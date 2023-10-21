35間南投超夯美食全部大公開！來南投縣旅遊除了品嚐最有名的紅茶與茶葉蛋，還有相當多特色料理等你來踩點，像是一秒彷彿飛到悠閒海島的「烏布雨林峇里島主題餐廳」、位於埔里巷弄的超人氣咖哩店「不靠海」、藏身在飼料店內的古早味鹽滷豆花「沒有豆花」，這些名店從裝潢到滋味，都有獨特且吸引人的地方，最近就著假日將這35間最受網友歡迎的在地美食全都一網打盡，來規劃一場美味又好拍的南投美食之旅吧。



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南投現在最紅的早就不只日月潭紅茶，近年還多了不少裝潢風格獨特、餐點又大受好評的人氣好店，其中擁有異國造景的「烏布雨林峇里島主題餐廳」，除了讓人一秒就彷彿來到悠閒的南洋海島，餐廳內座位頗為寬敞，再搭配窗外兩旁的流水，可說是仙氣到最高點；日式家風味的小店「不靠海」，則是連埔里人都捨不得分享的在地熱門口袋名單，店內最招牌的就是熱騰騰的炸豬排咖哩飯與日式定食，很多人為了吃上一口，都會先提早訂位，就是不願錯過這份美味。





南投人氣美食：烏布雨林峇里島主題餐廳

部落客 豬小詠的食旅隨行 造訪 烏布雨林峇里島主題餐廳 說：

建築、發呆亭加上庭園造景，真的有一秒到峇里島的感覺，不禁讓我想起屏東的水明漾。餐廳內座位蠻寬敞，搭配兩旁流水，感覺很舒適愜意。<全文介紹>



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#烏布雨林峇里島主題餐廳

地址：南投縣魚池鄉東光村慶隆巷75號

電話：04-9288-0800





南投人氣美食：不靠海

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 不靠海 說：

不靠海雖說是排隊店，不過服務還不錯，老闆娘點餐問問題講話都很客氣，店裡環境很棒，很可愛又乾淨，雖有提供炸物，不過店裡沒有油煙味，炸蛋飯很特別，炸物好吃，不用排隊排太久的話是挺值得的！<全文介紹>



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#不靠海

地址：南投縣埔里鎮忠孝三路14號

電話：無



南投人氣美食：沒有豆花

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 說：

沒有豆花的外觀很傳統，賣的卻是創新口味的豆花，豆花味道香醇口感綿細，跟一般豆花不同，海鹽烤焦糖豆花別有一番滋味，有機會到埔里走走的話推薦來這吃碗豆花再走！<全文介紹>



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#沒有豆花（雙女號）

地址：南投縣埔里鎮西安路一段24號

電話：0937-641-252





現在就跟著美食窩客一起來看看前10名「南投人氣美食」介紹：

南投人氣美食：第10名 埔里清寶鹹油條總店

部落客 果果愛 Fruitlove 造訪 埔里清寶鹹油條總店說：

很像是剛出爐麵包的埔里早餐「鹹油條」 手工新鮮現做，外酥內鬆軟、口感層次豐富，整體不會太油膩，搭配滑嫩的蛋與熱狗，讓人吃完還想再吃。<全文介紹>



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#埔里清寶鹹油條總店

地址：南投縣埔里鎮南安550號

電話：0927-560-166





南投人氣美食：第9名 山豬衝吧咖啡館

#山豬衝吧咖啡館

地址：南投縣魚池鄉永川巷12-8號

電話：04-9289-9347



南投人氣美食：第8名 鳥居Torii喫茶食堂

部落客 熊胖の妃常生活 造訪 鳥居Torii喫茶食堂 說：

過去這裡是台灣最高的台糖製糖廠，這裡不僅可以欣賞日式文化相關，還可以享用丼飯、火鍋、定食、下午茶，另外還有提供和服租借服務，大人或小孩的尺寸都有，更是南投埔里這一帶IG打卡的一大熱點。<全文介紹>



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#鳥居Torii喫茶食堂

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號

電話：04-9299-1882





南投人氣美食：第7名 仕合廖家 手作御食

#仕合廖家 手作御食

地址：南投縣草屯鎮成功路一段202號

電話：0937-931-202



南投人氣美食：第6名 日月潭 湖の怪物 咖啡

部落客 Grace幸福漫步 造訪 日月潭 湖の怪物 咖啡 說：

室內用餐區是榻榻米的座席，室內用餐區的座位不多，好喜歡這樣的用餐氛圍，坐在這裡喝杯咖啡望著外面的窗景真的很愜意。古早味的紅龜粿改變成超萌的造型，以往紅龜粿大多是用蒸的或是煎的料理手法，這裡的紅龜粿是用烤的，吃起較不油膩。<全文介紹>



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#日月潭 湖の怪物 咖啡

地址：南投縣魚池鄉頭社村平和巷78號

電話：0965-338-651





南投人氣美食：第5名 維客多咖啡烘焙 WakeDo Caf'e

#維客多咖啡烘焙 WakeDo Caf'e

地址：南投縣南投市集賢路10號

電話：04-9223-6706



南投人氣美食：第4名 Feeling18-18度C巧克力工房

部落客 橘子亂說話 造訪 Feeling18-18度C巧克力工房 說：

冰淇淋一支要價不斐，至少都要$100起跳，味道很濃郁而且不會甜到很膩，愛吃甜點的人一定會喜歡！<全文介紹>



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#Feeling18-18度C巧克力工房

地址：南投縣埔里鎮慈恩街20號

電話：04-9298-4863





南投人氣美食：第3名 雞蛋糖麵粉

部落客 Yuno的吃喝玩樂日記 造訪 說：

這間暖心可愛的甜點咖啡廳一直都在我的口袋名單，網路上也有不少的好評，藏身純樸鄉間民宅超低調，外觀超低調沒華麗的裝潢去吸引人，一間像家一樣的甜點店，只有熱枕的心來招呼前來的客人。<全文介紹>



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#雞蛋糖麵粉

地址：南投縣竹山鎮大勇20號

電話：0978-573-288





南投人氣美食：第2名 SMOK 製甜所

#SMOK 製甜所

地址：南投縣草屯鎮碧山路282號

電話：04-9230-7539



南投人氣美食：第1名 鹿篙咖啡莊園

部落客 灣島生活1029 造訪 鹿篙咖啡莊園 說：

從鹿篙咖啡莊園眺望出去，可以看到整片綠油油的茶園，很適合在這裡放空，享受放慢腳步的生活。店內的環境乾淨明亮，座位間也不會過於壅擠，點杯飲品慢慢享受眼前的風景。<全文介紹>



#鹿篙咖啡莊園

地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號

電話：04-9289-5520





WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年9月份「南投人氣美食」排行榜：

1、鹿篙咖啡莊園

2、SMOK 製甜所

3、雞蛋糖麵粉

4、Feeling18-18度C巧克力工房

5、維客多咖啡烘焙 WakeDo Caf'e

6、日月潭 湖的怪物 咖啡/輕食

7、仕合廖家 手作御食

8、鳥居 Torii 喫茶食堂/祈福文化/親子遊憩

9、山豬衝吧咖啡館

10、埔里清寶鹹油條總店

11、甜客思Thanks

12、埔里雋荖廚房

13、客香御餐坊

14、Cafe' Arena

15、金都餐廳

16、烏布雨林峇里島主題餐廳

17、沒有豆花（雙女號）

18、不靠海

19、麵五三屋台ラーメン

20、the Pot&Pan Bakery and Dining

21、埔里橫濱拉麵

22、清境蒙塔妮手作甜點 Pâtisserie à la Montagne

23、南田牧野家

24、微熱山丘 南投三合院

25、JULU CAFE （鉅鹿咖啡館）

26、拾悅咖啡 ． Take Fun

27、正典牛乳大王

28、胡國雄古早麵

29、京壽司手作割烹

30、河松咖啡自家烘焙館

31、渡之島日高鍋物

32、映子咖啡

33、菇神鹿谷店

34、夢啡名精品咖啡 Café Naturêve

35、築樂珈琲