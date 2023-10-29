早午餐控快筆記！台中早午餐39間一次收下！來到台中除了吃燒肉、火鍋外，也不能錯過當地超夯的早午餐，不僅有超欠吃的餐點，店觀氛圍更是一大亮點。這次窩客島整理了近期在IG上人氣最高的「39間台中早午餐」，讓你下次走訪台中時，就先跟著當地人吃遍這些早午餐夯店。





在這次名單中最夯的莫過「春三朝午」，有著吸睛電話格造型的打卡牆，加上超澎派的大份量餐點，是來到台中必吃名單首選；而販賣各式麵包的「多爾法式烘焙」，則有高質感的用餐空間與精美早午餐擺盤，吸引許多人前往打卡朝聖，其他也有許多各具特色店家，像是日式老宅風的「田樂小公園店」、提供澳洲早午餐的「Jerry's House」等，在地超夯早午餐通通要吃過一輪。





現在就跟著窩客們一起來看看前12名「台中早午餐」介紹：

台中人氣早午餐：第12名 Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙 說：

多爾的擺盤都好美唷!超級吸引我們這群外貿協會的傢伙!拍到不要不要的~光是餐點至少拍了快20分鐘~<全文介紹>



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#Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙

地址：台中市西屯區河南路四段199號

電話：04-2251-9164







台中人氣早午餐：第11名 小葛廚房

部落客 Maygo好日子 造訪 小葛廚房 說：

義式風情帕尼尼，拖鞋麵包也是紮實而且有很濃的麵香! 馬茲瑞拉起司和自製青醬的搭配量很剛好，不油不膩，但如果可以加一點莓果醬也應該不錯(我螞蟻人愛吃果醬)<全文介紹>



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#小葛廚房

地址：台中市北屯區四平路409號

電話：04-2422-6289







台中人氣早午餐：第10名 田樂小公園店

部落客 球球 造訪 田樂小公園店 說：

田樂是在台中骨灰級的早午餐店，從出社會後一直吃到結婚生子都還是一樣地美味，這一次撐過疫情重新開幕和友人一同造訪超級懷念啊！<全文介紹>



#田樂小公園店

地址：台中市西區大忠南街82巷36號

電話：04-2372-8672







台中人氣早午餐：第9名 Roundabout Café

部落客 軟西，遊記 造訪 Roundabout Café 說：

最驚喜部分就是加入大量檸檬皮，布丁吃起來像嬰兒臉頰一樣超滑嫩，每一口都能吃到淡淡檸檬清香，竄入口鼻清新獨特，完全不膩口不苦澀是顆優秀布丁。<全文介紹>



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#Roundabout Café

地址：台中市西區大和路73號

電話：04-2301-5653







台中人氣早午餐：第8名 Burger Joint 7分so美式廚房

#Burger Joint 7分so美式廚房

地址：台中市西屯區朝富路252號1F

電話：04-2252-3309



台中人氣早午餐：第7名 Smoker煙燻

部落客 小米食 造訪 Smoker煙燻 說：

除了有必點的義麵燉飯、還有塔可漢堡、鐵鍋炸物與麵包甜點等選項極為豐富，想吃什麼應有盡有通通有！<全文介紹>



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#Smoker煙燻

地址：台中市西區模範街1巷13號

電話：04-2302-0813







台中人氣早午餐：第6名 春丸餐包製作所

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 春丸餐包製作所 說：

除了可愛的日式餐包外，現在還多了北海道小麥吐司可以選擇，口味有鹹、有甜，每日限量供應，糖糖撲空了兩次才吃到，想吃的朋友記得早點來啊<全文介紹>



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#春丸餐包製作所

地址：台中市西區昇平街57號

電話：04-2301-0757







台中人氣早午餐：第5名 Sunday in the Park

部落客 貪吃猴 造訪 Sunday in the Park 說：

炙烤過的焦糖香蕉，外脆內軟，甜甜的滋味很不錯，法式吐司口感軟綿，配著培根一起吃非常搭，旁邊有附上花生醬，淋點在麵包上，更香濃好吃<全文介紹>



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#Sunday in the Park

地址： 台中市西區英才路534號B103A

電話： 04-2305-0929







台中人氣早午餐：第4名 GO HOME 食研室

部落客 咪醬 造訪 GO HOME 食研室 說：

開始是因為這個都是叢林的風格還有漂亮的壁畫，但吃到後面覺得不僅僅店面精緻，連食物也是美味好吃，難怪客人絡繹不絕的走進來<全文介紹>



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#GO HOME 食研室

地址：台中市西區梅川東路二段33號

電話：04-2203-7160







台中人氣早午餐：第3名 Jerry's House 澳洲經典料理

部落客 伊包子のyi 享宮殿 造訪 Jerry's House 澳洲經典料理 說：

吃膩了以米飯為主食的日式早午餐，以及能同時吃到炒蛋、培根、薯餅等的美式早午餐，這回跟著好姊妹的腳步來嚐嚐澳式早午餐。<全文介紹>



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#Jerry's House 澳洲經典料理

地址：台中市西屯區市政北二路305號

電話： 04-2251-6279







台中人氣早午餐：第2名 MITAKA 3e Cafe 台中店

部落客 阿華田 造訪 MITAKA 3e Cafe 台中店 說：

綜合水果跳箱吐司吃得到奇異果、葡萄、蘋果，夾層是現打的奶油卡士達，整體吃起來酸甜又清爽，然後一份的份量真的蠻大的，建議兩人分食一份會比較剛好唷！<全文介紹>



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#MITAKA 3e Cafe 台中店

地址：台中市西區五權路2-201巷8號

電話：04-2376-1931







台中人氣早午餐：第1名 春三朝午

部落客 水星人的怪咖時代 造訪 春三朝午 說：

這間春三朝午是許多人的愛店，超好拍工業風網美裝潢，全日供應浮誇大份量早午餐，還有溢出來瀑布鮮奶茶、毛巾卷蛋糕療癒美食，網路評價很高！<全文介紹>



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#春三朝午

地址：台中市西屯區上石路179號

電話：04-2452-9855







WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年9月份「台中早午餐」排行榜：

1、春三朝午

2、MITAKA 3e Cafe 台中店

3、Jerry's House 澳洲經典料理

4、GO HOME 食研室

5、Sunday in the Park

6、春丸餐包製作所

7、Smoker煙燻

8、Burger Joint 7分so美式廚房

9、Roundabout Café

10、田樂小公園店

11、小葛廚房

12、Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙

13、迷路 & Elk

14、LOWCA 勞咖

15、堅果小巷 Heynuts alley cafe

16、The.oz

17、CONN COFFEE迴路咖啡&早午餐

18、主觀廚房.Subjective taste

19、This Guy 這傢伙

20、老點_Homies

21、AT THREE

22、禾米咖啡

23、翻白眼女孩

24、 卉-HUI CAFE

25、小家山食

26、Mapper cafe脈博咖啡

27、 田樂公正小巷店

28、RUMcafe

29、西蒙奶奶 法國家鄉廚房

30、 AOZA 熬咋

31、Smile Cøffee憲賣咖啡 熱河店

32、港嚼良好早餐店

33、一人一伴ともだち

34、早安森沐

35、凡日 bread & meal

36、Stunning Cafe

37、home home

38、Yolo Moment 台中店

39、OZ Male 啢男