說到林口三井Outlet,除了買買買,當然不能錯過的就是吃吃吃

這回我們發現一間超驚艷的林口美式餐廳-Eat Enjoy意享美式廚房

本來只是想來吃個漢堡薯條,結果竟然被甜點圈粉到不行,完全是被「甜點耽誤的美式餐廳」無誤

Eat Enjoy意享主打道地美式料理,像是經典起司牛肉堡、厚切美式薯條、濃郁義大利麵

每道餐點都超有誠意,不只份量爆表,連口味也重磅登場,是許多饕客心中首選的林口聚餐美食推薦

但你以為這裡只是單純的美式餐廳?NONONO~真正讓人驚呼連連的,其實是餐後那一口甜點宇宙

甜點控絕對會被圈粉,什麼生乳布丁、抹茶千層、熔岩蛋糕

每一道都精緻得像在吃法式甜點專賣店的水準,根本是被美式餐廳耽誤的甜點店

來這裡吃正餐是一種享受,但吃甜點更像是一場甜蜜冒險

Eat Enjoy意享美式廚房(林口三井店)

電話:02-26005881

地址|新北市林口區文化三路一段390號-1

粉絲團:https://www.facebook.com/eatenjoy2/

🅿️ 停車超方便!開車來也沒煩惱

Eat Enjoy意享美式廚房位在林口三井Outlet附近不僅地點好找,周邊停車超級方便

✅ 周邊還有文化三路、麗園一街等路邊停車格

✅ 停好車走路3分鐘就能抵達餐廳

最近Eat Enjoy意享美式廚房推出超狂全新菜色系列,鹹食甜點一起炸出新高度

我吃完真的大推,每一道都有靈魂~不只主餐有創意,甜點更是直接讓你戀愛

靈魂出竅肯瓊炸雞堡|一口下去直接升天

這顆炸雞堡真的猛到不行!外皮炸得金黃酥脆、咬下去「咔滋」一聲超療癒

炸雞裡頭多汁得誇張,肉汁直接在嘴裡噴發!

搭配鬆軟微甜的漢堡麵包+特製肯瓊醬,一口咬下醬汁流滿手、肉香衝腦門

整個人陷入「這也太好吃了吧」的震撼中~是真的會眼神失焦的那種好吃

而且吃到最後麵包還吸滿炸雞肉汁和醬汁,每一口都濃!濃!濃! 你以為只是炸雞堡,結果它直接把你靈魂炸飛

超貼心的店家不只給你一顆爆汁炸雞堡,還直接附上手套跟番茄醬,誠意滿滿

吃漢堡,麼能優雅吃呢,拜託~那就不是炸雞堡了好嗎

戴上手套、霸氣用手抓起來大口咬下去,吃到滿嘴醬才是真爽

黑金松露青醬鬼頭刀義大利麵|讓你每一口都陷入美味的誘惑

這道黑金松露青醬鬼頭刀義大利麵,簡直就是義大利麵界的奢華代表

先來講講那條鬼頭刀魚排,表皮炸得金黃酥脆,咬開那一刻,魚肉的鮮嫩和爆汁立刻打開你對海鮮的新認識

魚排的每一口都像是專屬你的美味驚喜,怎麼吃都不膩,怎麼吃都想吃

再來是那黑松露青醬,一打開,整個空氣中都彌漫著松露的濃郁香氣

就像是進入了高級餐廳的秘密廚房,每一口都像是觸碰到夢幻的滋味

這醬不僅濃厚,還有一點微微的草本清新感,完美平衡,讓人忍不住想繼續多吃兩口

義大利麵咬下去時每根麵條都超有嚼勁,吸滿了松露青醬的精華

吃上一口,你會發現那醬香完全包覆了麵條,讓每一口都變成一場美味的盛宴

這根本是打破義大利麵的常規,給你前所未有的口感體驗!

花生熔岩豬排金磚早午餐|每一口都讓你心動不已

來來來,這道花生熔岩豬排金磚早午餐,真的是浮誇到不行

厚切炸豬排外皮酥脆到極致,咬下去那肉質鮮嫩多汁

接著一層濃濃的花生醬熔岩巧妙覆蓋,鹹甜交織的滋味簡直是罪惡感爆棚

那花生醬的香氣濃郁卻不膩口,彷彿每一口都在給你一場味蕾的盛宴,讓人一吃就愛上

再來是那個金磚吐司,外脆內軟,金黃酥脆,搭配著炒蛋與薯塊,每一口都吃得超滿足

這種超豐富的組合,從鹹到甜完全能滿足你的早午餐需求

口感層次分明,吃完完全不想吃其他早餐,你知道那種幸福的感覺嗎?就是這麼夠味

而且最貼心的是,這道還附贈兩杯飲品,奶茶和柳橙汁

CP值超高,吃得飽又不會破財,絕對是早午餐的絕佳選擇,讓你的胃開心、心情也大好

韓式秘製炸雞|吃一口就停不下來的魔力

韓式炸雞來襲啦~這外酥內嫩的雞腿塊

每一塊都裹上了店家的獨家秘製醬汁,甜甜辣辣的滋味真的讓人一吃就停不下來

外皮酥脆,咬下去瞬間,醬汁的甜辣味道直接爆發,根本無法抗拒

芙香蘋果果茶|喝一口,清新無敵

這杯芙香蘋果果茶,我個人大推那清新的蘋果香氣,彷彿是秋天的氣息,讓人一聞就覺得心情愉快

每喝一口都帶有自然的甜美與爽口,每個小塊蘋果都鮮嫩多汁,讓人每次喝都好像喝到了新鮮摘下的蘋果

伯爵奶蓋茶|螞蟻控的你絕對不能錯過

這杯伯爵奶蓋茶你一定要來一杯,那股濃郁的伯爵茶香,一喝就知道是頂級選材,每一口都散發著優雅的香氣,茶香馥郁

而且最特別的是,頂上的綿密奶蓋,不僅順滑醇厚,還帶有一點微微的鹹香味,奶蓋與茶的完美融合,簡直就是味蕾的最佳搭檔

如果你也是愛上那種茶香與奶香結合的感覺,這杯 伯爵奶蓋茶 絕對是你的最佳選擇

喝之前先攪拌一下,讓茶跟奶蓋融合更好喝

你以為吃完主餐,你以為就結束了嗎?NO~NO~NO,真正的高潮在甜點

店家的甜點真的是一絕,堪稱被美式餐廳耽誤的甜點店

特濃宇治抹茶千層|抹茶控必試的濃郁享受

而我身為抹茶控,當然一定必點 特濃宇治抹茶千層

這道千層可是濃濃的宇治抹茶味,一層層薄如紙的千層餅皮

一吃進嘴裡就融化了,濃郁抹茶香氣,在口腔裡慢慢散開

而且每一層都擁有完美的綿密口感,不像一般抹茶蛋糕那麼單調

這千層的層次感讓你每一口都在享受抹茶的苦香和甜味的平衡,簡直讓人陶醉

琥珀生乳布丁|柔滑如雲,甜美得無法自拔

這款琥珀生乳布丁,每一口都像是融化在嘴裡的夢幻滋味

首先,布丁的綿密口感完全不像市面上那些普通的布丁,這款布丁的質地超級滑嫩,入口即,簡直讓人愛上每一口

這道布丁的口感與風味融合得恰到好處,不會過於膩口,又讓人吃了就上癮,完全是甜點界的極品

如果你愛上那種綿滑又不膩的布丁,這款絕對是不能錯過的心頭好

寬敞舒適的用餐環境|吃得開心、坐得舒服

說到Eat Enjoy意享美式廚房,除了美味的餐點外,還有一大亮點就是他們的用餐環境

這裡的1+2樓環境寬敞又舒適,整個空間感十足,無論是來個悠閒的午餐或是和朋友聚餐,這裡都能提供完美的用餐氛圍

挑高設計讓整個餐廳顯得更為開闊,大片的落地窗,光線透過窗戶灑進來

讓你在用餐的同時,還能享受自然光的沐浴,整個人心情都變得格外愉快

無論是白天還是夜晚,這裡的氛圍都讓人感覺非常放鬆,適合來這裡悠閒享受一頓美餐

不論你是愛吃義大利麵、早午餐、甜點控或是炸雞迷,Eat Enjoy意享美式廚房都能一次滿足你

從主餐到甜點都誠意爆棚,每道菜都有驚喜,是林口三井美食、林口甜點推薦、林口聚餐餐廳首選

快揪朋友來大吃一波,打卡拍美照,讓你吃飽又吃美

