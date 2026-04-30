老饕才知道 ! 藏身田園中的4.8顆星平價熱炒店「探扒霸」，母親節限定菜色同步登場。

如果不是在地人帶路，真的不會發現的這家寶藏店，藏身田園中的平價熱炒【探扒霸】，是許多台中老饕才知道的口袋名單，在GOOGLE有著4.8顆星高評價，老闆是擁有數十年廚藝的飯店廚師出身，擁有絕佳的料理功夫手藝，就像小當家變出一道道神奇料理，每一道認真都好吃無雷!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

探扒霸 環境分享

▼【探扒霸】位於台中南屯區環中路，外觀很低調、不醒目，是藏身田園中的白色鐵皮屋，路邊很好停車。

▼【探扒霸】用餐環境充滿復古氛圍，共有四桌，最多可容納30-34人，也有提供包場服務。

▼【探扒霸】老闆是擁有數十年廚藝的飯店廚師出身，擁有絕佳的料理功夫手藝，就像小當家變出一道道神奇料理。

▼【探扒霸】老闆很酷 !牆上寫了滿滿規定，只要有遵守規矩，其實老闆娘很熱情活潑。

探扒霸 菜單

探扒霸 餐點介紹

母親節菜色：那個蝦酥/蒜香蘆筍鮑魚

▼母親節推出限定版的饗宴菜色，可以吃到店內最招牌的功夫菜，有六人份和十人份，預訂還會贈送整罐大苑子飲品!

那個蝦酥

▼那個蝦酥使用新鮮大白蝦製作，超酷的是居然可以從頭吃到尾，連殼吃進去，炸過後蝦肉仍然飽滿鮮美的口味不會重鹹很涮嘴!

蒜香蘆筍鮑魚

▼澎派登場的蒜香蘆筍鮑魚，鮑魚吃起來彈牙好咬，帶有討喜的蒜香味，搭配的蘆筍更是爽脆鮮甜!

火烔津白燉烏雞

▼費時耗工的火烔津白燉烏雞，湯頭從前一天就要開始熬煮，溫潤順口帶有甘甜香氣，呈現迷人的金黃色澤，裏頭的烏骨雞更是肉質細緻好咬，輕輕一拉就骨肉分離!

宮保雞丁💰220元

▼愛吃辣必點的宮保雞丁，看看這賣相就讓人口水直流，雞肉軟中帶有彈性，相當入味充滿辣度，還有脆脆的花生粒增加口感，完全就是一道白飯殺手!

18豆骰子牛河粉💰170元

▼以火焰爆炒的18豆骰子牛河粉，鍋氣十足超級香，十八豆就是骰子牛，使用原塊牛現切現炒，吃起來不會過硬很嫩，河粉每一條都充滿香氣，讓人不知不覺就吃光光!

金沙櫛瓜💰240元

▼我最愛的金沙櫛瓜，趁熱咬下酥脆的外皮，裏頭櫛瓜會爆汁爽度十足，鹹鹹香香也很下飯!

酥炸生蠔💰300元

▼海鮮控會愛的酥炸生蠔，使用台灣嘉義東石生蠔，現點現炸而成，撥開可以看到滿滿的汁，不會有腥味很好吃!

豆酥鱈魚💰680元

▼建議先預訂的豆酥鱈魚，份量給得很大氣，油香十足、略帶酥脆的「豆酥」，夾著魚肉入口的滋味難忘。

上海湯包(8粒)💰150元

▼居然還有上海湯包未免太酷，最扯的是這個汁是怎樣，咬下去根本像瀑布流出來，內餡本身有調味不用沾醬就很讚!

炒地皮💰160元

▼名字超特別的炒地皮，是以地瓜葉搭配皮蛋熱炒，吃起來多了一股皮蛋的香氣，而且它們家的蔬菜是使用在地御用小農，食材絕無農藥非常講究！

探扒霸 用餐心得

喜歡熱炒料理的要收藏這家!環中路超低調平價熱炒店【探扒霸】，從食材用料到烹飪都完全不馬虎，真的是超級隱藏版寶藏餐廳，尤其是那個充滿鍋氣的河粉，還有金黃色澤的燉烏雞湯，味道實在令人難忘，有興趣的話趕快去試看看!

探扒霸 店家資訊

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地址：台中市南屯區環中路四段1368之28號

營業電話： 04-2479 3099 (內用建議預約)

營業時間:10:30~14:30，17:00~21:00

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