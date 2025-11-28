【新竹食記】托斯卡尼尼義大利庭園餐廳(竹北文信店) - 超美歐式宮廷風用餐空間，各式義大利麵、燉飯、披薩

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳竹北文信店耗時三年裝修，今年終於重新在原址重新開幕，餐廳走的是歐式宮廷風，裝潢細節充滿義大利莊園的元素，店員皆帶著貝雷帽超融入場景，用餐空間有寬闊的座位和明亮的採光，窗外是綠意盎然的草地，店內提供多道經典口味的義大利麵、燉飯、披薩、牛排，其中火烤墨魚墨汁燉飯、牛肝菌野菇燉飯、日耳曼德國豬腳、蒜香白酒蛤蠣義大利麵更是人氣必點，非常適合情侶約會、家庭聚會和多人團體聚餐。

開車前往可停竹北停十五停車場，步行約5分鐘，餐廳對面也有停車場但1小時就要80元，想省錢的人可多走5分鐘。

▲托斯卡尼尼竹北文信店位在文信路上，外觀是獨棟歐式莊園建築非常顯眼，晚上點上燈後更美，經過不注意都很難。

▲大門側邊有設置候位座位，候位時可以休息也可以好好拍照。假日生意非常好建議提前訂位。

▲餐廳大門極為氣派，兩旁的羅馬柱搭配挑高空間都讓人眼睛為一亮，木門雖然都是常閉的，但門口有放置「營業中」的告示牌，勇敢的推門入內吧！

▲餐廳內部的牆壁用色鮮明大膽，顏色搭配得極好完全不突兀，許多空間還設置了古典歐式家具非常好拍。

▲餐廳正中央是一片綠色的地草地，靠窗座位皆能欣賞綠意盎然的自然綠色景觀。

▲用餐空間是口字型的區域，座位區極為寬敞，皆圍繞著中央綠色草皮採光極好，服務人員也非常親切，美食搭配美景讓人在這裡度過美好的下午！

▲當天帶小朋友用餐還送上蠟筆、繪圖紙和紙圍兜，店內也提供兒童餐具和兒童高腳椅，對有小孩的家庭非常友善。

托斯卡尼尼義大利庭園餐廳菜單：

▲任選一主餐+149元可升級套餐，多了麵包、飲料、甜點和濃湯非常划算，強烈建議一定要升級。

▲桌上的瓶裝水放入了一小截萬壽菊，不僅有淡淡的香氣看著也賞心悅目。

▲濃湯(套餐+149元)：濃湯內有滿滿的香菇、馬鈴薯、洋蔥，湯頭非常香濃有濃郁奶香，湯品很有水準！

▲麵包(套餐+149元)：餐前麵包是使用脆皮法國麵包搭配新鮮鮪魚醬，麵包烤得脆度十足，塗上鮪魚醬後風味更加提升，麵包小麥的香氣與鮪魚醬的鮮甜完美融合，飢餓味蕾瞬間被開啟。

▲冰拿鐵(套餐+149元)：表層有少許冰塊，鮮奶在底部咖啡在上層，攪拌後兩者交融在一起，咖啡完全不苦澀奶香也夠厚重，拿鐵愛好者必點。

▲熱帶果漾冰茶(套餐+149元)：冰茶內有一整顆金桔和一片檸檬，甜度適中有豐富的果香，喝起來酸酸甜甜非常開胃。

▲派對分享大拼盤 650元：一次可以吃到匈牙利帶皮薯條、酥炸黑墨鮮魷圈、羅馬辣雞翅、義式炸魚條四種不同種類炸物，並搭配兩種不同風味沾醬，炸物外皮酥脆不油膩，海陸兩棲一次滿足，很適合多人分食。

▲肯迪亞煙燻奶油鮭魚義大利麵 360元：這道是白醬義大利麵，麵條充滿彈牙感，醬汁有濃厚的奶香，鮭魚肉質緊實鮮美，並帶有淡淡的煙燻香氣，白醬和鮭魚兩者相當搭。

▲紅茄義式香料雞腿義大利麵 360元：紅醬義大麵充滿茄汁風味，醬汁還有帶皮的番茄果肉，麵條充分吸附醬汁非常夠味，雞腿肉質鮮嫩多汁完全沒有乾柴感，紅醬完全吃進肉內味道充足。

▲蒜香白酒蛤蠣義大利麵 290元：這道也是店內人氣必點，蛤蠣外殼鋪在盤上底層，義大利麵鋪在第二層，視覺效果鮮明有層次，蛤蠣各個大顆又鮮美，與九層塔和蒜香一起吃超搭，非常清爽。

▲牛肝菌野菇燉飯 360元：這道是店內人氣品項，使用四大名貴蕈菇搭配牛肝菌醬汁，有濃濃的奶油香氣和牛肝菌的野味，燉飯粒粒分明飽滿，米心已完全熟透，口味溫和很適合點給小朋友吃。

▲義式生乳蛋糕(套餐+149元)：蛋糕口感鬆軟，表層和夾層都有滑順的鮮奶油，鮮奶油完全沒有黏膩感，甜度也很剛好，簡簡單單沒有過多的調味和添加。

▲巴斯克乳酪蛋糕(套餐+149元)：乳酪蛋糕極為扎實綿密，有濃厚的乳酪香氣和焦香風味，與生乳蛋糕的口感完全相反，兩個人都點套餐很適合兩種都點來吃看看。

以前住在桃園就是托斯卡尼尼的常客，這次在竹北體驗了重新開幕的新店面有很不一樣的感受，最後還是要說套餐非常划算建議必點！

雞蛋糕短評：店員服務很好，大部分是外籍移工有時候太複雜的中文會不懂，有小朋友會準備畫筆和畫紙圍兜兜，店內用餐空間寬闊氛圍很好，中間有個小庭院，義大利麵和燉飯有維持水準，店內可刷卡。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★



【托斯卡尼尼義大利庭園餐廳竹北文信店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市文信路355號

電話：035588388

官網：http://www.toscanini.com.tw/

營業時間：11:30–15:00、17:00–21:00

外送：無

線上預定：inline

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

