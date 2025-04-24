來墾丁渡假，就是要玩到盡興才爽！但玩了一整天，有個舒適的過夜地方真的很重要，位於恆南路巷弄內，這二年新開幕的質感民宿，因為鄰近市中心，生活機能很方便，到墾丁國家公園、南灣玩水上摩托車、屏東海洋生物博物館、墾丁大街夜市，車程都不會很遠，真的非常方便

全棟有私人電梯，很適合大包小包的親子家庭客，或行動不變的長輩來渡假，客房乾淨溫馨，還有大面玻璃落地窗、獨立小陽台，採光非常棒

撰文。拍攝／呂萱萱

位於恆南路巷弄內，鄰近恆春縣城南門、恆春基督教醫院，民宿有AB棟，二人房、四人房都有，民宿門口可以停五台車，若車位滿了，附近的巷間道路也很好停車

民宿的門口，是簡約大方的休息區，雖然是在戶外，但還是維持的很乾淨

民宿有獨立的電梯，對行李很多的家庭客，或行動不變的長輩來說很友善

進入大廳後，要換上室內拖鞋，放在每個房間的鞋櫃裡

一樓大廳是公共區，可以買晚餐回來與家人享用，大廳備有微波爐、冰箱、飲水機、茶包、咖啡包等備品

今天跟家人，入住四人房，日式簡約風格，設計感十足的同時也不失溫度，整體氛圍非常溫馨

這個床墊與地板的距離，很適合親子家庭來，尤其像我們寶寶剛滿八個月，正屬於開始學爬行的階段，比起一般床架來說安全了些

大面玻璃落地窗，採光非常棒，一早起來就可以享受陽光的洗禮，精神跟心情都會變得很好

來民宿渡假，可以坐在這獨立的陽台，發呆、放空、划手機，非常放鬆

客房內有電冰箱、電熱水瓶、保溫瓶、水杯

床頭的二側有充電插頭，不怕睡覺划到手機沒電

廁所、浴室採乾濕分離，灰色的清水模設計，讓視覺上的質感升級很多

廁所備有大小毛巾，吹風機

淋浴間有洗髮精、沐浴乳

上圖這是友人入住的二人房，空間也是非常棒，很乾淨、很舒適

原文連結 https://evanchiny.com/202504231travel/