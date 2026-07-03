新竹竹北平價串燒！烤場見串燒酒場最低33元，客家白醋鹹豬肉 大份量炒泡麵開吃。

新竹竹北光明商圈聚餐推薦！烤場見串燒酒場串燒最低33元開吃，招牌火焰白蝦、巨無霸烤魷魚與牛肉炒泡麵份量驚人。

提到新竹竹北的光明商圈，許多人的第一印象往往是餐酒館林立，但聚餐消費的價格也相對偏高，不過位於光明一路上的烤場見串燒酒場，卻以極高的性價比重新定義了竹北串燒的消費體驗。店家將薄利多銷的理念發揮到極致，不僅串燒最低只要33元起，四至五人聚餐點滿整桌的豐富好料，總金額居然不用1500元。為了回饋消費者，這次推出限時至7月31日的生啤酒買一送一讀者優惠，並加碼下雨天啤酒９折，以及每週一、三、四晚上10點後啤酒9折等小酌小確幸，成為在地人下班放鬆與省荷包的深夜食堂首選。



炙燒酥脆白蝦、手掌大炭香烤魷魚

烤場見串燒酒場的料理在份量與火侯上都展現了誠意，每份120元的火焰白蝦是一上桌就香氣四溢的視覺焦點，經過大火炙燒後，酥脆的蝦殼帶著微脆口感，甚至可以直接入口，裡頭的蝦肉則依舊保有鮮甜彈性，而每份180元的烤魷魚更是朋友聚餐的必點品項，尺寸比成年人的手掌還要巨大，厚實的魷魚肉保留了Ｑ彈的咬勁，表面刷上特製醬汁後散發出迷人的炭火香氣，另外每份150元的烤鯖魚在烤製過程中加入米酒提香，魚皮微焦且魚肉細嫩，且沒有細碎魚刺，讓人大口吃魚非常過癮。





客家白醋鹹豬肉、大份量牛肉炒泡麵

在肉類與主食的搭配上，店家也融入了在地生活風格，每份65元的鹹豬肉打破了傳統重鹹的既定印象，特別搭配洋蔥與客家白醋，恰到好處的酸度與鹹香交錯，讓人一口接一口停不下來，每份80元的明太子山藥則鋪滿厚厚一層明太子後再進行炙燒，將香氣直接拉滿，針對需要飽足感的食客，每份140元的牛肉炒泡麵更是認真下了功夫，直接使用2份麵量搭配大份量牛肉拌炒，鹹香夠味，而每碗240元的薑絲蛤蜊湯更展現精緻細節，店家會先把開殼的蛤蜊撈起避免肉質縮水，讓饕客每一口都能喝到清甜鮮美的飽滿口感。



33元起平價串燒

除了特色大菜，店內的銅板價串燒更是每一串都很有存在感，經典的貢丸串只要33元，每份50元的蘋果豬肉捲則將肉汁與水果果香完美融合，甜甜鹹鹹相當有層次，每份45元的豆包比想像中還要大塊，外皮炸得酥脆且內裡依舊保有柔軟口感，同樣每份55元的三節翅不僅肉厚有彈性，邊咬還會邊冒出飽滿肉汁，大魚大肉之餘，來份80元的甜玉米與55元的蔬菜串，更能平衡整桌的營養。下班後找幾個朋友坐在這間充滿人情味的烤場見串燒酒場，喝點啤酒聊聊生活，一天的疲勞似乎就慢慢被消化掉了。



