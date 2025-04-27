板橋居酒屋 怎麼都這麼強啊！新發現這家 板橋車站周邊 的寶藏居酒屋「暮樂町」，

串物到主食甚至甜點都好讚，使用純炭火燒烤更多了一層炭香。最棒的是在這裡可以單點一杯清酒，想要小酌也不用開一整瓶。暮樂町在google評論上擁有4.8的高評價，來吃絕對不會讓你失望

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環境介紹

▼暮樂町位置就在板橋車站三號出口正對面，交通非常方便位置也很好找。門外就可以感受到濃濃的日系風格

▼店內空間環境寬敞整潔，桌位數也滿多的。牆上掛著各式不同日系風格的掛畫。搭配大量的木質調元素有溫暖的氛圍感。店裡微暗的燈光很有氣氛。而且暮樂町營業到凌晨一點，絕對是三五朋友聚餐好去處

餐點介紹

▼來到暮樂町很棒的是他們是「可以點單杯清酒的居酒屋」，而且酒單豐富。販售的清酒品項也會不定期更換

清酒-安藝虎 初榨 $250

▼今天點了老闆娘推薦的，清新柔和的乳酸香氣帶點果香，醇厚平衡很順口，適合搭配鮮魚和雞肉料理。

草莓乳酸氣泡 $100

▼除了有多種酒類之外也有特調無酒精飲品。香甜的草莓乳酸搭配細緻的氣泡飲，清爽沁涼酸甜開胃

焗烤松露薯泥 $160

▼我把這個放在第一個品項介紹，就是因為我超愛這個！！！大家來一定要點～熱熱吃超牽絲，表面撒上滿滿的爆量起司真的會瘋掉耶！

▼起司底下覆蓋的是松露薯泥，吃起來很很綿密、香氣十足。搭配濃濃的奶香真的太療癒啦～雖然是熱量炸彈但我也願意大快朵頤XD

白醬海鮮烏龍麵 $230

▼最喜歡吃居酒屋的白醬烏龍麵了！暮樂町家的奶醬非常濃郁，Q彈的烏龍麵緊扒著濃郁鹹香的奶醬，每口都很夠味有夠香，而且奶醬濃度剛吃多了也不會感到膩口。還吃得到鮮蝦、花枝、蟹肉棒

▼暮樂町的烤串系列都是使用「純炭火燒烤」，由專人烤到完美熟度，讓食材表面多了炭香更好吃！

▼食材品質都很優秀新鮮，刷上店家特調醬汁鹹香不過鹹很下酒。菜單上的價位都是一份有兩串唷！

明太子雞肉串 $120

▼居酒屋必點的烤串品項，厚厚一層明太子醬鹹香鮮美，搭配嫩口厚實的雞肉一口咬下很滿足。

剝皮椒牛肉串 $160

▼牛五花捲入剝皮辣椒，一口咬下可以感受到剝皮辣椒的微辣中帶點甘甜，很開胃耶

芥末五花串 $130

▼豬五花帶點油脂，刷上店家特製的醬汁香氣四溢。最頂端的芥末真的是畫龍點睛很提味耶！

香辣牛筋串 $160

▼愛吃辣的必點！秘制花椒灑粉香氣十足香辣帶勁，牛筋Ｑ彈美味

鹽烤牛小排 $200

▼咬下去被他的軟嫩給驚艷到了！帶點厚度的牛小排相當嫩口，肉質新鮮撒上椒鹽就很美味！

醬燒雞橫隔膜 $130

▼其實我本身不太愛吃內臟類的東西，但這串我可以吃光光耶！處理得很好完全沒有腥味，烤到最外層帶點焦度，搭配特製醬汁鹹甜美味，帶點嚼勁很有口感Ｑ彈

鹽烤櫛瓜 $110

▼櫛瓜剛好的熟度咬下去多汁juicy很解膩，除了肉串之外也是必點的蔬菜串物

蝦滑手羽先 $190

▼所有烤物中讓我印象最深刻的就是他！最外層雞皮烤到酥脆，咬下去竟然是Ｑ彈鮮脆的蝦滑～而且雞翅還去骨了，可以大口豪派的用筷子吃就是過癮！

菇菇炒飯 $160

▼菇菇炒飯粒粒分明，油亮的飯粒吃得到大火快炒的鍋氣，不僅串物烤功厲害，連炒飯都是真功夫。

▼本身不是重鹹派的炒飯，吃起來味道清爽不厚重，帶著香甜的菇味。簡單調味但就有一種會讓人默默把飯扒光的魅力

酒蒸蛤蜊 $180

▼居酒屋必點的品項，蛤蠣顆顆新鮮飽滿，清酒加熱過後酒精揮發留下香甜酒香，搭配著蛤蠣的鮮甜，這個湯頭喝了超補氣！！

現烤乳酪酥 $120

▼第一次在居酒屋吃到這個品項，一咬下去完全正中我的心耶～香酥的外皮淋上煉乳，中間乳酪醬要小心會爆漿！鹹甜鹹甜的一上桌就被我們秒清盤

菜單

線上菜單點我看

▼酒類品項很多種，有啤酒、沙瓦、水果酒……還有清酒。清酒的酒單會不定時更換，除了點整瓶之外最棒的是可以只點單杯！酒量好的話就可以每一種都點單杯喝喝看XD

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【暮樂町】資訊＆其他

IG：@mu_le_ding

地址：新北市板橋區文化路一段127號1樓

交通：捷運板橋站

電話： (02) 2966-6279

營業時間：18:00-1:00/ 23:50最後入座點餐

週一公休

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