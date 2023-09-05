埔里最美咖啡廳大公開！南投5間「埔里咖啡廳」景觀美翻天，落羽松簇擁「日式木造庭園」、綠林環抱「咖啡藝文館」，快和閨蜜來趟療癒下午茶之約。

想朝聖南投最美咖啡廳來埔里就對！南投縣境內的埔里鎮，正好位於台灣內陸的中心點，得天獨厚的地理位置，坐擁了不少美艷的山林風光，也讓不少森林系的景觀咖啡廳一一誕生，像是以落羽松日式庭院聞名的「築樂珈琲」、被綠林環抱的「台灣惠蓀咖啡品牌館」都是埔里相當知名的景觀咖啡廳，現在趕快就將這5間網友大推的質感咖啡廳放到口袋清單，下次休假立刻與男友、好姊妹來場療癒的埔里下午茶時光。



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來南投先別急著到日月潭遊湖，這裡有不少森林系的景觀咖啡廳，更值得你來造訪！隱身桃米生態村的「築樂珈琲」，不僅以沉穩的日式木造庭園打造，園內還有許多落羽松坐落，讓來到這裡的客人在享受咖哩飯、日式甜點等美食之餘，還能飽覽令人驚嘆的綠林美景；被樹木環繞的「台灣惠蓀咖啡品牌館」打造成相當壯觀的豪宅綠地莊園，由於就在交流道一旁，因此開車前往相當方便，不僅網美在這裡能夠拍下許多美照，而且館內致力於推廣台灣本土的小農咖啡豆，對於喜愛喝咖啡的人來說，也是能夠收穫滿滿的咖啡天堂。





埔里人氣咖啡廳：台灣惠蓀咖啡品牌館

部落客 橘子狗愛吃糖 造訪 台灣惠蓀咖啡品牌館 說：

身兼景觀設計師的老闆打造了這個獨棟豪宅建築與超寬闊綠地莊園，是埔里台14線公路上很適合家庭出遊放風的南投親子旅遊景點，專程來吃下午茶放空都非常棒！<全文介紹>



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#台灣惠蓀咖啡品牌館

地址：南投縣埔里鎮中山路四段395號

電話：04-929-1559





埔里人氣咖啡廳：築樂珈琲

部落客 藍色起士的美食主義 造訪 築樂珈琲 說：

和朋友來到桃米生態村裡的築樂，有著讓人喜愛的日式庭院建築、落羽松和露營區。結合了餐廳、甜點、茶品、咖啡和需要先預約的咖哩飯，環境跟盛裝的器皿都很講究，小細節很注意...<全文介紹>



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#築樂珈琲

地址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號

電話：04-9291-2677



埔里人氣咖啡廳：Feeling18 LAB-烘焙研究所

部落客 小虎食夢網 造訪 Feeling18 LAB-烘焙研究所 說：

不管是果韻百香飲還是出雲抹茶都是火著乾冰效果出場，抹茶、百香果都放在試管裡，消費者可以自行添加到紅茶、或是牛奶裡的比例，也增加了一點拍攝和手作的樂趣。<全文介紹>



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#Feeling18 LAB-烘焙研究所

地址：南投縣埔里鎮桃南路69號

電話：04-9291-5218





埔里人氣咖啡廳：middle coffee

部落客 Leona fun life -利歐娜。樂生活 造訪 middle coffee 說：

整體來說middle coffee明豆咖啡氣氛不錯，飲品表現也很不錯，一旁就是埔里熱門景點地母廟跟文學步道，建議可以安排個一日遊，再來middle coffee明豆咖啡 喝咖啡吃下午茶吧！<全文介紹>



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#middle coffee

地址：南投縣埔里鎮枇杷路87-1號

電話：04-9242-2247





埔里人氣咖啡廳：咖啡。反思 Coffee Reflections OLD

部落客 布卡的小宇宙 造訪 咖啡。反思 Coffee Reflections OLD 說：

此店採預約制無菜單咖啡席模式，250元可讓人盡情地喝到飽，跟隨咖啡師的節奏有著多樣品嚐，不同沖泡方式及容器不同層次感，其中魚池鄉花音咖啡莊園的豆子在風味的表現上讓味蕾深刻記憶...<全文介紹>



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#咖啡。反思 Coffee Reflections OLD

地址：南投縣埔里鎮中山路二段60巷2號

電話：0933-475-775（預約制）

