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麝香葡萄奶昔要喝爆！日本麥當勞7大美味「秋季限定餐點」強勢登場，「麝香葡萄奶昔、牛肉壽喜燒月見堡」領軍征服速食控味蕾。

2023-09-06 文字：編輯 林奕如 綜合報導 人氣：335
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編輯 林奕如

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麥當勞一年一度的「中秋大戰」又來了！每年只要一到秋季，就是日本各家餐飲業者的「月見餐點」之戰，身為速食業龍頭之一的麥當勞在日本已經推出超過30年的「月見漢堡」，不僅口味越來越豐富，就連其他點心類也加入這場美味的戰局，今年更推出全新的「七味牛肉壽喜燒月見漢堡、晴王麝香葡萄奶昔、柚子胡椒美乃滋雞塊」等商品，準備領軍共7大品項的「月見家族」來橫掃速食控的味蕾和錢包了。

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▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan

為了迎接適合中秋節到來，最近日本的飲食業者可說是花招百出，今年日本麥當勞也從9月6日起開始販售一系列的「月見家族」餐點，除了「月見漢堡」、「起司月見漢堡」、「月見滿福堡」、「紅豆麻糬月見派」全部強勢回歸之外，今年還多了3項全新商品，分別是「七味牛肉壽喜燒月見漢堡」、「晴王麝香葡萄奶昔」、「柚子胡椒美乃滋雞塊」，從主餐到甜點都能讓大家感受到滿滿的中秋元素。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan

今年領軍主推的新商品就是「七味牛肉壽喜燒月見漢堡」，特別使用了100％無黏著劑的牛肉排，並放入象徵滿月的金黃色荷包蛋，最上面則是煙燻培根與濃郁的切達起司片，再用甜鹹交織的壽喜燒風味醬汁與七味粉調味，帶來嶄新的味覺體驗；「麝香葡萄奶昔」則是為了今年的月見奶昔而開發出的全新風味，特別使用了長野縣產的晴王麝香葡萄果汁作為原料基底，既濃郁又清新的特殊口感，絕對是奶昔控不可錯過的神級飲品。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan

麥克雞塊也隨著這次月見家族餐點的登場，特別推出了秋季限定的全新「柚子胡椒美乃滋」沾醬，清爽的柚子夾帶微微辛辣的胡椒味，搭配醇厚的美乃滋醬，沾著麥克雞塊吃，讓你越吃越唰嘴。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan

過去就曾在中秋節推出的「月見漢堡」、「起司月見漢堡」、「紅豆麻糬月見派」以及早晨限定的「月見滿福堡」，今年一樣全部強勢回歸，不少以往曾在秋季到日本旅行的台灣人吃過以後也留下深刻印象，而前年首次登場就大熱賣的「紅豆麻糬月見派」，微甜的紅豆沙和鬆軟的麻糬包裹在酥脆的熱燙餅皮當中，讓人簡直欲罷不能，今年如果剛好打算到日本來趟秋季之旅，別忘了繞進麥當勞大快朵頤喔。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan


 

日本麥當勞 月見系列商品

販售期間：2023年9月6日起
販售地點：日本全國麥當勞門市
價格：
七味牛肉壽喜燒月見漢堡：520日圓
麝香葡萄奶昔：190日圓（小杯）、260日圓（中杯）
麥克雞塊 柚子胡椒美乃滋沾醬：240日圓（5塊）、710日圓（15塊）
月見漢堡：420日圓
起司月見漢堡：450日圓
紅豆麻糬月見派：180日圓
月見滿福堡：380日圓

 

 

 

 

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