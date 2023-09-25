為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 麥當勞竟然有炸蝦塊！日本麥當勞新品「金黃Q彈炸蝦塊」酥脆開賣，超澎湃「…

麥當勞竟然有炸蝦塊！日本麥當勞新品「金黃Q彈炸蝦塊」酥脆開賣，超澎湃「夜間炸蝦塊套餐」折合台幣210元CP值超高開吃。

2023-09-25 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：twitter@McDonaldsJapan 人氣：2,098
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

麥當勞竟然推出炸蝦塊了！創意多多的日本麥當勞，經常會在社群網路帶動話題，推出新品的速度又快到讓人目不暇給，最近引起網友注意的就是在9月20日剛開賣的「Q彈炸蝦塊」，以鹽、胡椒、大蒜調味後的新鮮蝦肉，再配上金黃色的酥脆的麵衣，就是不願讓炸雞塊專美於前。

推薦閱讀：麝香葡萄奶昔要喝爆！日本麥當勞7大美味「秋季限定餐點」強勢登場，「麝香葡萄奶昔、牛肉壽喜燒月見堡」領軍征服速食控味蕾。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan

來麥當勞如果只買雞塊就太遜了！繼台灣推出超搶手的豪邁螯龍蝦堡之後，日本麥當勞最近也祭出大招，宣布在9月20日開賣全新的「Q彈炸蝦塊」，製作祕辛在於把鹽、胡椒、大蒜調味後的新鮮蝦肉，裹上一層可口美味的麵衣，放到高溫油炸成金黃色的酥脆外皮，更襯托出蝦子的鮮美香氣，一口咬下Q彈多汁，可說是逼著炸物控、速食控天天都來麥當勞報到。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan

除了5塊一份的「Q彈炸蝦塊」以外，日本麥當勞近期還推出晚上5點後才會供應的夜間限定「炸蝦塊套餐」，共分為大份和特大份量兩種品項，其中「特大份量」是由2份大薯、10塊雞塊、5塊炸蝦塊所組成，而且售價只需970日圓，等同於折合台幣210元的超低價就能開吃，立刻成為日本小資美食族的晚餐首選與追劇新隊友。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan


 

日本麥當勞新品 Q彈炸蝦塊」（プリプリエビプリオ）

開賣時間：2023年9月20日
開賣地點：日本全國麥當勞門市
售價：260日圓（一份5塊）
 

夜間限定「炸蝦塊套餐」

大份：2份大薯、10塊雞塊、5塊炸蝦塊／970日圓
特大分量：1份大薯、5塊雞塊、5塊炸蝦塊／620日圓

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 麥當勞 炸蝦
延伸閱讀

麝香葡萄奶昔要喝爆！日本麥當勞7大美味「秋季限定餐點」強勢登場，「麝香葡萄奶昔、牛肉壽喜燒月見堡」領軍征服速食控味蕾。

 編輯 林奕如
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

衝日本超划算! 0點換~日本東京銀座 樂天免稅店優惠券

全新開幕！博多運河城最大級體育用品中心「Alpen FUKUOKA」優惠券

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up