【一佳村養生餐廳】冬山鄉田媽媽料理餐廳，合菜養生料理清爽又美味

「一佳村養生餐廳」把藥用植物帶入養生料理中，在沒有污染沒有農藥與除草劑的青草園中，讓大家能夠享受大自然薰陶的同時並能品嘗五行五色的青草養生餐。

名稱：一佳村養生餐廳

地址：宜蘭縣冬山鄉中城二路58巷11號(杏輝製藥旁)

營業時間：11:00–14:00, 17:00–19:00

電話：03 958 8852

位於冬山鄉新寮瀑布下方的一佳村青草園，標榜用藥用植物帶入養生料理，是一家滿有特色的鄉村料理，早就耳聞這家的盛名，前陣子終於一”嚐”宿願



門口有宜蘭縣藥用植物學會的招牌



晚上才到這家餐廳聚餐，沿途雖有指標

但這一帶晚上都沒人，烏漆嘛黑的，還好不算難找

餐廳位置滿大，門前也有很多空位可以停車

只不過晚上實在太暗了，拍不出什麼，白天來的時候應該視野會更好

一佳村是由農會輔導，所以冠了田媽媽的名字

門旁還有許多自製的農家產品，像是花生糖、豆腐乳…之類

用餐的空間乾淨整齊，傳統的圓桌最適合吃合菜

來的當天晚上只有我們這桌宜蘭客，根本就是直接包場

後來聽老闆說，這裏都是白天、假日用餐才比較多人

包場、包場，大家聊得真愉快





田媽媽的由來~~目前全台各地都有很多田媽媽

切忌，不是老闆姓”田”





藥草食物介紹

很多報章雜誌的介紹

一佳村養生餐廳｜菜色心得評價





桌上的小菜，鳳梨豆腐乳、菜脯、醃製物





上菜囉

首先上場的是色彩鮮豔的生菜沙拉

五顏六色的菜色，都是利用天然的植物原色搭配而成的

老闆很認真解說，標榜不含防腐劑和人工色素

真的是好看又好吃，清爽可口又開胃





這一盤南瓜米粉也是深獲大家的歡迎

沒兩下就盤底朝天了，而且米粉非常的細嫩又很入味

黃澄澄油油亮亮的白斬土雞

看起來就好吃，雞肉的肉質很緊實，不會鬆鬆的，沾點醬油又更美味

上面還加了素肉鬆和海苔的什穀雜糧飯

顏色雖不討喜，但卻多了不同的香味

充飢用

這道是野蓮，或稱水蓮

口感很清爽，也滿有味道的，不會淡而無味，感覺真的好養生





魚腥草燉雞湯

聞起來很特別的魚腥草，拿來燉雞入菜之後變成湯鮮味美的一道湯品

這兒料理的工夫真的不錯，還加入紅棗與枸杞

不但湯好喝，雞肉也燉煮的軟爛入味

尤其是當天溼溼冷冷的，熱湯下肚，真的很舒服







這道鹽烤蝦，蝦肉滿新鮮的

鹽巴襯托出Q彈蝦肉的鮮甜，加上一點八角的香氣，讓這道鹽烤蝦增添了不同的風味





這道瓢仔乾湯也很不錯

加了小魚乾及豆乾及枸杞，味道很鮮美

這道炒花椰菜乾也OK啦!!養生養生

這道五行酒釀湯圓，無疑的是今晚最特別的菜色了

這些湯圓是由紅麴(紅色)、茯苓(白色)、梔子花(黃色)、地瓜葉(綠色)杜仲(黑色)所組成，

顏色真漂亮

加上微甜的酒釀和薄薄的蛋花，真的是好看又好吃



飯後甜點是自製的青草果凍，茶也是選用自製的青草茶，免費續壺啦

今天這桌菜約一人約300左右

一佳村的菜色真美味，廚師的手藝也很不錯

但地處偏遠，加上平日晚上用餐，廚師趕下班，不到半小時菜色幾乎全上了

哈哈，害大夥一道接一道，吃的馬不停蹄，但也吃的很開心啦

不過～～菜色講究養生，加上不是重口味的關係，比較多青菜類的食物

我們8個人竟然有沒吃飽的fu~~

老闆可能聽到我們的心聲，還請大家吃自製花生糖、南瓜糖

這群食肉動物用餐完後，還特別買了些炸物到友人家中吃呢，哈哈

一佳村養生餐廳｜附近景點美食

