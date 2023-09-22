親子系全包式旅行！統一渡假村新竹魔幻樹旅、墾丁元宇宙冒險，一泊二食從新竹玩到墾丁、再加碼兒童免費住。

九月開始玩才有優惠！統一渡假村為了吸引旅人的目光，特別針對旗下最有人氣的新竹館、墾丁館，推出限期優惠專案，不論是想新竹來個微旅新竹「魔幻樹旅 玩轉風城」，還是在墾丁體驗「元宇宙大冒險」，一泊一食雙人房都有限期優惠，同時平日再贈一位12歲以下兒童免費住。







其中，新竹「魔幻樹旅 玩轉風城」，佇立在蓊鬱森林間的新竹統一渡假村，本季以傑克與魔豆的故事作為主軸，整座園區成為傑克的冒險遊樂場，勇闖巨人的家、智取巨人砍斷魔樹，集滿天空之城印記便能順利取得獎勵，此外專案可免費參加魔幻變裝秀，入住一晚，隔天退房繼續玩，預訂一泊二食專案再享用主廚嚴選的芋頭米粉鍋套餐，食宿玩通通幸福超標。







同時，還有「墾丁元宇宙冒險」淡季前往四季如春的墾丁最優惠、也最聰明，不僅玩水曬暖陽，室內還可與程式鯊關主PK電玩賽車、電流急急棒…等，園區更提供定時免費接駁逛大街及生態漫遊，挖掘在地人推薦的秘境，從早到晚行程滿滿，玩到不想回家。





統一渡假村限定優惠

優惠期間：10/1～12/31

優惠內容：新竹「魔幻樹旅 玩轉風城」一泊一食雙人房平日4,580元起、墾丁「元宇宙大冒險」一泊一食雙人房平日5,580元起。

官網洽詢：https://www.uni-resort.com.tw/