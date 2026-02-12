說到花蓮的平價壽司，腦中第一個浮現的名字，真的很難不想到「田村壽司」。

這家在地營業幾十年的老字號壽司店，我們已經來吃過幾次，每一次來，畫面幾乎都差不多，門口有人等、店裡滿滿都是客人，生意好到不行。

田村壽司是一家很有特色的「台式壽司店」，你如果期待的是那種安靜、精緻、走板前路線的日式壽司，那它可能不是你想像中的樣子。

但如果你喜歡選擇多、價格親切、什麼都想點一點的熱鬧感，那田村壽司真的會讓人一吃就懂，為什麼它可以在花蓮紅這麼久。

花蓮美食「田村壽司」在地人狂推的平價老店! 菜單必點鮭魚手握，交通位置全攻略!

田村壽司位於花蓮市區的德安一街，就在轉角處，大大白底黑字的招牌非常醒目。

如果是開車前來，附近路邊可以找停車位，但用餐尖峰時段還是需要一點耐心，距離花蓮火車站約10分鐘車程，算是市區內好抵達的店。

📍 店家資訊｜田村壽司

•地址：花蓮市德安一街225號

•電話：03-834-8673

•營業時間：11:00–14:00；16:30–20:00

店內用餐空間是兩層樓設計，桌位數其實不少，一樓、二樓都有座位，整體空間寬敞。

不過就算座位多，還是常常客滿，我們這次來的時候已經接近休息時間，原本以為可以直接入座，結果還是稍微等了一下，吃到最後一組離開。

翻開田村壽司的菜單，你會發現它選擇真的很豐富。

除了基本的壽司、生魚片、手捲、燒烤炸物等日料外，竟然還有魯肉飯、乾麵這類台式小吃！這對有小孩的家庭或是想吃飽又想吃巧的朋友來說，簡直是完美組合。

（此菜單為用餐時拍攝，請以現場為主）

我們這次兩大兩小點了多道料理，完全就是「看到想吃的就點」，也順便試了不同類型的料理。

鮭魚生魚片&鮭魚手握生魚飯

愛吃鮭魚的朋友不能錯過，鮭魚生魚片還細心地夾了檸檬片，吃起來更清爽；而鮭魚手握生魚飯則淋上了鹹甜的醬油膏，魚肉肥美滑順，醋飯紮實，是那種傳統台式壽司的飽足感！

山藥+花壽司

山藥壽司口感清爽，搭配醋飯吃起來很順；花壽司則是料多實在，是那種傳統台式壽司店會出現的味道。

綜合沙拉

這盤也是誠意滿滿，青花菜、玉米、還有魚卵沙拉、代鮑、鯊魚煙等，一盤可以吃到多樣。

鳳梨蝦球

炸得金黃的蝦球裹上滿滿美乃滋，小朋友很喜歡，搭配鳳梨跟生菜，爽口解膩。

茶碗蒸蛋、味噌湯

茶碗蒸口感滑順，蛋香明顯；味噌湯鹹度剛好，還蠻大碗，喝起來暖胃舒服。

皮蛋豆腐

撒上大把柴魚片，簡單卻是完美的開胃菜。

黃麵（乾）

別家壽司店找不到這一味！簡單的黃乾麵淋上醬汁，配上兩片瘦肉，就是最道地的台灣味。

炸豬排

跟我想像中的不太一樣，看字面我以為是日式炸豬排那種！

不過整體來說外皮酥脆、肉質不柴，加上醬汁也是很不錯。

田村壽司不是那種走高級路線、講究職人精神的壽司店，它更像是一家陪著花蓮人長大的日式家庭餐廳。

選擇多、價格實在、空間大，適合朋友聚餐、家庭用餐，或是想吃點壽司又不想花太多錢的時候。

如果你來花蓮，想找一間可以吃得很滿足的平價壽司店，那田村壽司可以排進行程裡，只是記得，熱門時段要有等候的心理準備。

