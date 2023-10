新店人超不想分享！IG狂洗版「47間新店美食」排名大公開，吃過戒不掉「銷魂鴨肉羹」、開店前排爆「超夯鱸魚湯」，在地人私藏美食都吃爆。

新店超夯美食等你來吃爆!不少新北人假日想要看風景、吃美食,就會來到坐擁碧潭美景的新店區,隨著近期新店裕隆城開幕,也吸引更多人潮前往當地逛街約會。說到新店當地的美食,一字排開可說是相當精彩,特別是大受網友好評的「超人鱸魚湯」、吃過就會上癮的「新店北鴨鴨肉羹」、浮誇澎湃的丼飯料理「川牛木石亭」,都是新店人也很愛的神級美食名單,下次來這裡時,趕緊將這些店家全都一網打盡,才能算是內行吃貨喔。



新店地區除了風景宜人的碧潭,想吃任何料理幾乎是應有盡有,堪稱新店最強街邊小吃之一的「新店北鴨鴨肉羹」,名氣響亮到在當地可說是無人不知,不只肉羹當中會放入大塊鴨肉片,懂吃的人還會再加上辣粉,提升蒜香湯頭的風味,就連奧運羽球金牌選手王齊麟都是常客;經營近30年的「超人鱸魚湯」,從鮮美的魚湯、細緻的鱸魚肉再到另一個人氣品項「柴燒麥芽豬腳」,都深獲網友好評,還沒開店前經常都能看到排隊人潮。





現在就跟著美食窩客一起來看看前19名「新店人氣美食」介紹:

新店人氣美食:第19名 大廚上菜

部落客 慢慢來 造訪 大廚上菜 說:

二樓、三樓是大圓桌合菜的用餐環境,我們是沒有上樓趴趴走,服務人員引導我們坐好後,就奉上熱茶~服務態度沒話說!大家也用最快速度點好想吃的好料,希望能快快吃到~<全文介紹>



#大廚上菜

地址:新北市新店區環河路29巷23號

電話:大廚上菜





新店人氣美食:第18名 蘇杭餐廳 大坪林店

部落客 瑪姬的饗樂圈圈 造訪 杭餐廳 大坪林店 說:

這裡的湯包每籠都只有五顆,其中最推的就是絲瓜蝦仁湯包,清甜和絲瓜+鮮甜的蝦仁,清爽鮮美,湯包外皮不厚,味道好極了!<全文介紹>



#杭餐廳 大坪林店

地址:新北市新店區民權路25號2樓

電話:02-2910-7522



新店人氣美食:第17名 旭達豆漿店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 旭達豆漿店 說:

剛上桌蛋餅迷人香氣超誘人!酥皮煎的薄脆不油膩,喜歡淋上醬油吃起來是不同風味,再來一杯豆漿,早餐吃得好滿足!!!<全文介紹>



#旭達豆漿店

地址:新北市新店區中正路438號1樓

電話:02-2219-4713





新店人氣美食:第16名 FUN鍋子

#FUN鍋子

地址:新北市新店區二十張路1巷2弄8號

電話:02-2911-6988



新店人氣美食:第15名 覓秘咖啡

#覓秘咖啡

地址:新北市新店區民族路12號

電話:02-2911-2908



新店人氣美食:第14名 呼穀壽喜燒

部落客 真妮4吃喝玩樂燴生活 造訪 呼穀壽喜燒 說:

座位不算多但是室內採光非常好,每桌寬敞不擁擠,靠窗的座位還有免費街景,服務人員也很親切。乾淨舒適環境和食材品質都不錯,難怪能撐過3年疫情依舊屹立不搖。<全文介紹>



#呼穀壽喜燒

地址:新北市新店區北新路一段231號2樓

電話:02-8665-0500





新店人氣美食:第13名 豪鼎飯店 中興時尚館

#豪鼎飯店 中興時尚館

地址:新北市新店區中興路三段5號

電話:02-8919-9999



新店人氣美食:第12名 饗宴精緻石頭火鍋

部落客 橘子亂說話 造訪 饗宴精緻石頭火鍋 說:

主打石頭火鍋,將洋蔥與肉品爆炒逼出香氣後加入高湯,讓湯底喝起來有獨特的炒香,肉品與海鮮的選擇也非常多元,肉質也滿新鮮的,除此之外,醬料也是大有文章...<全文介紹>



#饗宴精緻石頭火鍋

地址:新北市新店區北新路二段2號

電話:02-2915-0777





新店人氣美食:第11名 享早餐CAFE

#享早餐CAFE

地址:新北市新莊區建安街82號

電話:0916-798-275



新店人氣美食:第10名 Olí

部落客 2A食旅日記 造訪 Olí 說:

「Oli西班牙餐酒館」的餐點精緻不失美味,雖然價位不算便宜,但都是以往在餐酒館比較少見的料理,若想試試不一樣的餐酒,我們滿推薦「Oli西班牙餐酒館」。<全文介紹>



#Olí

地址:新北市新店區中興路三段220巷2號1樓

電話:02-2910-5887





新店人氣美食:第9名 eat enjoy意享

部落客 Ruby說美食 享受旅行 造訪 eat enjoy意享 說:

手工打製的豬絞肉帶著紮實的口感,而外層的酥脆外,內裡鮮嫩的蛋黃肉丸,一口咬下蛋黃流出,味覺享受更加豐富。這絕對是一道讓人驚艷的餐點。<全文介紹>



#eat enjoy意享

地址:新北市新店區北新路一段88巷9號

電話:02-2910-9179





新店人氣美食:第8名 川牛木石亭

部落客 愛玩女王日誌 造訪 川牛木石亭 說:

極盛牛丼飯嚴選牛肉以高溫直火燒烤後放在丼飯上,只能說他除了肉香四溢外份量更是驚人!而且口感跟軟嫩度極佳,口感帶著微微油脂感完全不會乾柴口感非常頂級美味~<全文介紹>



#川牛木石亭 新店中正店

地址:新北市新店區中正路277號

電話:02-2918-5778





新店人氣美食:第7名 探尋咖啡Touch Café

部落客 白緋Baifei 造訪 探尋咖啡Touch Café 說:

蝦子飽滿肉質Q彈,非常的新鮮,麵量中等帶有口感,蛤蜊跟蝦子都很新鮮,花椰菜也鮮脆,蒜味跟辣味搭配得相當合適,蒜香有出來,又不會太重,不是讓人嗆鼻的辣,而是辛香料的辣...<全文介紹>



#探尋咖啡Touch Café

地址:新北市新店區永安街34巷9號

電話:02-8668-8605





新店人氣美食:第6名 參號倉庫咖啡 No. 3 Cafe'

#參號倉庫咖啡 No. 3 Cafe'

地址:新北市新店區力行路3號

電話:02-2915-0662



新店人氣美食:第5名 超人鱸魚湯

部落客 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 造訪 超人鱸魚湯 說:

頭的部分魚肉其實也算細緻,只不過頭的部位不是每個人都很會吃的,湯頭可見枸杞、九層塔、薑絲去提味,整個味道很鮮明毫無一絲腥味,真的是好喝沒話說...<全文介紹>



#超人鱸魚湯

地址:新北市新店區北新路一段349號

電話:02-2912-4790





新店人氣美食:第4名 不仔の店

#不仔の店

地址:新北市新店區三民路135號

電話:02-2915-3448



新店人氣美食:第3名 Kick Burger

#Kick Burger

地址:新北市新店區新潭路一段1-1號

電話:0939-105-249



新店人氣美食:第2名 新店北鴨鴨肉羹

部落客 佛系旅遊筆記 造訪 新店北鴨鴨肉羹 說:

鴨肉羹裡面舀起就是滿滿的配料,不僅有數塊片的大塊的鴨肉片之外,還有加入筍絲增加口感,也讓湯頭喝起來更加香甜,淡淡的蒜香讓湯的風味更加獨特...再加上一點辣粉,讓湯頭層次更豐富,不一會兒就把鴨肉羹喝了個精光。<全文介紹>



#新店北鴨鴨肉羹

地址:新北市新店區光明街169號

電話:02-2910-4565





新店人氣美食:第1名 名流水岸慢食藝術

#名流水岸慢食藝術-新店館

地址:新北市新店區新烏路二段302號

電話:02-2666-6616



