台南人的口袋美食大公開！台南可說是集美食與歷史於一地的文化重鎮，除了最為人所知的牛肉湯以外，還有很多享譽全台的早午餐店、網紅甜點店、街邊小吃店，才是真正洗版IG牆的爆紅店家，像是療癒爆漿的「鄉村日式甜甜圈店」、能做出各種立體拉花的「隱巷咖啡館」、多年來人氣都超夯的「老屋早午餐」，不僅食物美味、裝潢也充滿了懷舊氛圍，下次來到台南先別急著喝牛肉湯，這43間人氣美食都等著你一一嚐鮮。



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很多人對於台南美食的第一印象就是「牛肉湯、鹹粥」，但其實台南深受好評的早午餐店、甜點店也不在少數，甚至可以一邊欣賞懷舊老屋風貌。其中「裏葉」的家常系早午餐特色是美味且精緻，多年來經常洗版IG牆；「Perfe’dough」主打日系包餡甜甜圈，滿滿的餡料讓人每一口都超滿足，店內裝潢也是療癒的鄉村風格；「十八號隱巷老屋咖啡館」的老闆則是手藝精湛，能製作出各種可愛的立體拉花，吸引不少人特別前來拍照打卡。





現在就跟著美食窩客一起來看看前14名「台南人氣美食」介紹：

台南人氣美食：第14名 裏葉

部落客 奇奇一起玩樂趣 造訪 裏葉 說：

跟之前網路上看到的漢堡麵包不同，當天用的像是潛艇堡這種，裡面有杏鮑菇、櫛瓜等等…，搭配酸黃瓜、紫洋蔥，味道非常好，確實好吃！！<全文介紹>



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#裏葉

地址：台南市中西區西門路三段45巷42弄10號

電話：06-221-7282





台南人氣美食：第13名 依蕾特布丁

部落客 Jeremy以食為天 造訪 依蕾特布丁 說：

我從大學吃到現在，「依蕾特布丁」始終是在台南最令我難忘的美味之一，包括布丁和各口味的奶酪，以及後來推出的法式乳酪塔我都非常喜歡。<全文介紹>



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#依蕾特布丁

地址：台南市安平區安平路422號

電話：06-226-0919





台南人氣美食：第12名 Mi Cazuela 移動的鍋子

部落客 皮老闆的美食地圖 造訪 Mi Cazuela 移動的鍋子 說：

平日可以預約、假日都要現場排隊候位，絕對是台南必吃甜點推薦！他們家的乳酪屬於清爽類型，有生乳酪、白乳酪、重乳酪三款風味，滿喜歡上面像慕斯般柔軟的口感，就算吃整塊也沒有甜膩厚重感…<全文介紹>



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#Mi Cazuela 移動的鍋子

地址：台南市中西區開山路122巷62號

電話：無





台南人氣美食：第11名 Perfe’dough

部落客 Popo小日子 造訪 Perfe’dough 說：

「Perfe'dough」包著滿滿餡的甜甜圈果然好吃，麵包體也很柔軟不會過硬。日系鄉村環境沉穩得讓人很放鬆也很喜歡喔。<全文介紹>



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#Perfe’dough

地址：台南市南區新興路414號3樓

電話：06-292-0198





台南人氣美食：第10名 鬼咖啡

部落客 我是艾兒比！！ 造訪 鬼咖啡 說：

完整保留原屋的真實模樣，鐵花窗、木桌椅，陽光灑落好不愜意...從咖啡豆選擇、烘豆到煮咖啡等一切過程皆為講究，讓人得已在老宅中品嚐到咖啡的香、醇、味。<全文介紹>



#鬼咖啡

地址：台南市中西區中山路79巷22-68號2樓

電話：無





台南人氣美食：第9名 Autumncanele’專賣店

部落客 愛比妞 造訪 Autumncanele’專賣店 說：

可麗露吃起來外皮香脆，內餡柔軟帶點彈牙感，每個口味都很有特色，當天吃到伯爵口味，還挺好吃，淡淡的茶香十分的迷人，下次會想吃其他口味。<全文介紹>



#Autumncanele’專賣店

地址：台南市中西區友愛街28號

電話：無





台南人氣美食：第8名 台南晶英酒店 ROBIN’s 牛排館鐵板燒

部落客 南人幫 - Life in Tainan 造訪 台南晶英酒店 ROBIN’s 牛排館鐵板燒 說：

這次特地還品嚐了「炭烤美國極黑牛戰斧牛排」，吃得超滿足的，因為一支戰斧牛肉可以吃到三種部位，還有其他自助吧都是吃到飽的，個人覺得法國主廚的甜點也是不可錯過的。<全文介紹>



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#台南晶英酒店 ROBIN’s 牛排館鐵板燒

地址：台南市中西區和意路1號1樓

電話：06-390-3010





台南人氣美食：第7名 A10 studio® 台南美甲、飾品、戶外咖啡店

#A10 studio® 台南美甲、飾品、戶外咖啡店

地址：台南市中西區友愛東街26號

電話：0908-183-557



台南人氣美食：第6名 Umm Umm

部落客 愛比妞 造訪 Umm Umm 說：

喜歡吃麵包的朋友，不要錯過這一家！我還蠻愛吃麵包，早餐或下午茶如果有麵包我都會很開心，這家「Umm Umm」門面也很可愛耶～<全文介紹>



#Umm Umm

地址：台南市中西區萬昌街73號

電話：0971-602-741





台南人氣美食：第5名 叁號川味小館

#叁號川味小館 北門直營店

地址：台南市北區北門路二段582號

電話：0909-660-757



台南人氣美食：第4名 BREAD MEAT & SWEET

部落客 艾莉兒的日常雜話 Ariel's Daily Diary 造訪 BREAD MEAT & SWEET 說：

位於南門路巷弄內的BREAD MEAT & SWEET，店內的手做甜點精緻迷人，美式漢堡也讓吃過的人印象深刻，在甜點界常是IG上被提及和標記的常客...<全文介紹>



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#BREAD MEAT & SWEET

地址：台南市中西區南門路68巷25號

電話：06-213-7377





台南人氣美食：第3名 我們Our甜點工作室

#我們Our甜點工作室

地址：台南市北區開元路394巷27弄44號

電話：06-209-0909



台南人氣美食：第2名 十八號隱巷老屋咖啡館

部落客 侯升偉/阿偉的食樂園 造訪 十八號隱巷老屋咖啡館 說：

立體拉花的奶泡上用了巧克力醬勾邊，所以帶有一點甜，喝起來不無聊。而底下的柑橘咖啡拿鐵也出人意表的好喝，除了有柑橘的清甜，咖啡本身也相當順口，這樣的價格物有所值啦！<全文介紹>



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#十八號隱巷老屋咖啡館

地址：台南市南區西門路一段587巷18號

電話：06-209-0909





台南人氣美食：第1名 蘇格蕾法式甜點

部落客 Jeremy以食為天 造訪 蘇格蕾法式甜點 說：

跟好友在「蘇格蕾法式甜點」享用這家的甜點和茶飲印象都很好，甜點很精緻美味而且造型特別，可以說是味覺和視覺兼優。其中抹茶類的甜點表現很出色，覺得都是抹茶控們值得造訪並品嚐的。<全文介紹>



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#蘇格蕾法式甜點

地址：台南市中西區慈音街20號

電話：06-220-2377





WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年7月份「台南人氣美食」排行榜：

1、蘇格蕾法式甜點 Le Sucré Pâtisserie

2、十八號隱巷老屋咖啡館

3、我們Our甜點工作室

4、BREAD MEAT & SWEET

5、叁號川味小館

6、Umm Umm

7、A10 studio

8、台南晶英酒店

9、Autumncanele’專賣店

10、鬼咖啡

11、Perfe'dough

12、Mi Cazuela 移動的鍋子

13、依蕾特布丁Elate

14、裏葉

15、隨主飡法式水煮專賣-台南長榮店

16、後座BackSeat Deli+Toyz

17、南泉冰菓室

18、緩緩咖啡

19、賣田湯-中式甜湯專賣店

20、阿裕牛肉涮涮鍋 - 崑崙店

21、Error22（鼴鼠）

22、順風號

23、貳林

24、大丸家Curry Rice

25、西門洋行

26、桑原商店

27、小北家灶咖 ZAOKA

28、Jr.彩虹咖啡 麻豆分店

29、旭峯號之僾果鮮

30、玉井芒果冰 有間冰舖

31、梅嶺-文川古梅庭園咖啡

32、山代目酒藏

33、沼澤 Henri in the marsh

34、小心肝低卡健康餐盒

35、龍百貨

36、阿妙意麵

37、寓･永恆（原 永恆天詩義式美食咖啡館）

38、和 が家 日式家庭料理

39、圓頂西餐廳

40、玄饌海鮮宴會館

41、174翼騎士驛站

42、阿文米粿

43、霜花亭Brunch 公園店



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