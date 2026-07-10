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躺在床上看日出！花蓮「遠雄悅來大飯店」坐擁270度無敵海景美到起飛，暑假親子渡假首選。

2026-07-10 16:50文字：紫色微笑 
紫色微笑

紫色微笑

想好暑假要去哪玩了嗎？不妨來花蓮遠雄悅來大飯店吧！在房間就能坐擁美到尖叫的270度無敵海景～～
尖叫聲！全台最美太平洋海景就在花蓮遠雄悅來大飯店！維多利亞英倫風更顯奢華，是花蓮旅遊必住清單。這裡不僅有美到起飛的270度海景房，還有讓小孩玩到斷電的全新「瑞奇活力館」！超完美的二天一夜順遊路線：第一天直奔旁邊的「遠雄海洋公園」暢玩，入住晚餐激推的英倫西餐廳現切牛排，隔天再到鯉魚潭或市區吃現包扁食。這絕對是今年最療癒的親子蔚藍假期！

  • 名稱： 花蓮遠雄悅來大飯店 (Farglory Hotel Hualien)
  • 地址： 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號
  • 電話： 03-867-1333

花蓮遠雄悅來大飯店 交通停車資訊

自行開車： 沿台11線海岸公路依指標上山，飯店備有住客專屬免費室內/外停車場。

接駁車服務： 飯店提供花蓮火車站、遠雄海洋公園之定時定點付費/免費接駁車（部分專案內含，需提早 3 天前官網或電話預約）。

花蓮遠雄悅來大飯店 訂房及優惠房價

房型最多入住早餐最低房價/晚*
山景高級雙人房2人可加購NT$4,003
精緻山景二中床4人可加購NT$6,671
精緻山景二中床（原山景二中床）3–4人可加購NT$4,308
海景豪華雙人房2人可加購NT$4,393
發現庭園客房4人可加購NT$7,177
探索庭園客房4人可加購／含早餐方案NT$5,168
豪華海景二中床4人可加購／含早餐方案NT$7,346
卓越套房2人可加購NT$14,601

花蓮遠雄悅來大飯店 空間環境

戶外的美景除了是一絕外，室內的精采的空間也不遑多讓哦

像是這個浮光大廳酒廊，空氣中緩緩流洩出浪漫的音符，讓整個空間都羅蔓帝克起來

坐在這裏看看窗外的海景，一面與親朋好友聊天~~~渡假就是要這樣享受啊

戶外泳池

瑞奇活力館

住客限定的「瑞奇活力館」！這棟厲害的休閒館坐擁超狂的270度環太平洋海景，不管是阿公阿嬤、爸媽還是小寶貝，在這裡都能各得其所！

館內除了一上傳IG就爆紅的百坪兒童遊戲室，還有高質感健身房

室內泳池

四季都能游的室內外泳池，甚至貼心規劃了海景哺乳室，陪媽媽跟寶寶安心度過每刻時光。

一邊運動玩耍，一邊遠眺湛藍海景與翠綠山脈，大人放鬆身心、小孩徹底斷電，這才是完美的蔚藍渡假！

花蓮遠雄悅來大飯店 房間介紹

這間花蓮遠雄悅來大飯店的「豪華海景雙人房（二中床）」真的超推！

可搭電梯抵達，對行李很多、或是推嬰兒車、行動不便的長輩來說非常加分，動線很順。

房間有 36平方公尺（大約11-12坪），空間感非常夠。裡面擺了 2張雙人床（二中床），最多可以睡到 4 個大人。有些飯店四人房走道很窄，這間完全不會，團體旅遊或帶小孩子的家庭客，行李箱打開、伴手禮隨便丟都還是很有空間，客房舒適度真的沒話說，一進去就很有度假的放鬆感。

隔音設施超讚：出來玩最怕遇到隔壁很吵，這間隔音做得不錯，晚上睡覺很安靜。

空調、冰箱、衣櫥、衛星有線電視，設備一應俱全，冷氣夠涼，冰箱可以冰滿花蓮在地的飲料跟宵夜

專用衛浴＆禁菸房，浴室乾淨企理，而且全館禁菸，完全沒有那種難聞的煙味，對長輩和小孩都很友善。

落地窗一打開，太平洋的藍直接印在眼前。

早上起床不用化妝、不用出門，直接在房間看日出，看著那個海天一線的畫面，真的超療癒，光是這個海景就值回票價了。

花蓮遠雄悅來大飯店 吃到飽餐廳（假日下午茶晚餐）

花蓮遠雄悅來大飯店 心得評價

花蓮的好山好水，遠近馳名，尤其是浩瀚無垠的太平洋，一定要親自站在它的面前，才能親身體會它的壯闊美麗。如果要在花蓮找一間風景無敵、房間大又舒服、交通（去海洋公園超近）和硬體都到位的飯店，花蓮遠雄悅來大飯店豪華海景房真的可以無腦衝。入住的這二天，光是待在飯店裏看山看海，呼吸這裏的空氣，就足以讓身心靈獲得極致的解放，雖然是老牌飯店但維護得很好，整體住下來就是「超棒」兩個字，非常推薦團體或全家大小一起來享受！

花蓮景點美食住宿推薦

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