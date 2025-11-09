台中勤美餐酒館下班聚餐首選！ABV地中海料理，超過600款精釀啤酒任選。

台中勤美商圈的ABV地中海餐酒館，是精釀啤酒控的天堂，擁有超過600款啤酒選擇。這裡提供豐富的地中海料理，從西班牙海鮮燉飯到鯷魚辣炒蝦都超推薦，是下班聚餐放鬆的首選。

這次因為出差住在勤美商圈附近，下班後想和同事找個台中餐酒館放鬆一下，發現熟悉的ABV系列餐酒館「ABV地中海餐酒館 台中店」。這裡被譽為全台擁有最多精釀啤酒選擇的餐廳，他們有超過600多種啤酒可以選，整排冰箱看起來超壯觀，簡直就是精釀啤酒控的天堂。ABV地中海餐酒館的料理選擇超豐富，從海鮮、燉菜到炸物通通有，今天就選擇幾道超好吃的餐點介紹給大家，像是西班牙海鮮燉飯、西班牙馬鈴薯蛋餅、鯷魚辣炒蝦，以及蒜炒雪莉酒菇都非常推薦。

全台最多精釀啤酒的夢幻冰箱

ABV地中海餐酒館最引人注目的特色，就是全台最多精釀啤酒的選擇，超過600款任選，巨大的透明冷藏室看起來相當壯觀。客人甚至可以走進冷藏室來挑選自己喜歡的精釀啤酒，享受像是尋寶一樣的樂趣。如果對啤酒的選擇有疑問，還可以請他們專業的啤酒侍酒師來幫忙挑選屬於自己喜愛的那一瓶酒。飲酒過後請勿開車，未成年請勿飲酒。

濃厚異國風情的用餐環境

從外觀看來，ABV地中海餐酒館的店面超大，應該可以容納一百多人。進門之後就營造出超有美國餐廳的熱鬧氣氛。靠近窗戶坐的沙發非常舒服，他們有時候還有一些球賽的轉播，讓客人可以一邊享受美食一邊觀看賽事。這裡甚至還有大包廂，配有投影機，不僅可以聚餐、慶生，聽服務人員說甚至還可以用來開會，有興趣的朋友可以直接預約。

招牌必點的地中海料理推薦

地中海餐廳的招牌主角非西班牙鍋飯莫屬，這裡的經典西班牙海鮮飯一份是480元。這道飯使用了番紅花染色的米飯，搭配蝦、淡菜、蛤蠣、花枝等海鮮食材一同燉煮。米粒吸滿湯汁精華，口感略帶Q勁、香氣十足，整盤色彩繽紛、香氣撲鼻，吃起來層次豐富又充滿異國風情，是必點的招牌菜。

西班牙經典家常菜與功夫小點

如果想來點下酒菜，手工臘腸肉丸佐辣番茄醬一份320元，吃起來像是西班牙版的肉丸子，外層煎得焦香、內部柔嫩多汁，手工臘腸的鹹香與微辣番茄醬，整體風味濃郁、層次豐富。蒜炒雪莉酒菇一份280元，看似簡單卻是功夫菜，菇搭配蒜頭與雪莉酒拌炒，香氣濃郁、層次明顯，味道乾淨又帶點微微甜味。鯷魚辣炒蝦一份320元，是以鯷魚為基底拌炒新鮮蝦子，加入辣椒與蒜頭提味，香氣濃烈卻不嗆口，吃起來超級過癮，是超下酒的神菜。

期間限定安達魯西亞美食

除了固定的菜單，ABV也會推出期間限定的美食節菜單，像是安達魯西亞美食節菜單只到2025年10月31日。遊客可以嚐嚐驢夫風味蒜片鮮蝦馬鈴薯一份280元，以橄欖油為基底，搭配蒜片、鮮蝦與馬鈴薯片下去拌炒，蝦子肉質彈牙，馬鈴薯片吸飽了蝦汁，外層微脆、內層綿密。此外，西班牙式白醬火腿可樂餅一份240元，外層炸得金黃酥脆，咬下去是柔滑的白醬內餡，濃郁卻不膩，熱呼呼的口感讓人一口接一口。安達魯西亞美食節結束後，下一季是捷克美食節菜單。

啤酒杯形狀的文化學問

很多人喝酒時可能沒注意過，杯子其實是酒文化裡很重要的一部分。像比利時徠福金修道院啤酒，會用聖杯式酒杯，寬口能讓果香與麥芽香慢慢釋放。德國艾塔修道院經典淡啤酒則搭配厚實有把手的手打啤酒杯，能長時間保冷，體現德國人豪邁爽快的精神。台灣DB荔枝氣泡酒則推薦用香檳杯或白酒杯，細長杯身能保留氣泡，增加儀式感。而琳德曼自然發酵蘋果啤酒，最適合鬱金香形的小酒杯，杯身圓潤能集中果香。飲酒過後請勿開車，未成年請勿飲酒。

經典西班牙家庭必備蛋餅

西班牙馬鈴薯蛋餅（西班牙臘腸）一份340元，這道菜是西班牙家庭的經典菜色。它以蛋、馬鈴薯與西班牙臘腸製成，厚實軟綿的蛋餅裡，吃得到香濃的蛋香與鹹香臘腸。口感像是結合歐式烘蛋與台式煎蛋的完美融合，無論熱吃或冷吃都很好吃，是第一次來完全可以照著點的推薦菜色之一。

店家資訊與聚餐總結

ABV地中海餐酒館 台中店的營業時間是從週一到週日的12點00分到01點30分，非常適合下班後或是週末的宵夜聚餐。這裡擁有全台最豐富的精釀啤酒選擇，搭配道道驚艷的地中海料理，無論是想小酌放鬆，或與朋友盡興狂歡，都是一個極佳的選擇。如同搭上了一艘從勤美商圈出發的船，每一口啤酒和每一道菜，都帶你穿越到陽光普照的地中海沿岸。

ABV地中海餐酒館 台中店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/ABVbeer11/

營業時間：週一到週日 12:00–01:30​

店家電話：0423219466

店家地址：403臺中市西區臺灣大道二段320號