早午餐控快筆記!台中早午餐39間一次收下!來到台中除了吃燒肉、火鍋外,也不能錯過當地超夯的早午餐,不僅有超欠吃的餐點,店觀氛圍更是一大亮點。這次窩客島整理了近期在IG上人氣最高的「39間台中早午餐」,讓你下次走訪台中時,就先跟著當地人吃遍這些早午餐夯店。





在這次名單中最夯的莫過「春三朝午」,有著吸睛電話格造型的打卡牆,加上超澎派的大份量餐點,是來到台中必吃名單首選;而販賣各式麵包的「多爾法式烘焙」,則有高質感的用餐空間與精美早午餐擺盤,吸引許多人前往打卡朝聖,其他也有許多各具特色店家,像是日式老宅風的「田樂小公園店」、提供澳洲早午餐的「Jerry's House」等,在地超夯早午餐通通要吃過一輪。





現在就跟著窩客們一起來看看前12名「台中早午餐」介紹:

台中人氣早午餐:第12名 Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙 說:

多爾的擺盤都好美唷!超級吸引我們這群外貿協會的傢伙!拍到不要不要的~光是餐點至少拍了快20分鐘~<全文介紹>



#Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙

地址:台中市西屯區河南路四段199號

電話:04-2251-9164







台中人氣早午餐:第11名 小葛廚房

部落客 Maygo好日子 造訪 小葛廚房 說:

義式風情帕尼尼,拖鞋麵包也是紮實而且有很濃的麵香! 馬茲瑞拉起司和自製青醬的搭配量很剛好,不油不膩,但如果可以加一點莓果醬也應該不錯(我螞蟻人愛吃果醬)<全文介紹>



#小葛廚房

地址:台中市北屯區四平路409號

電話:04-2422-6289







台中人氣早午餐:第10名 田樂小公園店

部落客 球球 造訪 田樂小公園店 說:

田樂是在台中骨灰級的早午餐店,從出社會後一直吃到結婚生子都還是一樣地美味,這一次撐過疫情重新開幕和友人一同造訪超級懷念啊!<全文介紹>



#田樂小公園店

地址:台中市西區大忠南街82巷36號

電話:04-2372-8672







台中人氣早午餐:第9名 Roundabout Café

部落客 軟西,遊記 造訪 Roundabout Café 說:

最驚喜部分就是加入大量檸檬皮,布丁吃起來像嬰兒臉頰一樣超滑嫩,每一口都能吃到淡淡檸檬清香,竄入口鼻清新獨特,完全不膩口不苦澀是顆優秀布丁。<全文介紹>



#Roundabout Café

地址:台中市西區大和路73號

電話:04-2301-5653







台中人氣早午餐:第8名 Burger Joint 7分so美式廚房

#Burger Joint 7分so美式廚房

地址:台中市西屯區朝富路252號1F

電話:04-2252-3309



台中人氣早午餐:第7名 Smoker煙燻

部落客 小米食 造訪 Smoker煙燻 說:

除了有必點的義麵燉飯、還有塔可漢堡、鐵鍋炸物與麵包甜點等選項極為豐富,想吃什麼應有盡有通通有!<全文介紹>



#Smoker煙燻

地址:台中市西區模範街1巷13號

電話:04-2302-0813







台中人氣早午餐:第6名 春丸餐包製作所

部落客 糖糖's 享食生活 造訪 春丸餐包製作所 說:

除了可愛的日式餐包外,現在還多了北海道小麥吐司可以選擇,口味有鹹、有甜,每日限量供應,糖糖撲空了兩次才吃到,想吃的朋友記得早點來啊<全文介紹>



#春丸餐包製作所

地址:台中市西區昇平街57號

電話:04-2301-0757







台中人氣早午餐:第5名 Sunday in the Park

部落客 貪吃猴 造訪 Sunday in the Park 說:

炙烤過的焦糖香蕉,外脆內軟,甜甜的滋味很不錯,法式吐司口感軟綿,配著培根一起吃非常搭,旁邊有附上花生醬,淋點在麵包上,更香濃好吃<全文介紹>



#Sunday in the Park

地址: 台中市西區英才路534號B103A

電話: 04-2305-0929







台中人氣早午餐:第4名 GO HOME 食研室

部落客 咪醬 造訪 GO HOME 食研室 說:

開始是因為這個都是叢林的風格還有漂亮的壁畫,但吃到後面覺得不僅僅店面精緻,連食物也是美味好吃,難怪客人絡繹不絕的走進來<全文介紹>



#GO HOME 食研室

地址:台中市西區梅川東路二段33號

電話:04-2203-7160







台中人氣早午餐:第3名 Jerry's House 澳洲經典料理

部落客 伊包子のyi 享宮殿 造訪 Jerry's House 澳洲經典料理 說:

吃膩了以米飯為主食的日式早午餐,以及能同時吃到炒蛋、培根、薯餅等的美式早午餐,這回跟著好姊妹的腳步來嚐嚐澳式早午餐。<全文介紹>



#Jerry's House 澳洲經典料理

地址:台中市西屯區市政北二路305號

電話: 04-2251-6279







台中人氣早午餐:第2名 MITAKA 3e Cafe 台中店

部落客 阿華田 造訪 MITAKA 3e Cafe 台中店 說:

綜合水果跳箱吐司吃得到奇異果、葡萄、蘋果,夾層是現打的奶油卡士達,整體吃起來酸甜又清爽,然後一份的份量真的蠻大的,建議兩人分食一份會比較剛好唷!<全文介紹>



#MITAKA 3e Cafe 台中店

地址:台中市西區五權路2-201巷8號

電話:04-2376-1931







台中人氣早午餐:第1名 春三朝午

部落客 水星人的怪咖時代 造訪 春三朝午 說:

這間春三朝午是許多人的愛店,超好拍工業風網美裝潢,全日供應浮誇大份量早午餐,還有溢出來瀑布鮮奶茶、毛巾卷蛋糕療癒美食,網路評價很高!<全文介紹>



#春三朝午

地址:台中市西屯區上石路179號

電話:04-2452-9855







WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年9月份「台中早午餐」排行榜:

1、春三朝午

2、MITAKA 3e Cafe 台中店

3、Jerry's House 澳洲經典料理

4、GO HOME 食研室

5、Sunday in the Park

6、春丸餐包製作所

7、Smoker煙燻

8、Burger Joint 7分so美式廚房

9、Roundabout Café

10、田樂小公園店

11、小葛廚房

12、Dore French Bakehouse 多爾法式烘焙

13、迷路 & Elk

14、LOWCA 勞咖

15、堅果小巷 Heynuts alley cafe

16、The.oz

17、CONN COFFEE迴路咖啡&早午餐

18、主觀廚房.Subjective taste

19、This Guy 這傢伙

20、老點_Homies

21、AT THREE

22、禾米咖啡

23、翻白眼女孩

24、 卉-HUI CAFE

25、小家山食

26、Mapper cafe脈博咖啡

27、 田樂公正小巷店

28、RUMcafe

29、西蒙奶奶 法國家鄉廚房

30、 AOZA 熬咋

31、Smile Cøffee憲賣咖啡 熱河店

32、港嚼良好早餐店

33、一人一伴ともだち

34、早安森沐

35、凡日 bread & meal

36、Stunning Cafe

37、home home

38、Yolo Moment 台中店

39、OZ Male 啢男