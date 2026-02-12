龍哥斯特-花蓮人的口袋名單！花蓮市區就能吃到新鮮龍蝦、聚餐吃合菜，每道食材都好新鮮！ – 小珊珊WOW好吃...

花蓮龍蝦餐廳推薦！

花蓮吃現撈龍蝦不必非得去鹽寮，花蓮市區也能享受到新鮮彈牙的龍蝦和台式海鮮料理

如何抵達龍哥斯特

龍哥斯特位於花蓮市建國路跟中央路的交叉口，從火車站出發不到10分鐘即可抵達

餐廳無專屬車位，路邊白線可以停汽車，但須要注意不能妨礙車輛通行或阻塞他人出入口

關於龍哥斯特

龍哥斯特海鮮餐廳，是一間深耕花蓮三十餘年的台式海鮮餐廳，龍哥斯特的前身是1994年由父母創立的「055龍蝦海鮮餐廳」那時，外公每天清晨出海捕撈龍蝦與現撈海魚，外婆在店裡掌廚，父親、母親負責迎賓與批發。三十年過去，我們從一間小店成長為花蓮海鮮人氣首選，現在由第三代接手

(以上文字擷取自官網)

龍哥斯特｜用餐空間

環境非常整潔明亮，不會讓人感到擁擠，餐廳的裝潢簡約時尚，讓人用餐舒適愉快

用餐空間共有兩層樓，有四人桌、小圓桌、大圓桌依照人數分配，空間寬敞還有獨立包廂，不論是兩個人來，或是家族、公司聚餐，人多人少都很合適，我們9大4毛被安排在打卡牆後的包廂內有一張大超大圓桌

龍哥斯特｜寵物友善

他們還是寵物友善餐廳喔！

狗狗只要有推車或是不落地即可一同入內喔！

龍哥斯特｜菜單

菜單種類多樣有合菜組合亦可單點，價格平實，重點是海鮮非常新鮮，兩個人也可以輕鬆點餐

今天我們來用餐點的是合菜，份量及菜色都很澎湃，10人份合菜價格12000元，相當超值！

(更多菜單請點我)

九孔五彩拼

九孔、土雞、魚卵沙拉、涼拌曼波魚皮、秋葵

「海鮮拼盤」竟然這麼大這麼澎湃〜

每一口都可以吃到滿滿海鮮口感豐富的海鮮盛宴

尤其是涼拌曼波魚皮很不錯，脆脆的口感，很有膠質，是道很開胃的涼拌菜

東岸熟成魚赤身盤

他們的綜合生魚片切得很有誠意，厚度嘟嘟好，吃起來口感很棒

生魚片的部分很新鮮，還有炙燒的部分，帶來焦香與鮮嫩的雙重口感，山葵新鮮哇沙米也讓我印象深刻

採用臺灣東岸全野生魚種，wasabi採用阿里山生鮮山葵泥，沾醬也是特別熬製的唷

沾點阿里山產的山葵和自家熬煮帶點甜味的醬油，鮮味在嘴裡炸開〜

紅蟳粉絲煲

濃縮整隻紅蟳精華！

粉絲充分吸收紅蟳的鮮甜與蟹黃的濃郁滋味醬汁，讓人忍不住一口接一口

紅蟳飽滿鮮甜，滑嫩入味雞肉，醬汁鹹辣完美交織！

火烤日本生蠔

選用產地直送、手掌大小的冷藏生蠔，以火烤逼出極致鮮味，湯汁全留在殼裡

超大尺寸、鮮甜飽滿，濃郁海味入口爆汁！

吃起來不只完全沒有腥味，只有鮮甜的海味充斥在嘴巴裡面〜

風土有機時蔬

非常喜歡吃熱炒的我每一次必點的菜就是『炒水蓮』

炒水蓮，就是這種脆度！

翠綠、飽滿不軟爛，脆爽又可口！！

鹽烤海虎蝦

超大海虎蝦體型粗壯巨大！！

蝦肉超級肥厚，口感Q彈紮實，蝦味濃郁鮮美，每一口都吃得到來自大海的新鮮〜

完全不輸龍蝦的體型，濃郁又鮮甜的蝦味，吃過一次就懂！

清蒸花東海魚

這清蒸紅條真的太好吃太美味了〜

紅條魚肉質清甜細緻，完全沒有任何一點腥味，帶有天然海味，皮Q肉嫩，膠質豐富，每一口都嫩滑飽滿

比一般石斑魚更細嫩鮮甜、口感Q彈，入口即感受到海洋的鮮味！

清蒸活龍蝦(每人半隻)

新鮮的龍蝦簡單清蒸就很美味了，最能品嘗到鮮甜海味

蒸好的龍蝦肉質彈牙，蝦頭中的蝦膏真是人間美味，龍蝦彷彿在你嘴裡又活了過來了！

活龍蝦就是鮮美彈牙，飽滿肉汁令人回味〜

龍蝦味增鍋

這份「龍蝦火鍋」人氣爆表！

說海鮮痛風鍋一點也不誇張，料滿到看不到鍋底，你真的沒有看錯，海陸大滿足

包含龍蝦、鮮蚵、鮮蝦、魚片以及蛤蜊都給足料，真的很真材實料！

搭配特製高湯慢火烹煮，讓鮮甜海味完整釋放，一入口超鮮甜，湯頭層次豐富味道很鮮甜

來到花蓮喝一碗龍蝦味增湯，就很滿足了啦！

手工蛋糕

餐後來份甜點再幸福不過

美好的重乳酪蛋糕，鹹甜均衡，香濃不膩口

在口中化開的細緻質地，退冰吃口感綿密紮實，冷凍直接吃有如冰淇淋般的順滑口感

四季水果綜合拼

嚴選當季新鮮水果，色彩繽紛，有紅肉火龍果、柳丁、芭樂

每款水果均經細心處理，保持最佳口感與鮮甜多汁

尤其是紅肉火龍果的自然甜味和清脆的口感

小珊珊碎碎念：

來到依山傍水的花蓮，來到花蓮就是要吃海鮮啊！

想吃龍蝦又有更多選擇囉，小編跟你說龍哥斯特真的要排進你的清單裡！

海鮮非常新鮮，每一道菜都很好吃，可單點也有套餐，人多人少都能輕鬆吃

龍哥斯特｜店家資訊

▶地址：花蓮縣吉安鄉中央路三段458號

▶營業時間：11:00–13:30、17:00–20:00 (週四公休)

▶電話：03 857 5000

龍哥斯特線上訂位 – 熱門餐廳訂位找 iCHEF！

▶官方FB：龍哥斯特

X提供WIFI X一成服務費 V攜帶寵物入內(需推車或裝袋)