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來到小琉球，除了欣賞蔚藍大海與可愛海龜，絕對不能錯過的，還有島上的超人氣美食餐廳——『夏味鮮』！

這裡結合了最新鮮的海產和用心料理的家常菜，從生魚片到熱炒，每一道都讓人吃得心滿意足。

今天就帶大家一起走進「夏味鮮」，感受這份屬於小琉球的美味幸福！

「夏味鮮」地處島上熱鬧的生活圈中，鄰近著名的「阿對麵店」，其藍白相間的建築外觀非常醒目，讓人一眼就能辨識。

我和超人先生就是被這醒目的建築物吸引到了，於是就決定來試試吧....

「夏味鮮」不只觀光客很愛，可也是在地人的口袋名單，如果沒有先預約真的很難吃得到

還好我們運氣很好，因為才剛營業不久又剛好有人取消座位，我們才能吃得到

室內的座位大多是可坐8~10人的大圓桌

因為是第一次到「夏味鮮」用餐，超想全部都吃上一輪的，但因為也是第一次到小琉球玩（是不是太遜了些..哈..）

所以還是先把胃留給一些其他的在地美食吧....

綜合生魚片 $300

厚切生魚片拼盤，新鮮現切、厚度剛好，入口即化，甜味滿溢。

每一片魚肉都冰鎮得剛剛好，鮭魚、鮪魚、旗魚都有，冰鎮新鮮、口感彈牙，我想愛吃生魚片的人一定會愛上的。

海蔘燴三鮮 $300

超豐富的一道！海蔘、花枝、蝦仁搭配了洋蔥、彩椒、青蔥等，勾芡適中，口感滑順，超好吃的，是很多饕客必點的招牌菜色

炸蚵酥 $200

外酥內嫩，現炸蚵仔不僅都蠻大顆的大且鮮甜又多汁，不用沾醬就很好吃了！若能配上一口冰啤酒，一定超級過癮的。

炒海菜 $200

海菜為小琉球特產，炒得清脆爽口，還帶著些許自然的海鹹味，清新解膩，是餐桌上不可或缺的一道小清新爽口的菜色。

蔥爆牛肉 $180

牛肉滑嫩多汁，搭配大火快炒的蔥段與洋蔥，香氣撲鼻，非常下飯！

也是我超愛的一道菜，必點...必點啦

鹽酥鬼頭刀 $220

鬼頭刀魚則是小琉球當地特有魚種，炸得金黃酥脆，肉質細緻且帶有獨特鮮甜，單吃或搭配椒鹽都超對味的！

也是超下酒的菜色之一啦....

梅汁蜜排骨 $250

我向來就很愛糖醋排骨、蜜汁排骨、梅汁排骨之類的菜

這道可是我的私心推薦超愛的一道菜！排骨肉質軟嫩，不會乾柴，外層裹上微甜微酸的梅子蜜汁，酸甜開胃又不膩口，真的讓人一吃就愛上！

無論您是首次造訪小琉球，或是正在規劃小琉球行程，

還是再次回訪這民風純樸的小島，記得把「夏味鮮」列入必吃名單！

「夏味鮮」是您不可錯過的美食餐廳之一，記得列入您的行程中，享受一場豐盛的海味極鮮饗宴！。

建議大家一定要提早訂位，或是安排在平日中午時段，更能悠閒享受這份獨一無二的「小琉球鮮味」喔！

小琉球夏味鮮 FaceBook ❣用餐時間：2020年6月18日 ․電 話：( 08 ) 861 − 3683 ․地 址：屏東縣琉球鄉民生路35號 ↯ 供餐時間 ↯ 午餐：AM11:00 – PM14:00（週五、六 AM11:00 – PM14:30） 晚餐：PM 17:00 − PM 20:00（週五、六 PM 16:30 − PM 20:00） ❣ 美食評分（滿分10） （因每個人的喜好不盡相同，所以此評分純為以我個人喜好來評分給大家做參考的唷~） ․推薦指數：9分 ․美味度：8分 ․CP值：8分

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