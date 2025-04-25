正在規劃沖繩旅行，卻還沒決定住宿地點？那你絕對不能錯過被譽為「海邊城堡」的虹夕諾雅 沖繩 ！這座由星野集團打造的奢華度假村，位於沖繩本島中部的讀谷村，緊鄰湛藍海岸，結合琉球古城元素與現代建築語彙，一開幕便榮獲多項國際設計與旅遊大獎，是沖繩自由行必住首選。

入住虹夕諾雅，就像走進時間慢下來的異世界，無論是想看海放空、體驗在地文化，還是單純享受純粹寧靜，這裡都能滿足。而從旅客實際入住回饋中，更可歸納出三大亮點：

亮點一｜全海景房型＋夢幻無邊際泳池，美得像在畫裡住一晚

虹夕諾雅 沖繩最大的魅力，就是全館海景的房型設計。無論入住哪一間，都能從房內望見遼闊的沖繩大海，尤其是面西方的露台，傍晚時夕陽餘暉灑落在水面上，療癒指數破表。最受歡迎的「Haru 海景露台套房」，配備超大沙發區與餐桌空間，適合情侶、家庭共遊，坐在露台上喝茶、看海、放空，讓人完全沉醉。

而全年開放的無邊際泳池更是一大亮點，曾榮獲《Travel + Leisure》亞太區奢華大獎「最佳飯店泳池」第一名。水面與海平面融為一體，宛如泡在藍色夢境中，不論是清晨寧靜、午后陽光，還是夜晚星空，泳池都呈現出不同浪漫風景，成為旅人必拍熱點。

亮點二｜文化沉浸式體驗，從泡泡茶到沙灘騎馬都不容錯過

除了絕美硬體設施，虹夕諾雅更用心規劃多項「在地文化體驗」，讓旅人不只是看風景，更能親身感受沖繩的獨特韻味。

每天下午有免費供應的沖繩泡盛酒與小點心，黃昏時還有琉球舞蹈與三線演奏表演，配上夕陽與海風，簡直像進入電影場景。而喜歡互動體驗的旅客，則能參加「泡泡茶」手作儀式，或晨間限定的「沙灘騎馬」活動，在海邊緩步騎乘，享受與自然合一的平靜時刻。

亮點三｜餐飲高水準，客房送餐也儀式感十足

虹夕諾雅 沖繩在餐飲方面同樣展現高水準，館內主餐廳主打琉球風義式融合料理「琉球 Gastronomia～Bellezza～」，精緻的九道式晚餐，把沖繩當地食材與義大利料理技術巧妙結合，讓每一口都是味覺與文化的驚喜。

如果想在房內輕鬆用餐，也能選擇人氣「和牛涮涮鍋套餐」，搭配新鮮生魚片與酥炸雙線魚，豐盛又有儀式感。在海風吹拂的露台上邊吃邊欣賞夜景，更是另一種享受。

無論你是初訪沖繩，還是想找個讓人身心徹底放鬆的地方，虹夕諾雅 沖繩都值得你花三天兩夜，慢慢感受這片海與時間的溫柔。下一次的沖繩旅行，不妨就把它收進你的行程清單吧！

延伸閱讀：沖繩旅遊、沖繩景點、