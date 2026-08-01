每次來花蓮，總覺得時間過得特別慢。車子沿著海岸公路一路往南開，看著太平洋就在眼前展開，心情也跟著放鬆起來！

這趟花蓮親子旅行，我們選擇入住很有名氣的「遠雄悅來大飯店」，從抵達飯店的那一刻開始，就像提前進入渡假模式。

選擇的是暑假推出的【山海狂饗曲】1泊2食+海洋公園無限次入園方案，包含晚餐、早餐以及海洋公園門票，不用煩惱下一餐吃什麼，也不用趕行程，兩天一夜就能好好享受花蓮的山海風景。

尤其今年暑假主題為「山海狂饗曲」，除了應景佈置與活動外，加上無敵海景、泳池、親子設施以及海洋公園遊程，真的很適合帶著孩子一起來放假。

飯店坐落於海岸山脈山坡上，可以居高臨下俯瞰太平洋，擁有花蓮少見的山海景觀。

從花蓮市區開車過來約20分鐘左右，距離遠雄海洋公園也非常近，飯店與海洋公園之間還有免費接駁車往返，入住後前往海洋公園相當方便。

飯店有提供免費停車場，另外飯店也有花蓮火車站或機場來回接駁服務（定時定點，接駁採用預約制，請於住房前3日完成預約）

📍飯店資訊｜遠雄悅來大飯店

ADD:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

TEL:03 812 3999

官網：遠雄悅來大飯店

抵達飯店就像走進渡假村，濃濃的英倫異國感撲面而來，轉個身還能隨時擁抱無敵海景，讓人以為真的飛出國渡假了！

走進大廳，更是被眼前挑高空間吸引。

黑白棋盤地板、純白色系圓頂設計，中間還有超可愛的熱氣球造型大鐘，再搭配大片落地窗引進自然光線，整體顯得相當氣派卻不會有距離感。

最吸睛的是今年夏天的特別主題佈置！飯店在大廳廊道旁特別設了一座專屬的「山海狂饗曲」主題打卡背板，用滿滿的蔚藍海浪與花草裝飾，我們也在這裡拍了合照留念！

💡 小提醒：從7/1暑假開始，飯店也推出了超級豐富的「二泊七食」方案！如果時間充裕，安排三天兩夜留在這裡享受七頓美饌，完全不用出門找餐廳，真的是終極懶人渡假法。

我們兩大兩小入住的是「發現庭園客房」，一進門整個空間感讓人驚艷！

房間的設計走的是南洋大地色系，搭配精緻的藤編傢俱與自然風格的牆面彩繪，溫馨又帶有高級感。

兩張舒適的中床空間非常充裕，床墊軟硬適中，小朋友晚上躺上去沒多久就睡得很香。

發現庭園客房有私人獨立陽台，推開玻璃門走出去，眼前的視野絕佳，可以直接遠眺湛藍的太平洋與綠意盎然的山林造景。

坐在陽台的椅子上吹著微微海風，聽著海浪聲，就能享受花蓮最療癒的山海景色。

房內的備品也相當貼心，礦泉水、茶包、膠囊咖啡機應有盡有，還有迎賓點心及飲料，甚至連刀叉組也都準備了。

飯店浴室空間相當寬敞明亮，乾溼分離設計，地板不會踩得濕答答，安全又衛生。

最讓人驚喜的是，浴室裡不僅有獨立淋浴間，還備有一座大浴缸！玩了一整天下來，晚上可以給小朋友泡個熱水澡玩水放電，爸媽也能自己泡個舒壓澡，好好放鬆一下，真的超享受。

浴室裡基本的大瓶裝洗沐浴乳、洗手乳和潤膚乳液一應俱全，香氣清新好洗；洗完澡還可以換上飯店準備的軟綿綿浴袍，整個人質感提升不少！

吹風機拉開洗手台的抽屜就能找到，風量很夠，吹頭髮不用吹很久。

另外要特別提醒大家，響應環保減塑，飯店現在不主動提供一次性備品（如牙刷、牙膏、刮鬍刀、梳子等），記得出發前要自己帶上家裡的盥洗小包包！

跟我們一樣家裡有精力旺盛的小朋友，入住遠雄悅來大飯店就對了！瑞奇活力館是專為親子打造的室內遊戲空間，裡面有球池、溜滑梯、各種互動玩具，還有規劃DIY手作課程與青蛙生態導覽活動。

就算遇到下雨或夏天中午太陽大，小朋友在裡面也能玩得超開心，爸媽可以在旁邊輕鬆休息，完全是解放雙手的育兒神隊友。

0-6 歲學齡前「小小水手營」

專為幼兒打造的安全遊戲區！裡面有精緻的家家酒玩具、安全攀爬遊具與多功能遊戲板。

地板與設施都有妥善防護，讓小寶貝能在安全無虞的環境下開心地滾來滾去，爸媽也能輕鬆享受溫馨的親子互動時光。

5-12 歲學齡孩童「探險者遊戲室」

孩子們最愛的放電天堂！化身小探險家穿越關卡擊敗海怪，裡面有大球池、彩色溜滑梯、小型跑酷設施，還有超酷的互動投影遊戲。

各種設施好玩又刺激，可以讓小朋友放光電力，晚上秒睡！

不只小小孩有地方玩，這裡還特別規劃了青少年與大人可以玩的遊戲區，包含Switch遊戲機、桌球台、撞球桌以及手足球等。

全家人或朋友之間來一場快節奏的桌球對決或Switch大亂鬥，氣氛都很嗨！

習慣運動的朋友來度假也不斷律！位於B1的健身房配有跑步機、直立式腳踏車、多功能綜合訓練機等設備。

邊運動還能邊享受舒適的放鬆氛圍，揮灑汗水特別過癮。

入住遠雄悅來大飯店想玩水不用怕曬太陽或遇到冷天，飯店備有完善的室內溫水泳池區，一年四季都開放：

水療與休閒：設有3個水道的室內溫水池（水深110-130公分），旁邊還有放鬆身心的按摩水療池、烤箱與蒸氣室。

兒童戲水池：水深僅50公分，小小孩也能安全戲水，現場還貼心提供浮板租借服務。

活力館內還設有多功能教室，每天提供豐富的DIY手作課程與活動，很適合帶孩子來動動手留念。

陪玩累了，館內也有舒適的休息區可以坐著喝水聊天；更設有隱密溫馨的哺乳室，讓帶小寶寶的媽媽隨時都能安心照顧寶寶，從細節就能感受到飯店對親子家庭的無微不至。

夏季（5/1 ~ 10/31）下榻遠雄悅來，千萬不能錯過這裡的戶外泳池「水悅池」！整座泳池襯著花蓮的湛藍艷陽與棕櫚樹影，趴在池畔邊就能遠眺遼闊的太平洋，隨手一拍都是質感爆棚的海島渡假風大片。

池水清澈涼爽，夏天帶小朋友來這裡泡水、玩水槍，真的超級消暑又過癮，記得下水需要穿著泳裝並佩戴泳帽！

現場有提供浮板免費租借，還有專屬置物櫃與大毛巾可以取用，不用自己從房間拎毛巾下來，非常方便！

暑假期間在泳池旁還有很嗨的池畔派對，時間為 15:30-21:30。

結合炭烤美食、沁涼特調與絕美視野，打造最放鬆的夏日度假體驗！午後享受愜意池畔時光，入夜後伴隨星光與音樂節奏，一同沉浸在熱情迷人的夏夜派對！

飯店商店街集結多樣商品與在地特色，讓遊客在飯店裡就能享受漫遊挖寶的樂趣！

不管是在地伴手禮、少女心爆棚的飾品、療癒系絨毛玩偶，還是維多利亞小舖最夯的「海洋公園吉祥物周邊」與可愛服飾，這裡全都包辦！

入住的夜晚，可以前往皮爾沙酒吧享受專屬於成熟大人的放鬆時光。酒吧空間結合了沉穩黑鑄鐵與微黃燈泡裝飾，打造出兼具復古與都會時尚的英式紳士風格。

現場除了準備豐富的世界級酒水清單，每週六、日晚間21:30至22:15還加碼「專業現場演唱」，讓你在迷人歌聲與精緻調酒的烘托下，輕鬆卸下生活繁雜，享受最高品質的夏日渡假夜晚。

住遠雄悅來最棒的一點就是「完全餓不到」！無論是一泊二食或二泊七食等方案都把大家的胃照顧得無微不至。

英倫西餐廳光是環境就讓人直呼美翻了！一走進餐廳，就被那極具張力的挑高設計與典雅的維多利亞風格吸引。精緻的大型熱氣球造型大鐘，搭配黑白相間的地磚與典雅復古的餐椅，拍起照來充滿夢幻的異國莊園風情。

整座餐廳還有極大化的大面落地窗，採光極佳！天氣好時，陽光撒落進來明亮又舒適，還能邊用餐邊飽覽窗外翠綠的綠意庭園與蔚藍太平洋。

來遠雄悅來渡假，最期待的重頭戲之一就是英倫西餐廳的自助饗宴！除了擁有夢幻的熱氣球挑高環境與無敵海景外，餐點陣容更是豐富到讓人驚豔。

由五星級廚藝團隊親自操刀，堅持選用當季最新鮮的在地食材，每天現場呈現近百道精緻料理，還會不定期依據季節推出主題美食活動，讓人每一次來都有新驚喜。



生鮮海味與和風饗宴：現切生魚片、鮮蝦、螃蟹等海鮮控必吃亮點，搭配各式精緻日式冷盤，鮮味十足！

歐陸美食與中式熱炒：從香氣四溢的現切爐烤牛排、歐陸風味主菜，到火候十足的中式經典熱炒，各種口味一次滿足。

開胃前菜、起司與夢幻手作甜點：從新鮮沙拉吧、豐富的開胃前菜，到手作烘焙麵包、多款風味起司等應有盡有。

飯後更有精緻的手作烘焙麵包、各式如藝術品般的甜點蛋糕、冰淇淋與水果，絕對會讓甜點控幸福感爆棚！

精選飲品區：提供豐富的果汁、咖啡、特調飲品等，就連啤酒也可以隨心暢飲。

除了大人能大快朵頤，飯店還特別在英倫西餐廳打造了超可愛的童趣專屬兒童餐台，準備了小朋友最愛的精選小點心與繽紛零食，滿足孩子們的快樂小宇宙。

用餐期間還會有工作人員現場為孩子折出獨一無二的造型氣球！

從前菜、主餐到甜點，每一道料理都能感受到廚師團隊的用心與創意，不管是帶長輩來享受異國美食，還是帶小朋友來吃各式甜點，這裡都能滿足全家人的胃！

晚餐已經吃得夠飽了，但我們有另外預約宵夜！飯店的宵夜時段是22:00 ~ 00:00，非常適合玩了一整天，半夜容易肚子餓、習慣吃宵夜的人。

宵夜時段有提供花蓮知名的扁食及玉里麵，太讓人開心了！

能在深夜時段優雅地吃個熱呼呼的宵夜，這種幸福感真的太罪惡也太滿足了！

隔天一早的早餐同樣是在英倫西餐廳享用，供應時間為06:30 – 10:00。

如果是假日或暑假旺季入住，用餐的人潮很多，建議大家可以安排早一點抵達餐廳用餐，不僅不用在現場候位排隊，還能悠閒地選個好位置，邊看窗外的晨光海景邊優雅吃早餐喔！

早餐品項一樣超級豐富，從熱呼呼的中式粥品、現蒸點心、各式現做蛋料理，到西式麥片、新鮮沙拉與剛出爐的烘焙麵包應有盡有，吃得飽飽的才有滿滿體力迎接一整天的行程！

享用完豐盛的早餐，小朋友還在飯店裡抓緊時間放電玩了一圈，隨後我們就前往開心暢玩遠雄海洋公園囉！

飯店在這點做得很周到，大門右側就有免費接駁車可以直達海洋公園，完全不需要提前預約，看好時刻表直接搭乘就能輕鬆抵達，省去自己開車找停車位的麻煩。

園區占地廣大，結合了海洋生態、遊樂設施與精彩表演。今年暑假的海洋公園更是亮點滿滿，其中兩大夏日重頭戲一定要大力推薦給大家！

夏日重頭戲 1：進擊的巨人限定合作

動漫迷看到一定會超嗨！一進園區就能看到巨大的「進擊的巨人」主題造景與巨型城牆打卡牆。現場還設有經典劇照與主題打卡區域，不管是拍照留念還是感受動漫氣氛都超級到位。

就連摩天輪車廂外觀都特別包覆了各式巨人的限定圖案，像是艾連巨人、超大型巨人、女巨人、盔甲巨人，細節滿分！

當車廂緩緩升空，大家就能以「巨人般的視角」俯瞰整片蔚藍太平洋，將海天一線的壯闊景色盡收眼底。

限定主題商店是周邊控絕對會失心瘋的地方！主題商店內販售了各式《進擊的巨人》聯名周邊商品與限定紀念品，從文具、服飾到生活小物應有盡有，可以把滿滿的自由意志與熱血記憶通通帶回家留念！

除了戶外造景，最讓人驚呼連連的就是水族館裡的隱藏版水下打卡區！

走進大水槽前，居然可以看到「超大型巨人」佇立在水中的巨大雙腿造景，彷彿巨人真的從海底踩踏而過，留下震撼的沉浸式軌跡！

周圍還有鯊魚與魟魚在巨人雙腿旁悠游，場面既神祕又壯觀，絕對是來海洋公園必拍的獨家奇景，等你來親自探索打卡！

夏日重頭戲 2：海豚守護基地

來海洋公園絕對不能錯過的就是「海豚守護基地」，可以看到訓練師與聰明可愛的海豚進行親密互動。

海豚在水裡悠游、跳躍、展現各種帥氣姿態，過程中還穿插了海洋保育的小知識，寓教於樂，全家大小都看得目不轉睛、掌聲不斷。

除了這兩大暑期重頭戲，園區內的各個主題區也非常精彩，無論是喜歡溫和歡樂還是刺激體驗，在這裡通通能滿足！

親育親子遊樂設施：

園區內專為親子打造的「海底王國」及「布萊登海岸」，有超受小朋友歡迎的旋轉木馬、小火車、碰碰船以及乘風破浪的迷你飛艇等，安全又溫馨，大人小孩都能玩得不亦樂乎。

想要挑戰更心跳加速的朋友，可以來玩「黑鬍子海盜船」。

水晶城堡夢幻劇場也是不容錯過的！

百老匯等級的歌舞與高空雜技表演，搭配華麗的舞台燈光與服裝，高潮迭起的劇情讓現場驚呼連連，絕對值得安排時間坐下來好好觀賞。

還有暑期重頭戲，最受矚目的「電音水花派對」今年全面沉浸升級！活動融合重磅電音、熱力舞者演出、全民水槍互動與大型灑水特效，交織出夏日最具臨場感的狂歡盛典，絕對讓大人小孩都嗨翻。

這次帶家人入住花蓮遠雄悅來大飯店，感受真的非常好。

從一抵達飯店時的親切服務，到舒適放鬆的房間、玩不完的瑞奇活力館與泳池設施，再到無後顧之憂的一泊二食及順遊海洋公園，每一處細節都能感受到飯店對親子家庭的用心。

加上飯店緊鄰遠雄海洋公園，還有免費接駁車接送，兩天一夜的行程安排得滿滿當當卻一點也不覺得累。今年夏天如果想帶全家大小到花蓮感受山海美景與渡假氛圍，花蓮遠雄悅來大飯店絕對是不二之選！

「山海狂饗曲」專案網址： https://pse.is/9gtajl

■看更多花蓮景點美食：https://eeooa0314.tw/blog/categories/9003734066

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！







