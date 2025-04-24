龜丹秘湯「六二溫泉山房」，以門牌號碼為名，隱身於台南市楠西區龜丹里 [南186鄉道] 約 4.5K處，園區廣闊綠樹成蔭，遠離塵囂遺世而獨立，「美人湯」龜丹溫泉源頭第一家，湯型設施概分精緻雙人湯屋、VIP 獨立湯池、露天湯池與客房溫泉浴池，並附設餐廳提供主廚套餐、暖心火鍋、山房炸物與精緻飲品。簡約風格設計的客房，灰色調空間典雅舒適，所有客房都有大大的溫泉浴池，是享受寧靜休憩時光的最佳選擇。



六二溫泉山房，園區廣闊綠樹成蔭，龜丹東山屏障於後，龜丹溪一側蜿蜒流過，遠離塵囂遺世而獨立，龜丹溫泉源頭第一家，匆忙的心在此放慢了腳步，壓力沉入自然風光裡，就讓美好的「美人湯」洗淨身心靈的疲憊。



整排的雙人精緻湯屋，由 40呎高櫃切半改裝。



雙人精緻湯屋，內部擁有超大的溫泉湯池，通風良好，每間湯屋都提供瓶裝水、抗菌衛生毛巾等盥洗用品。



庭院風格的 VIP 獨立湯池，獨立的戶外泡湯空間，配置專屬吹風機、更衣室、置物櫃，並提供瓶裝水與沐浴用品，適合家庭或與多位親友 6 ~ 8人一同泡湯。



露天湯池配置 SPA 按摩池、溫泉、冷泉…等五個湯池，坐擁青山綠意，耳聽鳥叫蟲鳴，氤氳裊裊中在池裡泡湯，怡然自得身心舒暢，充滿山野情趣。



觀景平台，一棵百年老茄苳綠意盎然，彷彿張開的大傘，撐出一片綠蔭，天氣晴朗涼風送爽時，樹下用餐是很不錯的選擇。



觀景平台一座亮白的吊圈 (限一人乘坐，不可晃動)，非常適合拍照打卡。



山房餐廳，充滿自然光的工業風用餐空間，餐廳提供山房套餐、山房個人鍋、山房炸物、也提供下午茶、山房咖啡、山房純茶和特調飲品。



入口網美、網帥拍照打卡區。



用餐空間寬敞舒適，冷氣足，大片落地窗投入光線讓人心情愉悅。

天井除引入光線，庭院樹的借景入畫，讓貨櫃小屋瞬間充滿美學意境。



山房美饌個人鍋品項中，筆者(夫子) 最愛以當地梅嶺出產的梅子入菜的梅子土雞鍋。



團員有人鍾愛蒜頭土雞鍋、味噌鱸魚鍋、梅醬炸豬排加控肉飯與香煎鲭魚加控肉飯。

六二溫泉山房民宿型客房，一樓是公共客廳，二、三樓是客房空間，有小型電梯可搭乘，入住搬運行李很方便。



民宿大門採磁扣感應開門，非入住房客無法進入，保障入住房客的私隱。



簡約風格設計的客房，灰色調空間典雅舒適，房間內配置大型液晶電視 (提供有線電視台節目)、吹風機、熱水壺、冰箱 (附免費瓶裝水)，並提供瓶裝水、紙質拖鞋、茶包、三合一咖啡包與奶茶包，供房客自行選用。軟硬適中的 King Size 雙人床，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。



無論是單大床 (二人房) 或雙大床 (四人房) 房型，都有大大的溫泉浴池，是享受寧靜休憩時光的最佳選擇。



溫泉浴池旁設有淋浴花灑，配合政府政策，提供大瓶裝沐浴精與洗髮精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀)。



龜丹，溫泉的平埔族語，如同泰雅族人稱溫泉為「烏來」。龜丹的溫泉源頭位於糖子恩山與梅嶺交界的河谷，因為斷層隆起而出現的溫泉，泉質清澈透明，無明顯氣味，出水溫度約攝氏 50度，pH值約為 8.2，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，浸泡後可讓肌膚變得光滑細緻，因此也有「美人湯」之稱。



房間窗俯瞰六二溫泉山房露天湯池區與湯屋區。



六二溫泉山房民宿，早餐採套餐式，飲品可選紅茶、咖啡、豆漿 (以上冷、熱可選)。



龜丹六二溫泉山房 [台南市民宿293]

地址：台南市楠西區龜丹里龜丹62號

電話：06 574 6363 / 0965 116 262

服務時間：AM 9:00 – PM 19:00

官網：https://luer.com.tw/

邀約：台南市政府觀光旅遊局「台南山區特色景觀暨產業踩線團」

歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表

文章標籤