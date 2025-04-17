餐廳：KUNG YIM(กุ้งยิ้ม-เชียงใหม่)總店

地址：38 ถนนเทพารักษ์, Chiang Mai

電話：+66 62 692 2945

營業時間：11:00~22:00

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064308062812

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這間Kung Yim是做功課後期決定加入的，因為這間的菜單有分兩種，一種是選擇吃到飽，一種則是選擇單點，我們家族旅行雖有七個人，但戰力大多不高，最終看上的是它們的單點大套餐，於是決定在包車清萊一日遊回程的晚餐來挑戰這間泰國蝦！

這間KUNG YIM的相關資料不多，經過我努力搜尋後發現，這兩年世界各地的物價漲幅真的挺恐怖的，不管是日本、韓國還是泰國，幾乎所有定價都漲了兩三成，這間的吃到飽原本是699/人，現在已經是750和850(總店和分店價格不同)，大套餐也從1499漲到了1850泰銖，特別要注意的是大套餐只有本店有喔！

首先這道應該是鳳螺，可以看到不但平均個頭大，且數量都給得很大方，就算是六七個人也能吃得很盡興。

這個大套餐的主角就是這盤大個頭的泰國蝦，一盤15隻，這個烤蝦還是有分尺寸的，這種開半的滿滿蝦膏是每公斤12隻的大小，另一種不剖的則是每公斤15隻的大小，除了個頭大和蝦膏多，蝦肉本身烤的大概是剛剛好有熟的程度，是愛吃蝦的人不能錯過的美味！

套餐有一個湯品冬蔭功也就是泰式酸辣湯，可以選擇有加椰奶的或是清湯的，整理照片才發現只拍到一隻蝦，湯的分量不多，不過裡面也有兩隻大頭蝦，我們選的清湯款辣度不重偏酸一些。

因為整個大套餐以海鮮為主，我們人數較多怕萬一吃不飽，所以額外單點了泰式炒河粉(Pad Thai，65泰銖)，清邁好吃的pad thai太多了，這個只能算是還行，但畢竟便宜又能當主食墊肚子。

因為這兩天我媽的牙齒不舒服，所以幫她另外又單點了一道清蒸鯛魚(150泰銖)，綿密又柔軟相當的好入口。

烤蝦粉絲煲，一樣有兩隻大頭蝦的冬粉煲，調味比剛剛的鹹一點，這道也是可以當作主食吃的。

椒鹽香酥蝦(我自己翻譯的，菜單只有英文)，可以看到各式不同的蝦料理上來，這道意外的是我今日的最愛，主要是那個包覆在外的調料實在太好吃，吃了蝦之後吮指難忘，雖然偏辣卻是越辣越想吃，我覺得也有點像在吃避風塘炒蝦的感覺。

兩隻大大的烤魷魚，雖然台灣夜市很多，但還是真的很好吃！

炸海鱸，搭配兩種醬料，清邁炸魚的料理挺普遍的，我自己平常因為不會啃很容易被刺噎到，所以不太愛吃魚，但清邁的炸魚我倒是吃得挺喜歡，酥香表層包裹著軟嫩魚肉，沾著醬吃又有不同風味。

最後，還有三隻蟹，這種要處理甲殼的我就真的懶惰了，稍稍吃一點碎肉嘗鮮，算起來我這餐大概花費兩千台幣左右，比七個人吃到飽的費用省下2/3，當然也比在台灣吃的便宜非常多。

Kung Yim這個大套餐整個吃下來泰國蝦本身就不必多說，個頭比台灣吃到的大很多之外，全部也有大概二十四五隻，其他還有鳳螺、魷魚、螃蟹、烤魚等等料理，我們家是吃比較少，這樣吃下來差不多七八分飽，但也滿足了吃泰國蝦的願望，它們菜單還有小套餐850泰銖，是八隻蝦搭配其他菜品的套組，我想大概2~3人的話可以選擇小套餐，4~6人則可以選擇大套餐，再加點一些主食類的就能爽吃海鮮又吃飽。

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