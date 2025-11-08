台中西區巷弄美食！囍多意麵39元起，傳承老味道的銅板美食與滷味拼盤。

「囍多意麵 向上總店」是台中西區巷弄中的銅板價美食。這裡堅持傳承老味道，提供一碗只要39元的美味意麵。實在的份量與自熬的湯頭，讓這家平價小吃充滿溫情，美味香氣飄香整條街。

台中西區的巷弄中，藏著一家外觀樸實卻充滿溫情精神的銅板價美食——「囍多意麵 向上總店」。這家店秉持著希望做出一碗人人吃得起、還可以吃飽的意麵的理念，成功吸引了大量饕客。從傳統的手工意麵、自製滷味拼盤，到加入桂花釀的濃郁絲瓜蛤蠣湯，這裡以實在的份量和自熬的湯頭聞名，一碗招牌意麵只要39元起就可以吃到，CP值真的太高了。

囍多意麵店家介紹與菜單

囍多意麵位於台中西區的巷弄中，它主打傳統意麵與店家自製的滷味。這裡每天堅持現煮現切，醬汁也都是自家熬製，目的就是要保留最道地的台灣小吃風味。這家麵店的所在位置，同時也是赤鳥拉麵的所在地。這是因為老闆希望在現有麵店中，能多發展出台灣在地的小吃，因此從8月開始增加了販賣意麵的時段。如果遊客想吃個台灣古早味，就可以選擇來這裡吃意麵。菜單上的品項設計秉持著希望人人都吃得起、吃得飽的理念，最便宜的一碗意麵只要39元。

招牌意麵：份量加大的古早味

囍多招牌意麵是這裡的必點品項，價格只要39元。在等待餐點的同時，就能聞到店家正在熬製的古早味肉燥鹹香味，讓人食指大動。意麵採用南投意麵，煮好後淋上肉燥，再搭配一點青菜就完成了這碗簡單又美味的古早味。為了符合開店宗旨，店家硬是將一團麵條的重量從一般的100公克增加到120公克，多了20%的份量，讓遊客用39元就有飽足感。許多老客人回訪的原因，就是因為這裡的肉燥和油蔥香氣夠濃郁，以及手工麵體的Q彈度表現突出。

老虎辣醬意麵與滲透型辣味

喜歡吃辣的饕客，則不能錯過老虎辣醬意麵，一碗價格是49元。這裡的辣不是單純的死辣，而是那種「滲透型辣」，吃起來先是香氣，隨後才會慢慢滲透出辣味，讓饕客越吃越過癮。老虎辣醬中還加入了小魚乾，混合在一起，又多了一層魚乾的香氣，這種香辣會讓人食慾大開。

獨特風味湯品推薦

除了意麵，湯品也是這裡的一大特色。絲瓜蛤蠣湯價格是60元，傳統的絲瓜蛤蠣湯通常是用薑絲熬煮的清湯，但這碗湯上桌時，湯頭是呈現乳白色的，原來店家有加入了桂花釀的食材，讓湯頭的風味更濃郁，甜度也更上一層樓，是一款會讓人一口接一口的湯品。蛤蠣和絲瓜以及湯的分量都滿大碗的，很適合搭配乾麵一起享用。另外，隨著冬天接近，麻油雞腿湯也是進補的好選擇，這碗100元的麻油雞湯少點油膩感，但增加了湯頭的濃厚感，喝了也不燥熱，可以讓胃暖暖的。一整隻雞腿採用低溫舒肥方式熟成，肉質非常的軟嫩，CP值真的滿高的。

滷味與鐵鍋煎餅

來吃意麵，當然不能少了滷味拼盤。這裡的滷味拼盤價格是50元，滷味都來自店家自行滷製，不假他人之手，滷得入味，口感也不錯，搭配不同口味的意麵，都能吃出不同的變化。另一款推薦的小菜是鐵鍋煎餅，價格是80元，包著高麗菜內餡的大餅，放在鐵板上滋滋作響。外皮帶著脆脆的口感，吃起來是帶有嚼勁的內層，隨後散發出蔬菜的甜味，可以沾著醬汁搭配享用。此外，燙青菜一份40元，當天的高麗菜份量也不少，淋上自製肉燥，讓高麗菜的甜味帶著肉燥的鹹香，簡單又美味。

用餐環境與總結

囍多意麵雖然是平價小吃店，但用餐環境維持得相當乾淨整齊，座位數約有二十來個，帶著有點復古的氛圍。桌上設有醬料區及餐具回收區，一切井然有序。如果是開車來用餐的遊客，可以停靠隔壁的華美停車場，只要消費滿500元，即可折抵一小時停車費用，非常貼心。整體來說，「囍多意麵」承襲了上一代的味覺記憶，走回平價、人人都吃得起的小吃攤路線。價格實惠、口味穩定，非常適合上班族中午休息時間、小孩放學後的晚餐選擇，便宜又能吃得飽，還可以喝到暖暖的一碗湯，是很不錯的平價美食。