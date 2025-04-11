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林口三井美食推薦｜Eat Enjoy意享美式廚房：被美式餐廳耽誤的甜點店！甜點控必訪

2025-04-11 21:00:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

饅頭弟

說到林口三井Outlet，除了買買買，當然不能錯過的就是吃吃吃

這回我們發現一間超驚艷的林口美式餐廳-Eat Enjoy意享美式廚房

本來只是想來吃個漢堡薯條，結果竟然被甜點圈粉到不行，完全是被「甜點耽誤的美式餐廳」無誤

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Eat Enjoy意享主打道地美式料理，像是經典起司牛肉堡、厚切美式薯條、濃郁義大利麵

每道餐點都超有誠意，不只份量爆表，連口味也重磅登場，是許多饕客心中首選的林口聚餐美食推薦

但你以為這裡只是單純的美式餐廳？NONONO～真正讓人驚呼連連的，其實是餐後那一口甜點宇宙

甜點控絕對會被圈粉，什麼生乳布丁、抹茶千層、熔岩蛋糕

每一道都精緻得像在吃法式甜點專賣店的水準，根本是被美式餐廳耽誤的甜點店

來這裡吃正餐是一種享受，但吃甜點更像是一場甜蜜冒險

林口三井美食推薦｜Eat Enjoy意享美式廚房：被美式餐廳耽誤的甜點店！甜點控必訪 Eat Enjoy意享美式廚房(林口三井店)

 電話:02-26005881

 地址｜新北市林口區文化三路一段390-1

 粉絲團:https://www.facebook.com/eatenjoy2/

 🅿️ 停車超方便！開車來也沒煩惱

 Eat Enjoy意享美式廚房位在林口三井Outlet附近不僅地點好找，周邊停車超級方便

 ✅ 周邊還有文化三路、麗園一街等路邊停車格

 ✅ 停好車走路3分鐘就能抵達餐廳

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最近Eat Enjoy意享美式廚房推出超狂全新菜色系列，鹹食甜點一起炸出新高度

我吃完真的大推，每一道都有靈魂～不只主餐有創意，甜點更是直接讓你戀愛

靈魂出竅肯瓊炸雞堡｜一口下去直接升天

這顆炸雞堡真的猛到不行！外皮炸得金黃酥脆、咬下去「咔滋」一聲超療癒

炸雞裡頭多汁得誇張，肉汁直接在嘴裡噴發！

搭配鬆軟微甜的漢堡麵包＋特製肯瓊醬，一口咬下醬汁流滿手、肉香衝腦門

整個人陷入「這也太好吃了吧」的震撼中～是真的會眼神失焦的那種好吃林口三井美食推薦｜Eat Enjoy意享美式廚房：被美式餐廳耽誤的甜點店！甜點控必訪

而且吃到最後麵包還吸滿炸雞肉汁和醬汁，每一口都濃！濃！濃！ 你以為只是炸雞堡，結果它直接把你靈魂炸飛

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超貼心的店家不只給你一顆爆汁炸雞堡，還直接附上手套跟番茄醬，誠意滿滿

吃漢堡，麼能優雅吃呢，拜託～那就不是炸雞堡了好嗎

戴上手套、霸氣用手抓起來大口咬下去，吃到滿嘴醬才是真爽

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黑金松露青醬鬼頭刀義大利麵｜讓你每一口都陷入美味的誘惑

這道黑金松露青醬鬼頭刀義大利麵，簡直就是義大利麵界的奢華代表

先來講講那條鬼頭刀魚排，表皮炸得金黃酥脆，咬開那一刻，魚肉的鮮嫩和爆汁立刻打開你對海鮮的新認識

魚排的每一口都像是專屬你的美味驚喜，怎麼吃都不膩，怎麼吃都想吃

再來是那黑松露青醬，一打開，整個空氣中都彌漫著松露的濃郁香氣

就像是進入了高級餐廳的秘密廚房，每一口都像是觸碰到夢幻的滋味

這醬不僅濃厚，還有一點微微的草本清新感，完美平衡，讓人忍不住想繼續多吃兩口

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義大利麵咬下去時每根麵條都超有嚼勁，吸滿了松露青醬的精華

吃上一口，你會發現那醬香完全包覆了麵條，讓每一口都變成一場美味的盛宴

這根本是打破義大利麵的常規，給你前所未有的口感體驗！

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花生熔岩豬排金磚早午餐｜每一口都讓你心動不已

來來來，這道花生熔岩豬排金磚早午餐真的是浮誇到不行

厚切炸豬排外皮酥脆到極致，咬下去那肉質鮮嫩多汁

接著一層濃濃的花生醬熔岩巧妙覆蓋，鹹甜交織的滋味簡直是罪惡感爆棚

那花生醬的香氣濃郁卻不膩口，彷彿每一口都在給你一場味蕾的盛宴，讓人一吃就愛上

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再來是那個金磚吐司外脆內軟，金黃酥脆，搭配著炒蛋與薯塊，每一口都吃得超滿足

這種超豐富的組合，從鹹到甜完全能滿足你的早午餐需求

口感層次分明，吃完完全不想吃其他早餐，你知道那種幸福的感覺嗎？就是這麼夠味林口三井美食推薦｜Eat Enjoy意享美式廚房：被美式餐廳耽誤的甜點店！甜點控必訪

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而且最貼心的是，這道還附贈兩杯飲品奶茶柳橙汁

CP值超高，吃得飽又不會破財，絕對是早午餐的絕佳選擇，讓你的胃開心、心情也大好

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韓式秘製炸雞｜吃一口就停不下來的魔力

韓式炸雞來襲啦～這外酥內嫩的雞腿塊

每一塊都裹上了店家的獨家秘製醬汁，甜甜辣辣的滋味真的讓人一吃就停不下來

外皮酥脆，咬下去瞬間，醬汁的甜辣味道直接爆發，根本無法抗拒林口三井美食推薦｜Eat Enjoy意享美式廚房：被美式餐廳耽誤的甜點店！甜點控必訪

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芙香蘋果果茶｜喝一口，清新無敵

這杯芙香蘋果果茶，我個人大推那清新的蘋果香氣，彷彿是秋天的氣息，讓人一聞就覺得心情愉快

每喝一口都帶有自然的甜美與爽口，每個小塊蘋果都鮮嫩多汁，讓人每次喝都好像喝到了新鮮摘下的蘋果

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伯爵奶蓋茶｜螞蟻控的你絕對不能錯過

這杯伯爵奶蓋茶你一定要來一杯，那股濃郁的伯爵茶香，一喝就知道是頂級選材，每一口都散發著優雅的香氣，茶香馥郁

而且最特別的是，頂上的綿密奶蓋，不僅順滑醇厚，還帶有一點微微的鹹香味，奶蓋與茶的完美融合，簡直就是味蕾的最佳搭檔

如果你也是愛上那種茶香與奶香結合的感覺，這杯 伯爵奶蓋茶 絕對是你的最佳選擇

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喝之前先攪拌一下，讓茶跟奶蓋融合更好喝

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你以為吃完主餐，你以為就結束了嗎？NONONO，真正的高潮在甜點

店家的甜點真的是一絕，堪稱被美式餐廳耽誤的甜點店

 特濃宇治抹茶千層｜抹茶控必試的濃郁享受

而我身為抹茶控，當然一定必點 特濃宇治抹茶千層

這道千層可是濃濃的宇治抹茶味，一層層薄如紙的千層餅皮

一吃進嘴裡就融化了，濃郁抹茶香氣，在口腔裡慢慢散開

而且每一層都擁有完美的綿密口感，不像一般抹茶蛋糕那麼單調

這千層的層次感讓你每一口都在享受抹茶的苦香和甜味的平衡，簡直讓人陶醉

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琥珀生乳布丁｜柔滑如雲，甜美得無法自拔

這款琥珀生乳布丁每一口都像是融化在嘴裡的夢幻滋味

首先，布丁的綿密口感完全不像市面上那些普通的布丁，這款布丁的質地超級滑嫩，入口即，簡直讓人愛上每一口

這道布丁的口感與風味融合得恰到好處，不會過於膩口，又讓人吃了就上癮，完全是甜點界的極品

如果你愛上那種綿滑又不膩的布丁，這款絕對是不能錯過的心頭好

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寬敞舒適的用餐環境｜吃得開心、坐得舒服

說到Eat Enjoy意享美式廚房，除了美味的餐點外，還有一大亮點就是他們的用餐環境

這裡的1+2環境寬敞又舒適，整個空間感十足，無論是來個悠閒的午餐或是和朋友聚餐，這裡都能提供完美的用餐氛圍

 挑高設計讓整個餐廳顯得更為開闊，大片的落地窗，光線透過窗戶灑進來

讓你在用餐的同時，還能享受自然光的沐浴，整個人心情都變得格外愉快

無論是白天還是夜晚，這裡的氛圍都讓人感覺非常放鬆，適合來這裡悠閒享受一頓美餐

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不論你是愛吃義大利麵、早午餐、甜點控或是炸雞迷Eat Enjoy意享美式廚房都能一次滿足你

從主餐到甜點都誠意爆棚，每道菜都有驚喜，是林口三井美食、林口甜點推薦、林口聚餐餐廳首選

快揪朋友來大吃一波，打卡拍美照，讓你吃飽又吃美

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Eatenjoy意享美式廚房林口三井店

phone02-26005881
place新北市林口區文化三路390號1樓
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美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
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