2026三重伴手禮推薦「賴董土司」口味表、出爐時間總整理，超萌土司門框、蒜蒜土司控必收!

三重人或是喜歡吃土司的朋友，絕對不能不知道這間三重鼎鼎有名的「賴董土司」！

這間店在我的口袋名單已久，它不只是在地人每天必搶的早餐良伴，更是許多媽媽帶小孩去「新北大都會公園」放電後的必經補給站。

這裡的土司口味多到讓人選擇障礙發作，而且每天都有不同的限定款，完全是搶購型的人氣名店。

如果你也喜歡那種蓬鬆、Q彈又充滿香氣的土司，這篇一定要收藏起來！

賴董土司位於三重區疏洪西路，是一棟獨立的建築，門口就有超大的專屬停車場，對開車族來說超級友善，完全不用擔心找車位的問題。

最棒的是，它距離小孩最愛的「新北大都會公園」只有約5分鐘車程。很多媽媽都會先來這裡採買一輪，再帶著新鮮土司去公園野餐，既方便小朋友也愛吃。

📍 店家資訊｜賴董土司

• 地址：新北市三重區疏洪西路458號

• 電話：02-2995-9088

• 營業時間：11:00~19:00（週日公休）

一抵達門口，我就被那座超巨大的吐司造型拱門給萌到了！鮮橘色的線條配上後面的大落地窗，特別適合拍照。

要推開門時，發現連大門的木質門把都是可愛的吐司形狀，細節感滿分。

走進店內，空間明亮、乾淨，空氣中都是新鮮吐司剛出爐的香氣。

這裡的土司從早上11:00到14:00會陸續出爐，一袋袋整齊地排列在架上，畫面非常療癒。

不過要提醒大家，雖然營業到晚上19:00，但因為真的太搶手，熱門口味常常很快就完售，想買特定口味的朋友建議要早點出發或事先預訂喔！

賴董土司最厲害的地方在於「每日限定口味表」。

除了招牌皇冠、手撕土司、黑芝麻等每日必備款，週一到週六每天都有不同的限定口味，常常讓人想回訪。

店內有豐富的新鮮土司外，櫃檯旁邊的冷凍櫃裡還有多種口味的冷凍厚片（ 28-30 元/片）。像是乳酪、奶酥、香蒜、巧克力等，買回家放冰箱，早餐或是想吃的時候放烤箱幾分鐘就搞定，是懶人媽媽的救星！

看到架上琳瑯滿目的選擇，真的會讓人瞬間陷入選擇障礙，每一種口味都好想咬一口！經過一番內心交戰，最後我決定先帶五款，就這樣提了兩袋回家。

• 熔岩巧克力

這款簡直是巧克力的奢華派對！ 土司外層覆蓋著一層甜蜜的巧克力外殼，內裡則藏著柔滑的巧克力餡。

一口咬下，外殼的微脆與土司的鬆軟完美交織，香濃醇厚卻甜而不膩，真的有種置身於溫暖巧克力波浪中的幸福感。

• 韓式蒜蒜吐司

蒜控請直接拿兩袋！ 這款土司滿載濃郁的蒜香與鹹香，味道很有層次。

每一口都能感受到濃郁到不行的蒜香，鹹香帶勁的味道非常迷人，強烈建議回家後用烤箱或氣炸鍋回烤一下，香氣會更加奔放，外皮也會變得酥脆，好吃到停不下來。

• 紫薯土司

外觀是夢幻的紫色，還可以看到塊狀的紫薯，非常療癒。

口感細緻，咀嚼時能品嚐到紫薯淡淡的天然香甜，整體很耐吃，連不愛甜的人也能接受。

• 抹茶紅豆

經典的黃金組合！ 抹綠色的土司體帶著高雅的茶香，搭配顆粒感飽滿、甜度適中的紅豆，抹茶的微苦剛好中和了紅豆的甜，口感層次非常豐富。

• 巧克力卡士達小吐司

小巧玲瓏的尺寸非常可愛，很適合拿來當下午茶點心。

滑順的卡士達與濃郁巧克力完美融合，每一口都是滿滿的濃醇香，是小朋友的頭號最愛。

賴董土司不只是吐司口味多，整體從門市設計、地點到產品本身，都讓人感覺得到用心。

加上鄰近新北大都會公園、停車方便，很適合假日帶孩子放風、順便補吐司庫存。要注意的就是不要太晚來，因為很多口味都會賣光光。

如果你喜歡吃吐司或是想嘗試不同口味吐司，還是要找好停車又好拍的吐司店，賴董土司真的值得來一趟。

