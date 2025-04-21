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米其林必比登「老店柏弘肉燥」：三代傳承55年，銷魂肉燥飯的美味秘密大公開！

2025-04-21 00:11:00 文字：小虎食夢網
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老店柏弘肉燥(fb粉絲團):高雄市苓雅區青年一路183-1號，電話:073322516，營業時間:17:00–01:00

米其林必比登「老店柏弘肉燥」：三代傳承55年，銷魂肉燥飯的美味秘密大公開！

「肉燥飯」和「滷肉飯」是同樣的東西?個人的解讀是一樣，但不管一不一樣都是足以代表台灣的小吃之一，這幾年看到很多國外的YT來台介紹美食，肉燥飯、滷肉飯都是非常受歡迎的台灣平食小吃。在台北，我有數不清的口袋名單，在高雄我覺得好吃的卻不多，但當中興許只是參數、樣子的關系。目前為止，你問我高雄肉燥飯，我的答案有三「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯」，還有今天要分享的「老店柏弘肉燥」，剛巧三家都是米其林必比登。

 

米其林必比登「老店柏弘肉燥」：三代傳承55年，銷魂肉燥飯的美味秘密大公開！

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一開始友人約我來時，我一直覺得我吃過，後來才知道搞錯...人家叫「弘記肉燥飯」...而且在左營xd。「老店柏弘肉燥」則是苓雅55年老字號的飯館，2022-24連續三年入選米其林必比登。

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感覺上店家應該是有重新裝潢過，冷氣蠻強的，環境也比一般小吃店來的好上許多，說是小吃還比較像小餐廳。

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牆上貼著柏弘創業55年來的經過，1969年的第一代是在當時的青年夜市戲院前擺難，當然沒有店名，一直到二代有了店面才把如今三代的兒子名字冠上，也就是現在的「柏弘」。

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以小吃店來說，這家的品項還真是蠻多的，除了飯湯、小菜外，有一些像是熱炒的料理。點菜的方式用桌前的QR CALL。

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冰箱也有一些泡菜、鹹蜆仔、海帶、黃瓜等小吃舨的涼菜。

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肉燥飯、味噌虱目魚湯、泰式荷包蛋。

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肉燥飯大碗65元(也有小碗37元(有趣的數字)。肉燥帶皮切成丁狀，幾乎是金黃的全肥，聞著就是香，淋上的醬汁也頗多。第一口，哇塞是我愛的那種油化，而且沒有南部肉燥飯太甜的問題，肥甜、醬汁鹹香比例極好，超級涮嘴，從第一口扒到最後一口也不覺油OR鹹膩，好吃得亂七八糟。前頭說是三前，但我懷疑是目前為止高雄我覺得最好吃的一家。

 

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店裡的招牌是𩼣魚湯，但因為很少看到味噌虱目魚於是改點，湯很是鮮甜個人非常愛，但虱目魚有一點微腥...嗯，我不是很愛。

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泰式荷包蛋，MENU上寫著古早小菜?難不成高雄人以前就有這味?我倒是第一次看到，所以點了一份來嚐嚐。風味上的確是酸酸甜甜帶點辣度，洋蔥給得蠻多的，配上荷包蛋一起吃還真有滋有味，特別是搭上吃多難免油的肉燥飯很有味覺平衡感。

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