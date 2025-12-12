竹北早午餐推薦ABV加勒比海餐酒館，300款精釀啤酒與異國料理必吃。

竹北早午餐推薦ABV加勒比海餐酒館，主打三百款精釀啤酒與道地異國料理，是家庭聚會與朋友小酌的熱門首選。

位於竹北熱鬧商圈的ABV加勒比海餐酒館，以獨特的木造建築外觀吸引目光。這裡不僅是竹北早午餐的熱搜名單，更擁有超過三百款世界精釀啤酒。寬敞舒適的用餐環境充滿異國風情，巨大的啤酒聖誕樹更是吸睛亮點。無論是家庭聚餐或是久違的同學會，都能在這裡從中午一路暢聊到夜晚，享受愜意的微醺時光。

必點墨西哥絞肉卡莎蒂亞，酥脆餅皮包裹濃郁起司內餡

卡莎蒂亞是源自墨西哥的經典小吃，以玉米粉製作的餅皮煎至微酥。內餡包裹著鹹甜交織的絞肉與葡萄乾，搭配濃郁起司展現披薩般的牽絲口感。建議佐以酸辣莎莎醬或清爽凱薩沙拉食用，玉米片的脆度更能豐富口感層次。這道料理既方便食用又開胃，是初次造訪必點的異國輕食代表。

阿根廷青醬雞肉串佐香料豆飯，獨特紅豆飯口感層次豐富

這道料理將烤至焦香的雞肉串淋上特製阿根廷青醬，帶有微辣香草氣息非常下飯。特別的是底層搭配的香料豆飯，混合了紅豆與大豆烹煮，口感綿密且顆粒分明。米飯吸飽了青醬香氣，搭配一旁的玉米片與莎莎醬，能體驗到多重口感變化的異國風味，打破一般人對米食料理的既定印象。

鐵板豬肉法士達早午餐，鑄鐵鍋維持熱度自行搭配餅皮

升級使用鑄鐵鍋盛裝的法士達，上桌時香氣四溢且鍋氣十足。豬肉與大量香料拌炒後呈現酸甜微辣的開胃滋味，附上墨西哥餅皮讓顧客體驗DIY包餅樂趣。自由添加酸奶油、酪梨醬或鹹豆泥，每一口都能組合出不同的清爽或濃郁風味，不僅份量實在，豐富的佐醬更讓用餐過程充滿互動樂趣。

巴西燉牛臉頰肉早午餐，肉質軟嫩入口即化風味濃郁

喜愛濃郁肉食的朋友絕不能錯過這道巴西燉牛臉頰肉。經過長時間燉煮的牛臉頰肉質地極為軟嫩，幾乎不需要費力咀嚼便能化開。醬汁風味醇厚類似紅燒口感但香料層次更豐富，無論是搭配麵包沾食或是佐以酥脆玉米片，都能感受到滿滿的肉汁精華與飽足感，是店內回購率極高的人氣主餐。

傳統聖露西亞椰子蛋糕與隱藏版阿芙奇朵，完美收尾甜點

餐後甜點推薦充滿歷史底蘊的椰子蛋糕，口感紮實濕潤且帶有濃郁椰香。這道源自加勒比海的傳統甜點，象徵著當地的熱情好客。若想來點大人的口味，不妨詢問店員隱藏版的阿芙奇朵，香草冰淇淋淋上熱濃縮咖啡，冰火交融的苦甜滋味，是熟客才知道的驚喜美味。

三百款世界精釀啤酒專業推薦，侍酒師帶領探索微醺風味

店內標誌性的啤酒冰箱牆陳列著超過三百款精釀啤酒，宛如一座啤酒博物館。從焦糖香氣明顯的白朗峰琥珀啤酒，到清爽順口的西班牙莫里茲經典啤酒，都能在此找到。針對聖誕節慶或喜愛台味的顧客，也有比利時聖誕紀念酒或桂圓琥珀艾爾可供選擇。搭配重口味的加勒比海料理，讓味蕾體驗更上一層樓。

ABV加勒比海餐酒館 竹北旗艦店

營業時間：週一到週日 12:00–01:30​

店家電話：036675770

店家地址：302新竹縣竹北市光明六路東一段243號



