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餐廳資訊

景點：南投。魚池》碼啡館

地址：南投縣魚池鄉名勝街11號B1樓(碼頭水沙連大飯店)

電話：(04)9285-6553

營業時間：11:00-20:00

造訪日期：2024.04.7

碼啡館-簡略

位於水社碼頭，湖景第一排之碼頭水沙連大飯店內。

價格尚可，餐點味道尚可，擺盤很美，雖說是邵族特色菜，但其實蠻像一般簡餐。

碼啡館-位置、環境

位於水社碼頭湖景第一排的嗎啡館，可說是地理位置極佳。

伴隨著湖光景色用餐，可說是視覺饗宴。

從水社大街，可以從水沙連大飯店內進入；從碼頭處，則是有碼啡館的扛棒。

基本上一二樓皆有座位，二樓視野又比一樓更佳，座位區又有室內外之分，

因為當天天氣炎熱，就選擇室內窗邊座位，一邊吹冷氣一邊也能看窗外景色。

碼啡館-餐點

碼啡館最大的特色就是邵族風味餐，當天也是因此而來，

除了風味套餐，也有簡餐、鍋類等選項，

如果不想吃主食，有小點心可選，飲料選擇性也蠻多的。餐點需加收10%服務費。

邵族風味套餐 380元

用竹篩當托盤上桌的邵族風味餐蠻有特色。

基本上是一樣主菜，四種小菜以及白飯跟竹筍湯，

主菜有秘製排肉、小米豬腳、醬燒雞丁三種可選。

秘製排肉軟硬適中，味道也恰到好處，很是下飯。

小菜有炒高麗菜、筍乾、炸溪蝦、炸奇力魚這幾款，

雖說其實就類似一般排餐，不過因為擺盤方式，似乎就變得比較有特色一些。

醬燒雞丁(簡餐) 300元

簡餐部分，跟風味餐一樣，有秘製排肉、小米豬腳、醬燒雞丁三種可選。

基本上是一樣主菜，三種小菜以及白飯跟竹筍湯，

醬燒雞丁口味蠻淡，總覺得似乎帶點酒香氣，有點像三杯雞。

小菜有泡菜、筍乾、梅乾菜這幾款，都是醃漬菜類。

日月潭原生種紫芽紅茶+阿薩姆手工紅茶凍 (套餐附餐)

紅茶是熱的，無糖，帶點茶香氣息，加了珍珠的茶凍味道蠻不錯的。

特選小米酒+阿薩姆手工紅茶凍 (套餐附餐)

小米酒喝起來甜甜的，味道不錯，喝完會有點微醺感。(開車不喝酒，酒後不開車)

雪碧(單點) 85元

碼啡館-菜單

碼啡館-其他照片