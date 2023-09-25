麥當勞竟然有炸蝦塊！日本麥當勞新品「金黃Q彈炸蝦塊」酥脆開賣，超澎湃「夜間炸蝦塊套餐」折合台幣210元CP值超高開吃。
麥當勞竟然推出炸蝦塊了！創意多多的日本麥當勞，經常會在社群網路帶動話題，推出新品的速度又快到讓人目不暇給，最近引起網友注意的就是在9月20日剛開賣的「Q彈炸蝦塊」，以鹽、胡椒、大蒜調味後的新鮮蝦肉，再配上金黃色的酥脆的麵衣，就是不願讓炸雞塊專美於前。
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▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan
來麥當勞如果只買雞塊就太遜了！繼台灣推出超搶手的豪邁螯龍蝦堡之後，日本麥當勞最近也祭出大招，宣布在9月20日開賣全新的「Q彈炸蝦塊」，製作祕辛在於把鹽、胡椒、大蒜調味後的新鮮蝦肉，裹上一層可口美味的麵衣，放到高溫油炸成金黃色的酥脆外皮，更襯托出蝦子的鮮美香氣，一口咬下Q彈多汁，可說是逼著炸物控、速食控天天都來麥當勞報到。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan
除了5塊一份的「Q彈炸蝦塊」以外，日本麥當勞近期還推出晚上5點後才會供應的夜間限定「炸蝦塊套餐」，共分為大份和特大份量兩種品項，其中「特大份量」是由2份大薯、10塊雞塊、5塊炸蝦塊所組成，而且售價只需970日圓，等同於折合台幣210元的超低價就能開吃，立刻成為日本小資美食族的晚餐首選與追劇新隊友。
▲圖片來源／twitter@McDonaldsJapan
日本麥當勞新品 Q彈炸蝦塊」（プリプリエビプリオ）
開賣時間：2023年9月20日
開賣地點：日本全國麥當勞門市
售價：260日圓（一份5塊）
夜間限定「炸蝦塊套餐」
大份：2份大薯、10塊雞塊、5塊炸蝦塊／970日圓
特大分量：1份大薯、5塊雞塊、5塊炸蝦塊／620日圓
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