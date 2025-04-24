為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

2025-04-24 22:13:00 文字：呂萱萱愛分享
share
呂萱萱愛分享

呂萱萱愛分享
 

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

來墾丁渡假，就是要玩到盡興才爽！但玩了一整天，有個舒適的過夜地方真的很重要，位於恆南路巷弄內，這二年新開幕的質感民宿，因為鄰近市中心，生活機能很方便，到墾丁國家公園、南灣玩水上摩托車、屏東海洋生物博物館、墾丁大街夜市，車程都不會很遠，真的非常方便
全棟有私人電梯，很適合大包小包的親子家庭客，或行動不變的長輩來渡假，客房乾淨溫馨，還有大面玻璃落地窗、獨立小陽台，採光非常棒

撰文。拍攝／呂萱萱

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳位於恆南路巷弄內，鄰近恆春縣城南門、恆春基督教醫院，民宿有AB棟，二人房、四人房都有，民宿門口可以停五台車，若車位滿了，附近的巷間道路也很好停車

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

 

民宿的門口，是簡約大方的休息區，雖然是在戶外，但還是維持的很乾淨

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

民宿有獨立的電梯，對行李很多的家庭客，或行動不變的長輩來說很友善

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

進入大廳後，要換上室內拖鞋，放在每個房間的鞋櫃裡

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

 

一樓大廳是公共區，可以買晚餐回來與家人享用，大廳備有微波爐、冰箱、飲水機、茶包、咖啡包等備品

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

今天跟家人，入住四人房，日式簡約風格，設計感十足的同時也不失溫度，整體氛圍非常溫馨

這個床墊與地板的距離，很適合親子家庭來，尤其像我們寶寶剛滿八個月，正屬於開始學爬行的階段，比起一般床架來說安全了些

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

大面玻璃落地窗，採光非常棒，一早起來就可以享受陽光的洗禮，精神跟心情都會變得很好

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

來民宿渡假，可以坐在這獨立的陽台，發呆、放空、划手機，非常放鬆

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

客房內有電冰箱、電熱水瓶、保溫瓶、水杯

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

床頭的二側有充電插頭，不怕睡覺划到手機沒電

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

廁所、浴室採乾濕分離，灰色的清水模設計，讓視覺上的質感升級很多

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

廁所備有大小毛巾，吹風機

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

淋浴間有洗髮精、沐浴乳 　

日式簡約設有電梯，鄰近市區生活機能佳

上圖這是友人入住的二人房，空間也是非常棒，很乾淨、很舒適

原文連結 https://evanchiny.com/202504231travel/

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
日本新幹線再進化，搭新幹線也能享受私人空間，還有專用WiFi，滿滿的尊榮感。
 特派員 Trish
台中市北區【厭世夯肉】台中科博館附近的美味新選擇：健康又輕鬆的餐飲體驗！低 GI 溫野菜、無澱粉、烤丹麥 - Tanmilin
 林甜蜜tanmilin
離塵不離城！精選5間北部森林系療癒咖啡廳 還能品嚐員工餐、動手打造植栽。
 編輯 黃楚甯
彰化縣社頭鄉彰化景點/台灣手套博物館，看世界最大的手套還能觀賞高鐵奔馳，也有不少免費遊戲可體驗！
 Ann‧榜哥‧生活事務所
台北市大安區台北大安-[77opèt Restaurant] 大安站步行約4分鐘，台中人氣餐酒館遷移台北新店面，宛如洞穴般白色系舒適空間，自家漁船每日現撈新鮮漁獲的歐式料理餐酒館
 Elisa
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

春舍Chuninns

phone08-8882399
place屏東縣恆春鎮恆南路11巷2弄13號
4.82 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.83
服務
4.83
交通便利
4.67
CP值
4.83
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up