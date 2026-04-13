台中必吃平祿壽司！仙台老店鮮味滿分，比目魚和牛入口即化。

來自日本仙台、擁有 50 多年歷史的「平祿壽司」，憑藉著肥美的生鮮食材與驚艷的甜點，不僅獲得 4.4 顆星的高分評價，更是許多日本料理愛好者的口袋名單。

經過台中平祿壽司門口，誇張的排隊人潮總是讓人側目。這間來自仙台的老店，在台中的松竹店與五權店都擁有極高人氣。店內溫馨舒適的半包廂設計，搭配木質調與現代感結合的寬敞座席，為用餐增添了不少隱私感與舒適度。平板點餐快速方便，除了經典的握壽司，更有許多結合台式創新的口味可供選擇。無論是入口即化的比目魚，還是油脂豐富、熟度精準的和牛，這裡用親民的價格提供了高品質的味覺享受。在車水馬龍的北屯區，平祿壽司以穩定的品質與貼心的服務，為每一位尋找道地日料的食客，保留了一處能安心放鬆的美味角落。

仙台老店人氣旺，半隱蔽座隱私佳

來自日本仙台的平祿壽司，擁有超過 50 年的歷史底蘊。台中分店的外觀設計大氣且沉穩，走進店內則能感受到木質調交織的溫馨氛圍。半包廂式的沙發座席，不僅讓用餐空間顯得寬敞，也為朋友聚會或情侶約會提供了極佳的隱蔽感。店內設有豐富的飲料吧檯，提供果汁、茶飲與咖啡等多樣化選擇。雖然用餐尖峰時段人潮湧動，但完善的候位區與貼心的服務，讓這份日本仙台傳承下來的美味，更顯得親切且具備競爭優勢。

肥美鮭魚入口化，和牛嫩口香氣濃

這裡的生鮮餐點水準極高，首推油脂豐富的鮭魚握壽司，肥美比例恰到好處。比目魚握壽司更是海洋中的珍寶，入口即化的質地被視為店內的邪惡代表。若是想品嚐熟食風味，熟度控制精準的和牛握壽司絕對是不二之選，肉質在最嫩、最香的時刻上桌，口感令人印象深刻。經典的甜蝦軍艦與花枝握壽司也同樣出色，生食級的鮮甜在醬油點綴下更顯迷人。每一道握壽司都展現了食材的高品質，讓食客在迴轉台上就能品嚐到正宗的日本味。

鰻魚味噌湯頭鮮，明太子薯醬料滿

除了握壽司，這裡的副食與熱湯同樣具有高水準。鰻魚茶碗蒸的口感細緻，搭配鮮美的鰻魚肉，每一口都讓人驚艷。鰻魚味噌湯則精準擊中味蕾，味噌的鹹香襯托出鰻魚的鮮嫩，是餐間暖胃的最佳選擇。特別值得一提的是明太子薯條，上層鋪滿誠意十足的明太子醬，濃郁滋味讓人停不下來。雖然拉麵表現相對中規中矩，但多樣化的點心與創新口味，平衡了整體的用餐體驗，為傳統的壽司饗宴增添了不少趣味。

驚艷甜點收尾好，高分壽司必回訪

甜點部分更是整場餐敘的亮點之一，多款精緻甜食皆符合期待，為重口味的餐點畫下清爽句點。平祿壽司憑藉著 4.4 顆星的高分實力，在服務品質、用餐氣氛到食材鮮度上都展現了極高的水準。不僅價格親民，整體的用餐體驗更是物超所值。雖然平時一位難求，但只要提前預訂，就能在台中享受到這份源自日本仙台的壽司傳奇。對於喜愛日本料理的人來說，這是一間會想讓人一再回訪、充滿驚喜的迴轉壽司店。

平禄壽司-松竹店

地址：406臺中市北屯區松竹路三段362號

電話：0422981668

營業時間： 11:00–20:30

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