁所還算滿方便的。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

早餐的餐點種類有中式粥品、小菜

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

燙生牛肉湯(一次限拿兩片)

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

生菜沙拉區

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

吐司、歐式麵包（附果醬）

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

自煮麵條、米粉、滷肉飯

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

炸物（薯條、雞塊）

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

水果、優格

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

火腿、燻鮭魚

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牛奶配的麥片

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水煮蛋、小香腸

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咖啡、茶類、果汁等

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早餐整體口味中規中矩，

能填飽肚子即可，味道則因人而異。

【台中住宿】永豐棧酒店-經典雙床房入住心得分享，清潔度有待加

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整體來說，永豐棧酒店的交通便利，

房價也算合理，但設備較為老舊，

部分服務與設施的安排仍有很大的改善空間。

尤其是停車問題與兒童遊樂室需額外付費的部分，

讓入住的感受有些不太滿意也感到有些遺憾。

 


【飯店資訊】
👉永豐棧酒店
🛣️ FB官方粉絲團請點此  / ig官方粉絲團請點此
🏠台中市西屯區臺灣大道二段689號
☎️(04)2326-8008
📧 tempus@dunqian.com

 

此篇文章為Ruby自費，文章內容為自身感受，

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

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服務 ⭐⭐
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交通 ⭐⭐⭐⭐


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想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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永豐棧酒店-台灣大道館 (臺中市旅館099號)

phone04-2326-8008
place台中市西屯區台灣大道二段689號
3.87 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
3.92
服務
4.00
交通便利
4.21
CP值
3.50
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