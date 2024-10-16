日月潭美食人氣7選！南投日月潭一直是假日出遊踏青的熱門地，近日更迎來日月潭花火音樂嘉年華，在日月潭周邊舉行各種活動、煙火秀，窩客島這次蒐羅7間「日月潭美食」，包括伊達邵老街小吃、邵族風味餐廳、日月潭周邊人氣拉麵等，晚上看煙火音樂會前，先到日月潭周邊吃遍日月潭美食。







日月潭老街必吃美食

來日月潭搭纜車，也要順遊一旁的伊達邵商店街，沿途有各種小吃攤販，其中必吃「年記香菇高麗菜包」，現炸的香菇高麗菜包塞入飽滿的高麗菜、香菇內餡，外皮更是炸得金黃酥脆，搭上甜辣醬太過癮，另外還有販賣炸香菇、炸番薯條，來；而「東東刈包」則主打以日月潭紅茶滷製滷肉、豆干，刈包內包入特製滷肉、酸菜、小黃瓜、香菜、豆酥等，除了常見刈包，還有以豆干取代白麵包的「豆干扣肉夾」等超特別台味小吃，兩者都是日月潭排隊美食。





▲圖片來源：上圖「貪吃猴」、下圖「愛麗絲的奇幻旅程」於窩客島的文章分享。



玩日月潭就要吃茶葉蛋

來日月潭玩當然不能沒吃到茶葉蛋！日月潭附近有不少的茶葉蛋店家，當中以「金盆阿嬤的香菇茶葉蛋」最為知名，總是有著大量排隊人潮，以日月潭阿薩姆紅茶、埔里大香菇滷製，超入味的茶葉蛋散發出香濃的茶葉、香菇香氣，只賣到售完為止，來日月潭一定要來朝聖，還能順遊附近的玄光寺、玄光碼頭。





▲圖片來源：「陳小可的吃喝玩樂」於窩客島的文章分享。



日月潭原住民風味餐廳

除了老街小吃攤販，日月潭也有不少原住民美食餐廳，像是在水社碼頭附近的「新山味邵族風味餐廳」，有著邵族烤肉、炒水鹿肉、涼拌山豬皮等邵族風味料理，而「碼啡館」的邵族風味餐更以竹篩托盤擺放，店內擁有大面積落地窗，可以邊吃美食、一邊觀賞日月潭美景。





▲圖片來源：上圖「ifunny艾方妮」、下圖「小詠」於窩客島的文章分享。



日月潭周邊人氣打卡美食

想要休閒地看湖景，就到日月潭附近景觀咖啡廳「先得月 Tea lounge」，不管是靠窗座位、戶外座位，都能觀賞到寬廣的日月潭景色，搭配夢獸造型雞蛋糕、沁涼飲料超悠閒；純白獨棟的「好客食事処」則是京都濃厚系拉麵店，道地濃厚湯頭加上台灣溫體豬製成的叉燒超涮嘴，店前還有庭園，吸引不少遊客前來打卡朝聖。





▲圖片來源：上圖「敦小蓮」、下圖「mika」於窩客島的文章分享。



年記香菇高麗菜包

地址：南投縣魚池鄉文化街95號

電話：0910-522-678



東東刈包

地址：南投縣魚池鄉義勇街111號



金盆阿嬤的香菇茶葉蛋

地址：南投縣魚池鄉中正路338號

電話：04-9285-0183



新山味邵族風味餐廳

地址：南投縣魚池鄉中山路132號

電話：04-9285-5237



碼啡館

地址：南投縣魚池鄉名勝街11號B1樓

電話：04-9285-6553



先得月 Tea lounge

地址：南投縣魚池鄉中正路58號

電話：04-9285-5455



好客食事処

地址：南投縣魚池鄉瓊文巷39-10號一樓

電話：0983-515-897