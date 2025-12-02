台中最好吃的湯咖哩！小森湯咖哩傳承北海道風味，結合台灣當季食材推出多款湯咖哩。

台中湯咖哩專門店「小森湯咖哩」傳承北海道湯咖哩風味，並融入台灣當季新鮮食材，推出多款風味湯咖哩，滿足不同口味需求。

湯咖哩愛好者到台中絕不能錯過這家湯咖哩專門店！位於捷運南屯站附近的「小森湯咖哩」，許多網友公認為「台中最好吃的湯咖哩」。「小森湯咖哩」傳承北海道湯咖哩精神，使用數款香料、雞骨與大量蔬菜慢熬湯底，香料味道層次豐富，讓不少饕客一吃主顧。由於每日限量供應，加上座位數不多，每日都座無虛席，建議提前預約。

▲「小森湯咖哩」被廣大網友譽為「台中最好吃的湯咖哩」。(攝影：楊婷雅）

▲「小森湯咖哩」的空間採溫馨的日式家常風格。（攝影：楊婷雅）

傳承北海道湯咖哩精神「小森湯咖哩」

「小森湯咖哩」的空間採溫馨的日式家常風格，採用大量、北海道常見的樺木來裝潢，使環境呈現柔和自然的質感。店內搭配以北海道為主題的日系雜誌，整體氛圍彷彿置身札幌的湯咖哩專門店；「小森湯咖哩」的菜色分為兩大類：經典湯咖哩以及以台灣在地食材發想的系列。湯底可加價 15 元加入椰奶，轉為東南亞風味版本；辣度則可依個人口味調整，喜歡刺激感的湯咖哩控建議從中辣以上選起，而大辣則需另加 10 元。



▲「小森湯咖哩」湯咖哩都會附一碗白飯，並可免費續飯一次。（攝影：楊婷雅）

「小森湯咖哩」每款湯咖哩都值得一嚐

「小森湯咖哩」的湯咖哩選擇多元。其中，「十六種野菜湯咖哩」顧名思義高達16種野菜，是蔬菜愛好者首選；「雞腿湯咖哩」的雞腿肉與湯咖哩一同熬煮，軟而不爛，是數一數二熱門選項，常常提前完售；「舒肥雞胸湯咖哩」的舒肥雞胸肉口感相當軟嫩；「手工牛肉丸湯咖哩」內含5顆純台灣牛絞肉捏製而成的牛肉丸，為一款台日合併的湯咖哩；「煙燻鴨肉絲湯咖哩」先將櫻桃鴨肉煙燻，切絲後浸泡於湯咖哩之中，香料和煙燻風味相輔相成。



▲「舒肥雞胸湯咖哩」的舒肥雞胸肉口感相當軟嫩。（攝影：楊婷雅）

「小森湯咖哩」推薦北海道傳統吃法

湯咖哩上桌時，「小森湯咖哩」老闆娘都會建議大家採北海道當地傳統吃飯享用，先挖一匙白飯、舀入湯咖哩中再品嘗。濃郁帶點辣的湯咖哩十分開胃、下飯，湯咖哩每份湯咖哩都可以免費續飯一次。除了各式湯咖哩之外，「小森湯咖哩」的「經典香草焦糖布丁」也深受好評，許多饕客會以布丁作為飯後甜點。對於懷念札幌風味湯咖哩的旅人來說，「小森湯咖哩」是不可錯過的台中美食餐廳。

▲「煙燻鴨肉絲湯咖哩」採用櫻桃鴨，香料和煙燻風味相輔相成。（攝影：楊婷雅）

▲「小森湯咖哩」建議先挖一匙白飯、舀入湯咖哩中再品嚐。（攝影：楊婷雅）





「小森湯咖哩」店家資訊

營業時間：11:00～14:30、17:30～20:00（週一、二公休）

地址：台中市南屯區大英街9號

電話： 04 2473 6171

