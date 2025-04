各位親愛的喜愛旅遊、美食粉粉們,若希望能更即時獲得旅遊、美食資訊 別忘了可加入『安琪拉(Angela) 』以下的社群唷 ~ 也將能更及時的與我互動 ❶『FB粉絲團 』⇒ https://www.facebook.com/angelaeyes88 ❷ 『 IG 』⇒ https://www.instagram.com/angelaeyes88 ❸『Line @官網』⇒Talk to me https://lin.ee/qQS6uVV ❹『Line 社群聊天室』⇒ bit.ly/angelaeyes88 以下為『安琪拉(Angela)』的網購社團..希望大家可以支持我...加入以下社團來晃晃喔 🌸 596樂團購 (社團)

➻https://www.facebook.com/groups/596shop 👉『Line @官網』⇒Talk to me https://lin.ee/CQ1F3Cw 👉 Line 好物推推即時資訊』⇒ https://bit.ly/596shop



🌈 小老闆大賣場 ( 若您也有商品要販售給大家..也歡迎加入此社群..介紹你的商品給大家唷~)

👉 http://bit.ly/3hj8u2v