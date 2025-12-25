> 美食 > 台中西區ROBOCOW手工蘿蔔糕，矮厝復古攤車，恰恰蘿蔔糕加辣必吃。

台中西區ROBOCOW手工蘿蔔糕，矮厝復古攤車，恰恰蘿蔔糕加辣必吃。

台中美食台中餐廳台中小吃在地小吃
2025-12-25 
papa

papa

台中西區忠勤街隱藏版美食「ROBOCOW 手工蘿蔔糕」，利用矮厝鐵皮屋打造復古氛圍。主打外酥內嫩的手工蘿蔔糕、充滿蔥油香的糯米腸，搭配半熟蛋與東泉辣椒醬，是充滿家常溫度的台式點心。

位於台中西區忠勤街的「ROBOCOW 手工蘿蔔糕」，近期成為街坊鄰居口耳相傳的隱藏版美食。店面利用矮厝鐵皮屋搭建，門口擺放著充滿懷舊風情的木製攤車，掛著寫有「純手工菜頭粿」的布簾，散發出濃濃的古早味。這裡不僅專賣手工製作的軟嫩蘿蔔糕，還有糯米腸、滷肉飯與綜合湯等多樣台式小吃。雖然只有老闆一人忙進忙出，但那份親切的問候與熱騰騰的家常滋味，讓人彷彿回到家一般溫暖，吃飽後還能順道去隔壁的「里厚來坐」喝杯咖啡。

忠勤街懷舊鐵皮屋，木造攤車古早味

走進忠勤街，很難不被這間帶有舊式風格的路邊攤吸引。利用老舊矮厝的鐵皮空間，擺上一台掛著短布簾的古樸木製攤車，營造出簡單卻溫馨的用餐環境。雖然店內沒有冷氣，屬於半開放式的室內雅座，但那種像是在鄰居家作客的放鬆感，反而更加迷人。店內採自助式服務，餐具與醬料皆需自取，看著老闆一人忙著煎台與備料的身影，更能感受到小店獨有的職人溫度。

恰恰蘿蔔糕半熟蛋，軟嫩口感超迷人

這裡的招牌絕對是「手工蘿蔔糕」，推薦直接點選搭配糯米腸與荷包蛋的套餐組合。老闆將蘿蔔糕表面煎得「恰恰」（金黃酥脆），咬下後內部卻保持著極致的軟嫩口感，還能吃到淡淡的蘿蔔清香。搭配一顆半熟荷包蛋，讓蛋液流淌在蘿蔔糕上，滋味更是銷魂。老闆也特別提醒，外帶真空包回家料理時記得切厚一點，因為真材實料的蘿蔔糕質地較軟，太薄容易散開。

飽滿糯米腸蔥油香，東泉辣椒神助攻

套餐中的另一位主角「糯米腸」也不容小覷，老闆貼心地將其切成好入口的一段段。糯米腸口感軟糯好咬，咀嚼時會散發出淡淡的油蔥香氣，完全沒有惱人的燥味。對於台中人來說，吃這類中式早午餐絕對不能少了靈魂醬料。自助區提供了台中神醬「東泉辣椒醬」，還有店家手炒辣椒與菜脯，嗜辣的朋友一定要加上一匙手炒辣椒，香氣逼人，讓整體風味瞬間提升好幾個檔次。

滿料綜合湯清爽風，真空包裝可外帶

吃完乾煎的炸物，來碗熱湯最是解膩。「綜合湯」一碗只要銅板價，裡面卻有蘿蔔、丸子等豐富食材，湯頭喝起來帶有香油的淡雅清香，走的是清爽路線，唯一的小缺點大概就是少了香菜這一味。店內還有販售古早味紅茶，以及適合填飽肚子的滷肉飯、爌肉飯與姑婆肉粽。若喜歡他們家的蘿蔔糕，現場也有販售一斤裝的真空冷藏包，讓你在家也能隨時品嚐這份手作的美味。

ROBOCOW 手工蘿蔔糕

  • 地址:臺中市西區忠勤街161號
  • 電話:  0936-519075
  • 營業時間: 11:00–14:00, 17:00–19:00

    相關商家

    ROBOCOW 手工蘿蔔糕

    0936-519075
    台中市西區忠勤街161號
    0