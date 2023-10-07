邪惡三角派回來了！日本麥當勞「爆漿牛奶焦糖派」全新登場，爆夯經典款「黑巧克力三角派」同步回歸，吃到燙嘴都停不下來。

日本麥當勞黑巧克力三角派回來了！日本麥當勞的甜派一直以來不斷推陳出新，不僅口味五花八門，就連形狀也相當多變，其中又以2007年推出的三角巧克力派為超人氣代表，從此以後便成為日本麥當勞冬季的期間限定甜點，今年更是首度推出全新的「爆漿牛奶焦糖派」，而長年熱銷的經典黑巧克力三角派也同步回歸，如果你最近正打算去日本，就有理由天天去麥當勞報到嚐鮮了。
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▲圖片來源／マクドナルド
一到秋冬日本麥當勞就會推出期間限定的三角巧克力派，即將在10月11日登場的「爆漿牛奶焦糖派」是今年推出的全新口味，這款新品的內餡使用了濃郁香甜的焦糖、白巧克力與滑順鮮奶油，除此之外還夾帶了酥脆的玉米碎片，打造出不同層次的曼妙口感，一口又一口讓人欲罷不能，如此邪惡的甜點，讓不少日本網友看到消息就已經摩拳擦掌期待上市的那天到來。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan
除了新品「爆漿牛奶焦糖派」即將登場，年年賣翻的「黑巧克力三角派」也會同步強勢回歸！今年已經是黑巧克力三角派連續第16年販售，日本麥當勞也首次更新了內餡成分，特別將巧克力醬中的可可油成分提高，讓口感嚐起來更加香濃芬芳，再搭配多層酥脆的外皮，一口咬下去同時就能享受到鬆脆餅皮與融化在口中的巧克力奶油，瞬間就讓身心靈得到至福的療癒感受，誘人滋味不輸新品分毫。
▲圖片來源／X@mcdonaldsjapan
最有趣的是，今年日本麥當勞在秋冬推出的2款三角派產品，不只延續去年請來新生代當紅女星伊藤沙莉來拍攝形象廣告，另一位搭檔的男星竟然是今年金曲獎來台擔任特別嘉賓的搖滾天團「King Gnu」主唱井口理，兩人搞笑無包袱的演出，讓人不禁會心一笑、更想衝到日本麥當勞門市大飽口福了。
日本麥當勞2023年秋冬甜點「爆漿牛奶焦糖派、黑巧克力三角派」
販售日期：2023年10月11日起
販售地點：日本全國麥當勞門市
售價：爆漿牛奶焦糖派180日圓、黑巧克力三角派160日圓