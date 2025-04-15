台中外埔忘憂谷，我曾經自己搭高鐵、轉計程車，花了高額的交通費來這附近尋找落羽松秘境過，因那次經驗，更堅定了「以後還是跟團比較輕鬆划算」的信念。所以，4月上旬的這天，又搭遊覽車來了。🤣🤣🤣

↓也不知這是哪裡，總之國道沿途，海上發電風車相隨。

↓抵達忘憂谷，實際上是台中外埔區溪底路一帶的數公頃稻田，四周被大肚山與豐原山所環繞，景色優美，讓人感受到無憂無慮的氛圍，因此得名「忘憂谷」。

網路上稱忘憂谷是「台中版伯朗大道」，氛圍確實有點類似，但面積可能就小多了。

找到筆直的田中道路以及S形彎路，就更有伯朗大道的味道了。

此時正是第一期春季稻作插秧後的生長階段，無邊的翡翠稻浪，有孕育著希望與豐收可能的欣欣向榮。

綠浪中，一台黃色校車，是台中外埔忘憂谷中最熱門的打卡景點。

↓上面是觀景台，除非業主在場開放，否則也不能上去。

實在非常好拍照，遊客其實是走在田埂上，卻有著漂浮於綠浪間的效果。

↓這棵楓香樹，枝葉鮮見的渾圓，不知道是經過了人工選擇性修枝，還是因生長環境開闊，陽光充足，才形成這樣優美的樹形。

↓還有一台牛車。

兩位姊姊打扮超美，這樣出遊就對了，為旅行留下最美好的回憶。👍

↓台中外埔忘憂谷【蜜境_MiJing咖啡】，只接受LINE預約訂位，沒預約只能在外面拍拍照。不過今天好像也被包場了。

呼，深呼吸，徜徉田野間，的確非常舒心。

台中外埔忘憂谷，一年四季，各有不同殊景——春耕夏耘的綠、秋收的金，冬藏以前油菜花、波斯菊的繽紛.......。今天短暫停留，希望當稻浪金黃的10月底-11月，還能再來體會豐收之美。(6、7月太熱，暫不考慮😅)

遊覽車往台中市出發，沿途依舊田野風光。

↓芋田。

↓也是木棉花開進入尾聲的時候了。

【台中外埔忘憂谷】：

地址：台中市外埔區溪底路26號

無大眾交通工具。開車Google導航「蜜境MiJing」就能抵達。距離后里馬場和麗寶樂園都不遠，可一併安排順遊。

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