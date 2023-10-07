新店人超不想分享！IG狂洗版「47間新店美食」排名大公開，吃過戒不掉「銷魂鴨肉羹」、開店前排爆「超夯鱸魚湯」，在地人私藏美食都吃爆。

新店超夯美食等你來吃爆！不少新北人假日想要看風景、吃美食，就會來到坐擁碧潭美景的新店區，隨著近期新店裕隆城開幕，也吸引更多人潮前往當地逛街約會。說到新店當地的美食，一字排開可說是相當精彩，特別是大受網友好評的「超人鱸魚湯」、吃過就會上癮的「新店北鴨鴨肉羹」、浮誇澎湃的丼飯料理「川牛木石亭」，都是新店人也很愛的神級美食名單，下次來這裡時，趕緊將這些店家全都一網打盡，才能算是內行吃貨喔。
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新店地區除了風景宜人的碧潭，想吃任何料理幾乎是應有盡有，堪稱新店最強街邊小吃之一的「新店北鴨鴨肉羹」，名氣響亮到在當地可說是無人不知，不只肉羹當中會放入大塊鴨肉片，懂吃的人還會再加上辣粉，提升蒜香湯頭的風味，就連奧運羽球金牌選手王齊麟都是常客；經營近30年的「超人鱸魚湯」，從鮮美的魚湯、細緻的鱸魚肉再到另一個人氣品項「柴燒麥芽豬腳」，都深獲網友好評，還沒開店前經常都能看到排隊人潮。
現在就跟著美食窩客一起來看看前19名「新店人氣美食」介紹：
新店人氣美食：第19名 大廚上菜
部落客 慢慢來 造訪 大廚上菜 說：
二樓、三樓是大圓桌合菜的用餐環境，我們是沒有上樓趴趴走，服務人員引導我們坐好後，就奉上熱茶～服務態度沒話說！大家也用最快速度點好想吃的好料，希望能快快吃到～<全文介紹>
#大廚上菜
地址：新北市新店區環河路29巷23號
電話：大廚上菜
新店人氣美食：第18名 蘇杭餐廳 大坪林店
部落客 瑪姬的饗樂圈圈 造訪 杭餐廳 大坪林店 說：
這裡的湯包每籠都只有五顆，其中最推的就是絲瓜蝦仁湯包，清甜和絲瓜+鮮甜的蝦仁，清爽鮮美，湯包外皮不厚，味道好極了！<全文介紹>
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#杭餐廳 大坪林店
地址：新北市新店區民權路25號2樓
電話：02-2910-7522
新店人氣美食：第17名 旭達豆漿店
部落客 算命的說我很愛吃 造訪 旭達豆漿店 說：
剛上桌蛋餅迷人香氣超誘人！酥皮煎的薄脆不油膩，喜歡淋上醬油吃起來是不同風味，再來一杯豆漿，早餐吃得好滿足！！！<全文介紹>
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#旭達豆漿店
地址：新北市新店區中正路438號1樓
電話：02-2219-4713
新店人氣美食：第16名 FUN鍋子
#FUN鍋子
地址：新北市新店區二十張路1巷2弄8號
電話：02-2911-6988
新店人氣美食：第15名 覓秘咖啡
#覓秘咖啡
地址：新北市新店區民族路12號
電話：02-2911-2908
新店人氣美食：第14名 呼穀壽喜燒
部落客 真妮4吃喝玩樂燴生活 造訪 呼穀壽喜燒 說：
座位不算多但是室內採光非常好，每桌寬敞不擁擠，靠窗的座位還有免費街景，服務人員也很親切。乾淨舒適環境和食材品質都不錯，難怪能撐過3年疫情依舊屹立不搖。<全文介紹>
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#呼穀壽喜燒
地址：新北市新店區北新路一段231號2樓
電話：02-8665-0500
新店人氣美食：第13名 豪鼎飯店 中興時尚館
#豪鼎飯店 中興時尚館
地址：新北市新店區中興路三段5號
電話：02-8919-9999
新店人氣美食：第12名 饗宴精緻石頭火鍋
部落客 橘子亂說話 造訪 饗宴精緻石頭火鍋 說：
主打石頭火鍋，將洋蔥與肉品爆炒逼出香氣後加入高湯，讓湯底喝起來有獨特的炒香，肉品與海鮮的選擇也非常多元，肉質也滿新鮮的，除此之外，醬料也是大有文章...<全文介紹>
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#饗宴精緻石頭火鍋
地址：新北市新店區北新路二段2號
電話：02-2915-0777
新店人氣美食：第11名 享早餐CAFE
#享早餐CAFE
地址：新北市新莊區建安街82號
電話：0916-798-275
新店人氣美食：第10名 Olí
部落客 2A食旅日記 造訪 Olí 說：
「Oli西班牙餐酒館」的餐點精緻不失美味，雖然價位不算便宜，但都是以往在餐酒館比較少見的料理，若想試試不一樣的餐酒，我們滿推薦「Oli西班牙餐酒館」。<全文介紹>
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#Olí
地址：新北市新店區中興路三段220巷2號1樓
電話：02-2910-5887
新店人氣美食：第9名 eat enjoy意享
部落客 Ruby說美食 享受旅行 造訪 eat enjoy意享 說：
手工打製的豬絞肉帶著紮實的口感，而外層的酥脆外，內裡鮮嫩的蛋黃肉丸，一口咬下蛋黃流出，味覺享受更加豐富。這絕對是一道讓人驚艷的餐點。<全文介紹>
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#eat enjoy意享
地址：新北市新店區北新路一段88巷9號
電話：02-2910-9179
新店人氣美食：第8名 川牛木石亭
部落客 愛玩女王日誌 造訪 川牛木石亭 說：
極盛牛丼飯嚴選牛肉以高溫直火燒烤後放在丼飯上，只能說他除了肉香四溢外份量更是驚人！而且口感跟軟嫩度極佳，口感帶著微微油脂感完全不會乾柴口感非常頂級美味～<全文介紹>
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#川牛木石亭 新店中正店
地址：新北市新店區中正路277號
電話：02-2918-5778
新店人氣美食：第7名 探尋咖啡Touch Café
部落客 白緋Baifei 造訪 探尋咖啡Touch Café 說：
蝦子飽滿肉質Q彈，非常的新鮮，麵量中等帶有口感，蛤蜊跟蝦子都很新鮮，花椰菜也鮮脆，蒜味跟辣味搭配得相當合適，蒜香有出來，又不會太重，不是讓人嗆鼻的辣，而是辛香料的辣...<全文介紹>
#探尋咖啡Touch Café
地址：新北市新店區永安街34巷9號
電話：02-8668-8605
新店人氣美食：第6名 參號倉庫咖啡 No. 3 Cafe'
#參號倉庫咖啡 No. 3 Cafe'
地址：新北市新店區力行路3號
電話：02-2915-0662
新店人氣美食：第5名 超人鱸魚湯
部落客 鍾愛銅板美食的貪吃鬼 造訪 超人鱸魚湯 說：
頭的部分魚肉其實也算細緻，只不過頭的部位不是每個人都很會吃的，湯頭可見枸杞、九層塔、薑絲去提味，整個味道很鮮明毫無一絲腥味，真的是好喝沒話說...<全文介紹>
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#超人鱸魚湯
地址：新北市新店區北新路一段349號
電話：02-2912-4790
新店人氣美食：第4名 不仔の店
#不仔の店
地址：新北市新店區三民路135號
電話：02-2915-3448
新店人氣美食：第3名 Kick Burger
#Kick Burger
地址：新北市新店區新潭路一段1-1號
電話：0939-105-249
新店人氣美食：第2名 新店北鴨鴨肉羹
部落客 佛系旅遊筆記 造訪 新店北鴨鴨肉羹 說：
鴨肉羹裡面舀起就是滿滿的配料，不僅有數塊片的大塊的鴨肉片之外，還有加入筍絲增加口感，也讓湯頭喝起來更加香甜，淡淡的蒜香讓湯的風味更加獨特...再加上一點辣粉，讓湯頭層次更豐富，不一會兒就把鴨肉羹喝了個精光。<全文介紹>
#新店北鴨鴨肉羹
地址：新北市新店區光明街169號
電話：02-2910-4565
新店人氣美食：第1名 名流水岸慢食藝術
#名流水岸慢食藝術-新店館
地址：新北市新店區新烏路二段302號
電話：02-2666-6616
WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年9月份「新店人氣美食」排行榜：
1、名流水岸慢食藝術-新店館
2、新店北鴨鴨肉羹
3、Kick Burger
4、不仔の店
5、超人鱸魚湯
6、參號倉庫咖啡 No. 3 Cafe'
7、探尋咖啡 Touch Café
8、川牛木石亭 新店中正店
9、eat enjoy意享
10、Olí
11、享早餐CAFE
12、饗宴精緻石頭火鍋
13、豪鼎飯店 中興時尚館
14、呼穀壽喜燒
15、覓秘咖啡
16、FUN鍋子
17、旭達豆漿店
18、蘇杭餐廳 大坪林店
19、大廚上菜
20、山間倉房蔬食養生創意料理
21、H&W Restaurant and Bar
22、陶板屋 新店北新店
23、夜葉食堂新店店
24、海貓亭拉麵 うみねこ亭
25、蜜廚中式料理
26、千壽司旗艦店
27、功夫豬私廚好麵
28、花草慢食光
29、小碧潭山東小館
30、小樂精緻麵食館
31、Tapas - J
32、里拉6街義大利餐館
33、拿個咖啡
34、原粹蔬食作 Original Vegan
35、精靈咖啡館
36、錢都日式涮涮涮鍋-新店家樂福店
37、雲上咖啡 Cloud Coffee
38、燦爛和食
39、香祥海鮮店
40、青花驕麻辣鍋 新店民權店
41、豆腐村-京站小碧潭店
42、鮨心匠
43、坪林老街
44、馥品小館
45、霸味薑母鴨安坑店
46、這咖啡 This Café
47、原燒新店民權店