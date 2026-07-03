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新竹外帶晚餐推薦！十三妹螺螄粉光復店首創清爽系湯頭，螺螄粉尬金黃炸蛋必吃。

2026-07-03 14:50文字：京少 
京少

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新竹十三妹螺螄粉光復店首創不酸不辣的清爽系高湯，並提供客製化酸辣度調整。招牌叉燒螺螄粉配料豐富，必加點金黃蓬鬆的吸湯炸蛋。

源自中國廣西柳州的傳統小吃螺螄粉，近年在台灣掀起飲食熱潮。位於新竹市東區光復路旁新莊街的十三妹螺螄粉光復店，為在地饕客帶來了全新的風味體驗。這家店目前僅提供外帶服務，無開放內用空間，卻成為不少附近上班族與居民午餐與晚餐的新選擇。這裡的傳統做法是以螺肉與香料長時間熬煮高湯，再搭配特製米粉。特別的是，店內的原味湯頭主打不辣不酸，顛覆許多人對螺螄粉氣味強烈的既定印象，十分適合第一次嘗試的民眾。


招牌叉燒螺螄粉客製化酸辣度

對於喜愛重口味的重度愛好者，十三妹螺螄粉光復店提供了高度客製化的菜單，從微酸微辣到大辣，甚至是挑戰正宗風味的變態辣，都能依照個人喜好自由調整。店內的招牌叉燒螺螄粉是初訪者的首選，配料包含清脆的高麗菜、吸附湯汁的柔軟豆皮、增加香氣的酥脆花生，以及扮演靈魂角色的酸豆角，主體叉燒肉則帶著明顯肉香，入口保有一定的油脂與嫩度而不乾柴，搭配吸附湯汁的Ｑ彈米粉一起入口，能完美感受到肉香與湯頭互相融合的豐富層次。


蓬鬆金黃炸蛋蓋尬Ｑ彈不軟爛特製米粉

除了叉燒之外，豬肉螺螄粉同樣受到歡迎，帶著自然肉香的豬肉片與清爽湯頭搭配起來相當順口，值得一提的是，店家在米粉的選用上格外用心，質地十分Ｑ彈，老闆透露，若外帶回家在30分鐘內享用，直接將米粉加進湯裡，米粉會吸收更多湯汁精華，每口都更有味道且不用擔心口感變太軟爛，饕客更大力推薦加點一份金黃炸蛋，不論搭配豬肉或牛肉口味都非常合適，炸蛋外觀蓬鬆如雲朵，放進湯裡稍微浸泡吸收湯汁，一口咬下便能感受滿滿的蛋香與湯頭精華。


清爽系高湯顛覆傳統印象

十三妹螺螄粉光復店成功降低了這道傳統小吃的品嚐門檻，符合國人口味的清爽系湯頭多了一份親切感，讓螺螄粉不再是具有距離感的食物，從完全不辣不酸的原味開始，慢慢感受米粉、花生與高湯堆疊出的風味，到自由調整出專屬的酸辣比例，每個人都能在這裡找到最適合自己的美味，這家位於新莊街的新竹東區美食，憑藉著新鮮食材與獨特炸蛋配料，成功在光復路商圈建立起良好的口碑，成為在地民眾日常外帶午晚餐時，不可或缺的口袋名單。

十三妹螺螄粉-光復店
地址 : 新竹市東區新莊里新莊街1號
電話 : 0927888834
時間 : 11:00–20:00(週日公休)
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十三妹螺螄粉 光復店

0927-888834
新竹市東區新竹市東區新莊里新莊街1號
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