南投國姓隱藏版花海「九尖茶廠麝香木」！漫步粉紫雲海般夢境，走進高山浪漫告白季。

2026 年絕對不能錯過的打卡新點！春天不只有櫻花的粉，還有麝香木的紫！位於南投國姓九份二山的「九尖茶廠」，今年首度開放歷時兩年悉心種植的麝香木花園。麝香木花季：2/21~3/20，超過 2,000 坪的粉紫碎花隨山坡起伏，宛如大地的粉紫色地毯，搭配遠方群山環繞的壯麗景致
- 名稱：九尖茶廠
- 地址：南投縣國姓鄉南港村長石巷27-2號
- 營業時間：09:00-16:00
- 電話：0922 520 437
- 入園費：50元／人
- 寵物：可入園
九尖茶廠麝香木｜交通停車資訊
由於九尖茶廠位處深山，山路較為狹窄，建議新手駕駛多加留意：
導航設定： 搜尋「九尖茶廠」或「南投縣國姓鄉南港村長石巷 27-2 號」。
建議路線： 務必由 「龍南道路」 上山（國道 6 號下國姓交流道，往九份二山方向），此段路況較佳。
停車建議： 園區周邊路邊停車，但花季期間人潮眾多，建議早上 09:00 開園 前抵達，避開會車與停車困難。
九尖茶廠麝香木｜門票價位
- 入園清潔費： 50 元/人
- 貼心服務： 工作人員會在手背蓋上「九尖」印章，當日可重複進場
九尖茶廠麝香木｜心得評價
走進九尖茶廠，原本以雪白梅花聞名的山坡，在 2-3 月間換上了浪漫的紫衣。
麝香木又稱「紅花左手香」，花朵細小密集，遠看像是一層粉紫色薄霧籠罩山頭。
粉紫花瀑！太美了！
園區規劃了完善的賞花步道，讓遊客可以走入花叢中，拍出被花海環抱的視覺感。
站在高處往下眺望，粉紫色花海與翠綠山巒交織。
沿著花海步道一路爬升到園區的最頂端，視野會瞬間變得極其開闊。
別只顧著低頭拍花！來到九尖茶廠，一定要記得抬頭遠望。
園主透露，天氣夠好的時候，埔里的地標 中台禪寺 就在你的視線盡頭。
這種『粉紫花海 × 莊嚴建築 × 壯麗山景』的三重組合，全台灣大概只有這裡找得到！
這也是九尖茶廠除了麝香木花海之外，最令攝影愛好者驚喜的地方。
這裡的麝香木高度適中，非常容易拍出「人在花中」的夢幻感。
相比於其他知名景點，這裡的步道更有層次感，且清潔費僅 50 元非常佛心。
今年最仙的粉紫色花海就在這！從沒想過麝香木能美成這樣，超過2000坪的粉紫碎花鋪滿山坡，根本就是人間仙境呀～
淡淡的花香伴隨山間微風，待上一整個下午都覺得療癒。唯獨要注意步道多為斜坡，建議穿著防滑好走的鞋子前往喔！
九尖茶廠麝香木｜附近景點美食
來到國姓，別忘了順遊周邊：
景點｜九份二山震爆點： 感受地震留下的自然震撼與傾斜屋的神奇。
景點｜元寶土地公： 充滿特色奇石與福氣的特色廟宇，適合求財祈福。
美食｜國姓精品咖啡： 茶廠本身也有販售咖啡與簡單輕食，或者下山到「永光故事屋」喝杯在地咖啡。
美食｜國姓老街（南港村）： 可以嘗試在地的山產料理或草仔粿等傳統點心。
住宿推薦：
